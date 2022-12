Riksvei 15 Markane i Stryn kommune, retning Eid. Bildet er tatt klokken 21.06.

Store lokale utfordringer: − Tiden for å være forsiktig

Isen legger seg på veiene i Vestlandets indre strøk, samtidig som det meldes om en travel dag i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Meteorologene meldte at det kunne komme til å bli ekstra glatt i indre strøk på Vestlandet utover mandag kveld, ettersom det var ventet regn. Et varsel som i dag ser ut til å ha innfridd.

– Det har vært sporadiske meldinger om glatte veier. Det er store utfordringer lokalt. Inne i landet, og innerst i fjordene, begynner utfordringene – der hvor det er elver eller vann i nærheten, og opp i fjellene, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Vest, Christian Strømmen, til VG.







– En travel dag

Mandag var det store problemer rundt omkring i landet på grunn av glatte veier, spesielt på Sørlandet, i Innlandet og sør på Østlandet.

Tirsdag er det derimot kanskje Trøndelag som har hatt de største utfordringene.

– Det har vært en travel dag med utfordrende kjøreforhold. Det er mange vogntog som har stoppet opp i diverse bakker og som har kjørt av veien. Det har skjedd over alt i Trøndelag, spesielt i ytre strøk, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen midt, Roger Berg, til VG.

Han forteller at situasjonen stort sett er den samme i Møre og Romsdal.

– Ta tiden til hjelp og har god avstand til bilen foran, sier Berg, og legger til at det nok er glattere på sideveiene enn på de mer trafikkerte veiene.

Fylkesvei 710 Kjørmoen i Trøndelag.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for is i Helgeland og Sør-Salten, og for deler av Østlandet og deler av Trøndelag.

Stig Østbø, operasjonsleder i Nordland politidistrikt, forteller til VG tirsdag kveld at de ikke har fått inn meldinger som tilsier at det er spesielt glatt i fylket. Han kan derimot melde om «uvanlig mange» viltpåkjørsler.

Ekstra glatt sørover

Strømmen i Vegtrafikksentralen Vest forteller om spesielt store utfordringer mellom Bergen og Voss.

– Det har vært ekstremt glatt i Sogn og Fjordane og på Osterøy, sier Strømmen.

– Det er tiden for å være forsiktig. Enkelte områder har vi fått beskjed om seks plussgrader i luften og is på bakken – det er unormalt. Det er sporadisk spesielle forhold på veiene, sier Strømmen.

Fylkesvei 50 i Vestredalen i Aurdal retning Hol, 1162 meter over havet.

Gjennom natten var det meldt at mye av nedbøren på Østlandet ville komme som regn, noe som kunne skape enda mer kaos på veiene.

– For de som dro på jobb i dag tidlig var det nok glatt her og der, men på hovedveinettet er det bart. På mindre prioriterte veier med mindre trafikk er det glatt, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen øst, Tone Sorken, til VG.

Hun forteller at det er ekstra glatt i Østfold-området, men at det er enda mer utfordrende lenger sør, som for eksempel i Agder.

I morgen er det ventet mildvær og regnbyger for kystnære områder i Sør-Norge, noe som kanskje kan skape enda mer kaos på veiene:

