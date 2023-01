FRI: Tom Hagen ble overvåket av politiet både før og etter at han ble løslatt fra fengsel i mai 2020.

Opplysninger til VG: Tom Hagen ble hemmelig etterforsket også etter løslatelsen

Nye opplysninger til VG viser at Tom Hagen var under hemmelig etterforskning også etter at han ble løslatt våren 2020. Bilen hans skal ha blitt peilet av politiet.

Informasjonen om denne delen av politiets hemmelige etterforskning mot Tom Hagen har aldri vært kjent før.

Ifølge VGs opplysninger var politiet på ny i gang med overvåkning av Tom Hagen fra tidlig juni 2020 med peiling på bilen hans, for å kunne vite hvor han beveget seg. Etterforskerne hadde plassert en sporingsenhet på bilen hans i minst én måned, får VG opplyst fra uavhengige kilder.

– Massiv etterforskning

Situasjonen for etterforskerne i Lørenskog-saken våren og sommeren 2020 var preget av at Tom Hagen ble løslatt før politiet egentlig ønsket.

Den 9. mai 2020 gikk Tom Hagen ut av Oslo fengsel med en sort søppelsekk over skulderen. Han hadde vært 11 dager i varetekt, siktet for drap på kona, Anne-Elisabeth Hagen.

Bevisene mot ham var ikke sterke nok til å holde ham videre fengslet, bestemte retten.

Løslatelsen ble en tung motbakke for politiet, men i kulissene ble det lagt nye strategier for hvordan milliardæren skulle etterforskes videre. Sporing av bil ble en metode de valgte.

Peiling av bil er en hemmelige etterforskningsmetode som omtales som teknisk sporing, og det kreves en strafferamme på fem år for at politiet skal kunne benytte denne metoden.

Advokat Svein Holden sier til VG at han har blitt informert om den tekniske sporingen av bilen til Tom Hagen.

– Tom Hagen har vært gjenstand for en massiv etterforskning over flere år. Politiet har saumfart alle aspekter av livet hans gjennom åpen og skjult etterforskning. Etterforskningen har medført at mistankegrunnlaget mot han er betydelig svekket. Jeg er derfor overhodet ikke i tvil om at siktelsen mot han vil bli henlagt, sier Holden til VG.

– Tom Hagen fortsatt siktet

Politiet har fått en rekke spørsmål om sporing av Tom Hagens bil og deres nåværende etterforskning.

– Som kjent er Tom Hagen fortsatt siktet i saken. Av hensyn til videre etterforskning ønsker vi ikke å kommentere hvilke etterforskningsskritt som er utført mot ham. Dette er opplysninger som vi eventuelt vil kommentere på et senere stadium av saken, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

Politiet sier til VG at de har stor forståelse for at det er en belastning å være siktet og etterforsket i en så alvorlig straffesak, sier påtaleleder Lars Reinholdt-Østbye.

I tillegg til den hemmelige metoden peiling, har politiet i perioden fra han ble løslatt og frem til i dag, begjært en rekke utleveringspålegg på Tom Hagen.

Utleveringspålegg brukes der politiet ikke har grunn til å tro at materialet vil bli ødelagt eller fjernet ved varsel til den som besitter det om at politiet ønsker materialet utlevert til seg. Det rettes ofte til banker, telefonselskaper, revisorer eller andre profesjonelle aktører.

Etter det VG får opplyst fra kretsen rundt Tom Hagen, har han sagt ja til politiets forespørsler hver eneste gang om både tilgang på bolig, regnskap, også etter løslatelsen i mai 2020.

– Blant annet overlot han alle sine håndskrevne notater og bøker frivillig til politiet, sier en som står Tom Hagen nær.

Politiets verktøykasse

At Tom Hagen var under hemmelige etterforskning av politiet før han ble pågrepet 28. april 2020, har vært kjent lenge.

Politiet tok i bruk hele den hemmelige verktøykassen i den skjulte etterforskningen mot Hagen i 2019 og frem til pågripelsen med blant annet romavlytting og skjult ransaking.

Gjennom romavlytting og hemmelige ransakelser ble de kjent med hans rutiner og livsmønster. De leste notatbøkene hans og de fant diverse avisutklipp han hadde samlet på gjennom årene.

Politiet installerte skjulte mikrofoner flere steder i Tom Hagens bolig, og kom tett på privatlivet hans. De lyttet til hans samtaler med en hjelper, der mye av temaet var hva som kunne ha skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

Disse samtalene er bemerket i påtegningene som er levert Nedre Romerike tingrett.

Politiet vil ikke kommentere disse opplysningene.

– Naturlig med inn- og utsjekk

Politiet viser til at Tom Hagen fortsatt er siktet og videre det er naturlig at flere personer blir sjekket inn og ut av en så stor sak som Lørenskog-saken er.

– For å kunne gjøre de undersøkelser vi mener er nødvendige, må det ofte utføres en rekke etterforskningsskritt mot ulike personer. Dette gir dem status som siktet, med de rettigheter det innebærer etter loven. Vi ønsker derfor ikke å gi fortløpende oppdateringer på antall siktede i saken eller status for de ulike siktelsene, sier Reinholdt-Østby.

Svein Holden sier til VG at de er glade for at politiet fortsatt har betydelige ressurser på saken.

– Vi håper at det vil komme et gjennombrudd i etterforskningen slik at vi får klarhet i hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.