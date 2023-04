HIT – MEN IKKE LENGER: Nedenfor de uheldige turgåerne skal det være en foss på 10–15 meter.

To turister skårfast: − Tøffe forhold

De er ved godt mot, de to turistene som står fast over en foss i Kvam, forteller Hovedredningssentralen.

Vest politidistrikt skriver på Twitter klokken 14.33 at det er meldt om to voksne menn som står skårfast skårfastsom har gått seg fast i en skår (I) i fjellet i Kvam kommune.

– Vi har pratet med dem og det går fint med dem, sier redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen.

Han forteller at det er snakk om to utenlandske turister som står fast i et juv.

– De har kommet ovenfra, men det er en foss nedenfor på 10–15 meter. Det er tøffe forhold, det er snø og glatt og sleipt. Vi varslet først Røde Kors lokalt, men løsningen ble til slutt redningshelikopter og bistand fra alpin redningsgruppe, som venter på Voss.

Forhåpentligvis kommer helikopteret i posisjon til å heise dem opp.

– De er ved godt mot og i god form, han ene har hatt et lite fall, men de rapporterer at de er uskadede, sier Mannsåker.