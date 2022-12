DRAPSTILTALT: Rettssaken mot Johny Vassbakk går mot slutten. Snart skal dommerne ta stilling til hvorvidt de mener 52-åringen fra Karmøy utover enhver rimelig tvil begikk drapet på Birgitte Tengs for over 27 år siden.

Ber om frifinnelse: − Dette er livets kamp for Johny Vassbakk

Johny Vassbakk er en feiging, men han er ikke i stand til å begå et brutalt drap, fastholder hans ene forsvarer Stian Kristensen i retten onsdag.

– Dette er fremdeles livets kamp for Johny Vassbakk. Han er utsatt for svært alvorlige anklager, så alvorlige som de kan bli, sier forsvarer Stian Bråstein onsdag morgen.

Aktoratet har bedt om 17 års fengsel for Vassbakk for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Johny Vassbakk nekter fremdeles enhver befatning med drapet, sier Bråstein.

Forsvarerne ber om at Vassbakk frifinnes.

Onsdag er siste rettsdag og forsvarernes sluttprosedyre.

I sitt foredrag går Bråstein hardt ut mot det han kaller påtalemyndighetens invitasjon til retten til spekulasjon og synsing, og minner om at det fremdeles er en rekke «svarte hull» av ubesvarte spørsmål etter den syv uker lange rettssaken i Haugesund tinghus.

Det avgjørende DNA-beviset

Tirsdag argumenterte statsadvokatene Thale Thomset og Nina Grande for at de mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at 52-åringen begikk drapet for over 27 år siden.

Hovedbeviset deres er et DNA-funn på Birgitte Tengs’ strømpebukse. DNA-funnet er en mannlig kjønnsmarkør som Vassbakk også har.

Aktoratet mener DNA-funnet ble avsatt med blodige fingre under drapet.

Dette har forsvarerne tidligere kalt «ren spekulasjon».

– Vi mener det fremdeles er der vi står i dag, sier Bråstein nå.

I ILDEN: Onsdag forteller forsvarerne Stian Kristensen (til høyre) og Stian Bråstein retten hvorfor de mener Johny Vassbakk bør frifinnes for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Info DNA-beviset DNA-funnet er påtalemyndighetens kronbevis i saken. Det er årsaken til at politiet gikk til pågripelse av Vassbakk i fjor høst og at han nå er tiltalt for drapet.

Det ble avdekket øverst ved linningen på strømpebuksen som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept natt til 6. mai 1995.

Funnet er ikke en fullstendig DNA-profil, men en Y-profil (arvelig mannlig kjønnsmarkør) som klaffer med Vassbakks Y-profil.

Alle menn i samme farslinje har samme Y-profil.

Senere undersøkelser konkluderte med at Vassbakk har en mutasjon i sin Y-profil som utelukker hans mannlige slektninger.

Det betyr at det er svært høy sannsynlighet for at DNA-funnet tilhører Vassbakk. Ifølge to rettsoppnevnte eksperter, Peter Gill og Jonathan Whitaker, består funnet av rundt 200 celler som trolig stammer fra Vassbakk.

Under rettssaken har fokus vært hvordan DNAet kom på strømpebuksen mer enn hvorvidt funnet tilhører Vassbakk. Vis mer

Spørsmålet retten må ta stilling til, sier Bråstein, er hvorvidt de er enige med aktoratet i at det er bevist utover enhver rimelig tvil at kjønnsmarkøren ble avsatt med en blodig finger. Hvis retten ikke er enig i dette, må Vassbakk frifinnes, sier Bråstein.

– Det sentrale spørsmålet for dere, som dere skal vurdere, er om dere med grunnlag i bevisførselen med sikkerhet utover enhver rimelig tvil kan se bort fra tiltaltes forklaring, sier Bråstein.

– Det er vår oppfatning at påtalemyndigheten inviterer retten til spekulasjon og synsing angående det som skjedde på Gamle Sundvegen.

1 / 2 HØRTE PÅ: Foreldrene til Birgitte Tengs, Karin og Torger, var i retten onsdag da aktoratet la frem sine sluttargumenter. De ber gjennom sin bistandsadvokat om 600.000 kroner hver, dersom Vassbakk blir dømt skyldig. FRARØVET LIVET: Birgitte Tengs ble bare 17 år gammel. forrige neste fullskjerm HØRTE PÅ: Foreldrene til Birgitte Tengs, Karin og Torger, var i retten onsdag da aktoratet la frem sine sluttargumenter. De ber gjennom sin bistandsadvokat om 600.000 kroner hver, dersom Vassbakk blir dømt skyldig.

Vassbakk har hele veien fastholdt at han aldri så vidt han vet har møtt Birgitte Tengs, og at han kun har vært på Gamle Sundvegen lenge etter drapet.

– Dersom kjønnsmarkøren stammer fra ham, må det ha havnet der ved tilfeldig oversmitte eller kontaminasjon, sier Bråstein.

Bråstein minner også om at flere sakkyndige, deriblant tidligere seksjonsleder ved Rettsmedisinsk institutt (RMI) Bente Mevåg, har anført at DNA aldri må stå som eneste bevis i en drapssak.

– Hvis dere ikke kan utelukke at det er en annen gjerningsmann, må dere be om frifinnelse.

– Han er en feiging

Forsvarer Stian Kristensen går hardt ut mot det han kaller påtalemyndighetens forsøk på å senke rettens terskel for å dømme Vassbakk ved å gå så detaljert gjennom 52-åringens straffehistorikk.

– Det er helt irrelevant for det denne saken gjelder. Likevel har påtalemyndigheten brukt masse tid på dette, sier Kristensen.

Vassbakk er tidligere straffedømt for blotting og å ha begått innbrudd hos flere kvinner, blant annet Jeanette, som han pekte seg ut etter å ha sett på forsiden av Vi Menn.

Han er også dømt for å ha overfalt sin tidligere psykolog, Jorunn Øpsen, i 1990, fem år før Birgitte Tengs ble drept. Han la en snor rundt halsen på henne og strammet til, helt til snoren røk.

– Jeg tenkte at «nå er min tid kommet», og så blir alt svart, fortalte Øpsen i retten.

OVERFALT: Psykolog Jorunn Øpsen vitnet i rettssaken mot Johny Vassbakk i Haugesund.

Kristensen mener påtalemyndigheten har forsøkt å tegne et bilde av Vassbakk som en som er i stand til å begå et brutalt drap, men at dette er feil.

– I sum vil jeg påstå at forholdene han er pådømt for nærmest viser det motsatte, nemlig at han er en feiging i sin tilnærmelse til jenter, sier Kristensen.

– Påtalemyndigheten får ikke støtte for denne hypotesen noe sted i bevisførselen.

Kristensen ber retten om å stille spørsmål ved påtalemyndighetens anførsel at Johny Vassbakk er en person med et temperament som gjør at det kan svartne for ham.

– Det er det påtalemyndigheten gjør, de tolker, sier Kristensen, og fremholder at de tidligere voldsepisodene beviser det motsatte: at Vassbakk ikke har det i seg å begå et brutalt drap.

– Det er vanskelig å forstå at han skulle holdt dette, kall det rovdyret, i seg i alle disse årene, sier Kristensen.