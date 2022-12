STØTTER STØRE I KRISE: LO – leder Peggy Hessen Følsvik sier hun har tillit til statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

LO-sjefen om Ap-krisen: − Folk mister trua på prosjektet vårt

LO-leder og sentralstyremedlem i Ap, Peggy Hessen Følsvik, erkjenner at Ap ikke treffer velgerne. Men hun freder partileder Jonas Gahr Støre og advarer mot Erna Solberg.

LO-sjefen er sjokkert over at partiet hennes dumpet ned til 14,6 prosent på Vårt Lands meningsmåling 20. desember.

Følsvik sier de må gi bedre svar på strømpriskrisen, og at det kommer.

– Det må nye tiltak til. Og flere tiltak og bedre tiltak kommer til å komme. Men statsministeren har helt rett i at man må være sikker på konsekvensene og vite hva man gjør. Men når gode tiltak kommer blir regjeringen sjakk matt av partier på høyre og venstresiden som overbyr. Gjerne penger de ikke har, sier hun til VG.

Leder Kari Nessa Nordtun i Aps energiutvalg sa nylig til VG at Støre må ta «umiddelbare og kraftfulle strømgrep» for å få ned folks kostnader.

– Er du enig?

– Det skulle bare mangle om ikke folk i parti og utenfor er utålmodige. Vi må hele tiden se hva vi kan gjøre bedre eller smartere for å møte utfordringene til folk og bedrifter. Når der er sagt vil jeg advare mot kortsiktige tiltak som ikke er gjennomtenkt.

Hun legger til:

– En annen regjering hadde ikke ført til lavere strømpriser.

– Hva har Ap gjort feil?

– Vi har en regjering som står i mange kriser, og jeg ser ingen som har bedre svar på de problemene landet møter. Erna Solberg sitter helt i ro, og på ytterkantene har vi partier som Frp og Rødt som overbyr med tiltak som kan gjøre vondt verre.

– Hvorfor har Ap 14,6 prosent oppslutning?

– Kortversjonen er at folk mister trua på prosjektet vårt. Det er dette vi må gjøre noe med. For vi har tro på at den politikken som er levert er best for landet.

HARMONI I VÅR: Støre besøkte LO-kongressen tidligere i år – da Følsvik ble valgt til LO-leder.

– Hva må til for å snu utviklingen?

– Nå må vi tøffe oss opp, gjøre modige politiske valg og endre samfunnet slik bare arbeiderbevegelsen kan. Vi må skaffe oss politisk og ikke minst økonomisk handlingsrom – slik at vi kan fortsette å levere flere og bedre tiltak som sikrer folk trygghet i hverdagen.

– Har du tillit til at det er Støre som skal snu utviklingen?

– Jeg har tillit til statsministeren. Og jeg er sikker på at regjeringen vil levere den tryggheten folk søker. Det politiske alternativet ledet av Erna Solberg vil utvilsomt gjøre vondt verre. Det er bare å ta en kikk på deres alternative budsjett. Det eneste som blir bedre med Høyres alternative budsjett er rikingenes julebuffé, sier LO-lederen.

– Kommer ikke i julestemning

Hun advarer på det sterkeste mot å dra styringspartiet Ap i en mer populistisk retning med kortsiktige tiltak.

– Vi må ta ansvar, styre landet og levere. Slik situasjonen er nå skygger kortsiktig populisme over politikk som leveres for trygge jobber, grønn omstilling og for at dagens ungdom skal gå på jobb heller enn på trygd.

Hun svarer slik på Høyre-leder Erna Solbergs uttalelser i juleintervjuet i VG, om at Støre-regjeringen svikter de svakeste.

– Man kommer ikke i julestemning av å sette seg inn i Erna Solbergs politikk for å si det slik. Høyres politikk er direkte farlig for de som har minst. Det har vi sett. Kutt i barnetillegg til uføre, mindre penger til syke som ikke kan jobbe, bort med penger til ledige som vil reise på ferie med barna sine.

LOVER STØTTE: LO-lederen lover at de stiller opp i tidenes valgkamp for Ap. Hun sitter i sentralstyret i Ap i kraft av å være LO-leder.

– Solberg kan vise til flere utjevnende tiltak, blant annet økning av barnetrygden?

– Høyresiden har medvind, men glemmer at det ikke har mer penger til hverken folk eller bedrifter, snarere tvert imot, de skal verne om landets rikeste.

Følsvik sier Støre er et mye bedre alternativ for store deler av det norske folk.

– Regjeringen har innført flere viktige reformer for arbeidsfolk. Det er helt avgjørende at vi blir flinkere å feire seirene våre. Og vi må ikke tro de er vunnet for godt.

LO-lederen sier de skal kaste seg inn i en lang kommunevalgkamp for Ap, med både innsats og millioner i støtte.

– Jeg varsler tidenes lokalvalgkamp fra LO. Høyre og høyrepartiene har varslet storstilt privatisering av velferd om de vinner lokalvalget neste år. Ordet krise strekker ikke til, om det blir en realitet.

– Den kampen tar vi

Solberg varslet i juleintervjuet at den prinsipielle kampen for at offentlig sektor må ha noe konkurranse fra private, vil bli helt sentralt i valgkampen.

– Den kampen tar vi. Vi vet at det rammer våre medlemmers pensjoner og vilkår – og kvaliteten på tjenestene, vi må ikke glemme Veireno-skandalen i Oslo og lignende saker.

Følsvik sier Ap og Sp ikke har råd til å tape innflytelse i kommunene.

– Flere av sakene vi har fått på plass i arbeidslivet har kommet etter at de har blitt utviklet i rødgrønne kommuner. Den arenaen kan vi ikke miste. Heltid, kamp mot sosial dumping og seriøsitet, blir viktige stikkord for å vise frem forskjellene på Solberg og Støre, sier hun.

– Ingen som kjenner seg igjen

Høyres 1. nestleder Henrik Asheim mener LO-lederens retorikk «er et talende eksempel for hvorfor Ap sliter som de gjør».

– Det er ingen som kjenner seg igjen at Høyre og Ernas politikk er farlig, eller tenker det er krise om vi har noen private og ideelle tilbydere, som kan hjelpe det offentlige med å ta unna helsekøene som øker. Nå fjerner regjeringen fritt behandlingsvalg, og bygger ned kapasitet som helsetjenesten vår kommer til å trenge.

IKKE LIKE: Henrik Asheim fastslår at det er forskjell på Høyre og Ap.

Han sier det er riktig at Høyre står for noen kutt Ap ikke liker.

– Høyre mener det alltid skal lønne seg å jobbe for alle som kan jobbe. Og så bruker vi pengene annerledes. I tillegg til økt barnetrygd og skattelette til alle, har vi blant annet foreslått 1000 nye plasser med varig tilrettelagt arbeid, som er en populær ordning for utviklingshemmede. Dette stemte regjeringen imot, så her har vi rett og slett bare ulike prioriteringer.