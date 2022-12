ARBEIDSPLASSEN: I denne bilen gjør Lina Scholtz jobben som skal sikre bilistene tryggest mulige vinterveier. Bildet er tatt midt i desember på en av mange dager med krevende vær- og føreforhiold.

Brøytebilsjåfør Lina (38): − Føret i desember har vært et helvete

Ekstremt varierende vær har gjort veiforholdene spesielt utfordrende for mange brøyte- og saltemannskaper.

– Huff, vær og føre i desember har vært et helvete, sier brøytebilsjåfør Lina Scholtz (38) i Mesta.

Onsdag i romjulen klatret hun opp i brøytebilen på sin siste vakt dette året. Den varte i over 13 timer.

Lina Scholtz fra Våle i Vestfold mener selv hun har hatt en av desembers tøffeste og mest givende jobber.

Jobben med å salte og brøyte veiene i Tønsberg-området har blitt ekstra krevende denne måneden på grunn av store temperatur-variasjoner på kort tid.

Ofte på bare noen timer har temperaturen endret seg fra sprengkulde til mildvær – eller motsatt.

Det betyr endring i veiforholdene - og jobb, mye jobb for Lina Scholtz og kollegene i de kombinerte, brøyte- skrape- og saltebilene.

PÅ JOBB JULAFTEN: Lina Scholtz foran brøyteplogen på den kraftige bilen som hun kjører. På julaften var hun en av hundrevis av Mesta-sjåfører på veien.

– Når det blir skikkelig kaldt etter mildvær med fuktig føre, da blir det glatt. Da sliter vi med at saltingen vår ikke får bort isen på veiene. Vi må bare stole på at biltrafikken gnir saltet ned i underlaget, beskriver Scholtz.

I kravspesifikasjonen skal hun levere svart asfalt uansett vær og føre. Men det tar av og til tid med de vær- og føreforhold som desember har bydd på. Det er det ikke alle som skjønner.

Info Salting av veiene Varmere værtyper og mer vekslende vintervær gjør at bruk av salt regnes som mer effektivt enn tidligere for å holde veiene sikre.

Varmere værtyper gir større behov for salt framfor sand/brøyting.

Saltet opprettholder bar vei ved kuldegrader, men virker best mellom 0 til minus 10 grader.

Salt brukes på tørr vei i forkant av snøvær slik at det ikke danner seg is.

Salt gir som regel bedre fremkommelighet og sikrere kjøreforhold enn snø- og isdekke.

Mesta bruker teknologi for å forene høy trafikksikkerhet med økt bærekraft (redusert salt) i vinterdriften.

Ulike krav fra byggherre (inndelt i klasser fra A – E) gir retningslinjer om hvordan veien skal vedlikeholdes på vinteren, og hvordan salt skal brukes.

Salt vil hindre tilfrysning av våt veibane og dermed hindre dannelse av ishinne.

Ved duggfall vil salt hindre at rim gir glatt veibane.

Ved snøvær vil saltet hindre oppbygging av snøsåle og gjøre snøen lettere å fjerne med brøyting.

Trafikk bidrar til økt effekt av salttiltak. Trafikken hjelper til nedknusing og fordeling av saltet, og til opptørking av veibanen.

Salt vil derfor brukes på veier med relativt høy trafikk, og i områder og perioder med vekslende temperaturforhold.

Det er godt kjent at salting kan ha negative effekter på miljø og materialer.

Når det velges å benytte salt i vinterdriften, er det et mål å benytte så lite salt som mulig, samtidig som framkommelighet og trafikksikkerheten opprettholdes.

Mesta er en av landets største importører av veisalt, og bruker om lag 120.000 tonn salt årlig.

(Kilder: Mesta og Statens vegvesen) Vis mer

– Folk har så dårlig tid. Mange klarer ikke å vente til vi har fått gjort jobben vår ferdig. Vi må ta det største og viktigste først. Vi klarer ikke å ta alt på en gang. Da må noen vente, forklarer brøytebilsjåføren som har kjørt lastebil de siste ti årene.

600 brøytebilsjåfører på vakt

Hun er engasjert i jobben sin, og kan glede seg som et barn over at veivesenet tester ut selvlysende brøytestikker på Saltfjellet.

– Disse bambus-brøytestikkene funker ikke så bra. De er lite synlige og knekker veldig fort, erfarer Lina Scholtz.

GIR MENING: Jobben som brøytebilsjåfør er meningsfull, mener Lina Scholtz. Hun er en av svært få damer i bransjen.

– Når får du en følelse av glede og tilfredshet bak rattet i brøytebilen?

– Jeg har jo hele tiden en følelse av å gjøre en meningsfull jobb. Vi gjør veiene trygge. Dessuten ser jeg resultatet av det jeg gjør rimelig raskt, svarer Scholtz.

Julaften var hun på vakt sammen med rundt 600 andre brøytebilsjåfører i Mesta.

Noen dager i desember gjorde vær og føre det nødvendig å jobbe 12 til 15 timer i strekk.

Da var hun sliten. Hun takker gode naboer for at de serverte julemiddag til henne på julaften. Men det er viktigere at de med famile får være hjemme i høytiden – i stedet for en enslig brøytebilsjåfør som henne – fastslår 38-åringen.

ISDANNELSE: Vann og søle som blir til is - og motsatt - er betegnende for desember 2022 i Tønsberg-området. Bildet er av fronten på en av Mestas brøyte- og saltebiler.

– Mer forståelse

29. desember startet en lengre friperiode. Da blir det litt avslapping og kos under pleddet hjemme i stua. Men januar og 2023 byr sikkert ikke mindre på utfordringer med skiftende vær og føre. Allerede første fridag kom en ny værendring fra flere minusgrader til plussgrader med nedbør. Hun ser gjerne at flere tenker litt over hva som må til for å skaffe kjørbare veier i det lange landet vårt.

– Jeg tror nok TV-programmer som «Vinterveiens helter» har gitt folk mer forståelse og kunnskap om yrket vårt. Men vi er ikke helt i mål på det området, sier hun.

TANDEMKJØRING: To biler i bredden er ofte mest effektivt, i følge Lina Scholtz. Men av og til irriterende for bilistene bak.

– Mye kjeft fra bilister?

– Ikke direkte til oss. Men det er sjelden vi får en skryt eller en tommel opp, sier Lina Scholtz.

– Ensom jobb?

– Nei, vi har et godt kollegialt miljø. Og vi kjører jo ofte tandem, og da har vi fin kontakt oss i mellom.