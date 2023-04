Hund sitter fast i snøskavl: − Ikke forsvarlig å sende inn folk

En hund har falt gjennom en snøskavl ved Hovden i Bykle kommune på Sørlandet, og står nå fast på en fjellhylle.

Det er fare for at skavlen, som henger igjen over hyllen der hunden er, kan bryte og falle ned, melder politiet.

Det ble tilkalt redningsressurser for å berge hunden ut, men det har så langt ikke lyktes.







– Det er vurdert som så farlig at det ikke er tilrådelig å sende inn mannskap verken fra ene eller andre siden. Det er forsøkt å lokke hunden ned i terreng for å få den ut, men vi får ikke gjort mer, sa operasjonsleder Tom Einar Gausdal i 16.30-tiden tirsdag.

Hundeeier er på stedet og informert.

– Dessverre er det ikke forsvarlig å sende inn folk, sa Gausdal.

Klokken 17.45 sier politiet til VG at de ikke er på stede lengre. Etter det operasjonsleder Gausdal har fått fortalt står hunden på en hylle under skavlen.

– Den har mulighet til å ta seg ned på egen hånd. Det er bratt og ulendt på stedet, og vi vil ikke ha inn mannskap der. Vi håper at hunden kanskje går ned selv i løpet av natten, sier Gausdal.

Om ikke hunden kommer seg ned på egenhånd i løpet av natten, så vil det tas en ny vurdering onsdag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post