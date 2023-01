SNØ: Været er perfekt for Janne Grete Eliassen (22) som trives i jobben som brøytebilsjåfør.

Janne (22) sikret drømmejobben som brøyter

Brøytebilsjåfør Janne Grete Eliassen (22) har sin første vinter på veien. Som seksåring var hun ikke i tvil, hun ville jobbe med det samme som pappa og bestefar.

Janne Grete Eliassen (22) er i gang med å rydde unna snø når VG snakker med henne. Hun har sin første sesong i jobben som brøyter.

– Dette er det verste «snøhølet» i Rana. Dette er den plassen hvor det legger seg mest snø, sier hun.

22-åringen fjerner snø fra de kommunale veiene i Røvassdalen, ved flyplassen i Mo i Rana.

– Nå fjerner jeg snø som vi har brøytet sammen fra tidligere snøfall. Det er mange som bor oppi her og vi møter en god del biler.

I sommer tok Eliassen CE-sertifikatet som gjør at hun kan kjøre lastebil med tilhenger. Etter kurs i høst var hun klar for vinteren.

– Det er veldig morsomt, men også krevende og tungt å kjøre brøytebil, sier 22-åringen til Rana Blad som først intervjuet henne.

Krevende vintervær

Det har vært krevende føre i trafikken og mye snø i store deler av landet de siste dagene. Særlig på Sør- og Østlandet har det vært utfordringer.

– Vi prater litt om det. For oss har det ikke vært snøkaos akkurat. Vi er vant med harde vintere.

Brøytebilsjåfører får både ris og ros for jobben sin, de siste dagene har flere hyllet «veiens helter» for jobben de gjør med å holde veiene åpne. De dagene hvor det snør mye på natten fører til tidlig start på vakten og «kjøring i ett kjør».

MASKINFØRER: – Det var alltid artig da pappa hentet meg med lastebil i barnehagen og på skolen, sier 22-åringen. Nå er hun sjåfør selv.

– Som ny i jobben er det er ikke alle plasser jeg er helt sikker på hvor langt ut plogen kan ligge.

Hun synes det beste er å kjenne på utfordringer på vinterveiene når hun jobber.

– Når er det vanskelige forhold for dere?

– Når det snør så tett av man ikke ser veien.

Tredje generasjon på hjul

Eliassen gleder seg til å gå på jobb som brøytebilsjåfør – og da er det godt at det er flere måneder med snø igjen.

– Hun har tatt helt over for min brøyting, sier far Per Arne Eliassen til Rana Blad.

22-åringen har fulgte i fotsporene til faren og bestefaren, det har alle jobbet som maskinførere.

– Det er mye på grunn av dem at jeg har gjort det jeg har gjort. Jeg var veldig bestemt som seksåring at jeg skulle kjøre opp og gjøre det samme som dem.

Faren er stolt over datteren, «hun er svært dyktig» sier han til lokalavisen. Eliassen forteller at hun alltid har likt store maskiner.

Mye vind

Det er meldt mye vind både på Vestlandet og i Nord-Norge. Fra natt til fredag til lørdag kveld melder meteorologene om kraftige vindkast i deler av Nordland.

– Jeg kjenner vinden nå. Der er artig å kjenne på at det vugger litt i «hytta», sier hun når VG snakker med henne.

– Skaper det noen utfordringer med brøytingen?

– Det kan bli veldig mye snøfokk, og da kan snøen blåse igjen veiene.

SNØ: Janne Grete Eliassen (22) holder seg på veien, resten av året legger hun asfalt. Men nå som snøen dekker veiene er det brøyting som står på programmet.

– Hadde ikke troen selv

Eliassen jobber hos J. Jacobsen transport as, men veien dit var ikke like lett.

– Jeg er hardt rammet av dysleksi. Alt sånn teoretisk har ikke fungert for meg. Det at jeg klarte teorien og det der er bare så artig, jeg hadde ikke troen selv.

Hun skryter av arbeidsmiljøet. og forteller at hun lærer mye nytt.

– Jeg er jo litt fersk i jobben så når sjefen min sier at jeg komme meg ut i kantene når jeg brøyter, så da blir man jo glad.

VEIEN: Er arbeidsplassen til Janne Grete Eliassen (22), hun trives som tredje generasjon maskinfører.

Brøytejobben har hun fra første snøfall til det ikke er mer snø.

– Det kan varierer veldig, noen vintre kan være ustabile.

– Hvor mange kvinner er dere?

– Nei, der jeg jobber så er jeg den eneste per dags dato. Det går bra, jeg er vant til det.

