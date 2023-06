Vil hasteinnkalle Mehl til Stortinget etter terror-rapport

Utvalget som har evaluert terrorangrepet i Oslo i fjor sommer mener det kunne vært avverget, og at PST hadde flere anledninger til å gripe inn.

Nå krever SV at presidentskapet hasteinnkaller justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til stortinget torsdag, for å svare på om hun vil holde en redegjørelse før Stortinget tar ferie.

– Vi kommer til å hasteinnkalle Mehl til Stortinget for å svare på hvordan Stortinget vil bli involvert i den videre prosessen, og om hun vil redegjøre om rapporten for Stortinget, sier Andreas Sjalg Unneland, som sitter i justiskomiteen for SV, til VG.

Torsdag legger utvalget som har evaluert terrorangrepet 25. juni i Oslo i fjor frem sin rapport. VG har tidligere skrevet at det kommer frem at utvalget mener angrepet muligens kunne vært avverget, og at PST hadde flere anledninger til å gripe inn.

RAMMET: To ble drept i terrorangrepet 25. juni 2022.

– Dette er en rystende rapport, og det er helt åpenbart at Stortinget må involveres i det videre arbeidet etter det mest dramatiske angrepet på skeive i Norge siden andre verdenskrig, sier Unneland.

– Det er uholdbart hvis Stortinget skal ta sommerferie og vi skal gå igjennom Pride-måneden uten at vi har snakket om denne rapporten i Stortinget. Det er derfor vi har behov for at justisministeren avklarer hvordan Stortinget skal involveres i den videre prosessen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er ikke tilstede på pressekonferansen der rapporten legges frem, men har kalt inn til en egen pressekonferanse 13:30.

– Ikke til å leve med

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland kaller rapporten en «brutal dom» over PSTs arbeid i forkant av hendelsen.

– Det står svart på hvitt at terroren kunne vært unngått hvis PST hadde gjort jobben sin. Det er ikke til å leve med.

Han sier rapporten er verre enn han fryktet.

– Det står tydelig i rapporten at PST ikke fulgte opp varselet på grunn av skepsis til informasjonen fra E-tjenesten. Det etterlater et inntrykk av mistillit mellom tjenestene. Det er ikke holdbart, sier han.

Han sier ansvarsforhold og tillit mellom tjenestene må avklares.

– Det hviler nå et tungt ansvar på justis- og beredskapsministeren for å rydde opp.

KJEMPESKANDALE: Advokat Sigurd Klomsæt kaller PSTs innsats før terroren for en kjempeskandale.

– En skandale

Bistandsadvokat Sigurd J. Klomsæt omtaler rapporten som alvorlig.

– Det er forsiktig ordbruk i rapporten, men det er klar tale. De har tabbet seg ut. Dette er en kjempeskandale. Menneskeliv har gått tapt, og mange sliter og har det veldig tungt, sier Klomsæt til VG.

Han mener dette må få reelle konsekvenser.

Utvalget mener det er mulig angrepet kunne vært forhindret.

De peker spesielt på to grunner til at dette ikke skjedde:

PST opprettet aldri noen forebyggende sak på terrorsiktede Zaniar Matapour i månedene før angrepet skjedde.

Måten PST håndterte varslet som kom fra Etterretningstjenesten seks dager før angrepet inntraff.

– PST har åpenbart sviktet i sin grunnleggende funksjon. De skal ivareta innbyggernes sikkerhet. Jeg vil tro at Oslo-politiet hadde tatt denne etterretningen alvorlig hvis de hadde fått informasjonen fra PST, sier Klomsæt.