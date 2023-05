Gjør barnetog-endring etter 17. mai-fiasko

Slemdal skoles korps ble kastet ut foran kongen og halve kongeriket på Slottsplassen i fjor. Nå tar Oslo grep og endrer rekkefølgen i barnetoget.

– Hei, jeg ringer fra VG, vi snakket sammen i fjor da korpset ditt ble kastet ut av barnetoget?

– Ja, det er jo vanskelig å glemme, sier Slemdal-rektor Vegard Tversland Kjesbu til VG.

For den som ikke fikk opplevelsen like tett på kroppen: På 17.mai i fjor skulle Slemdal skole med sitt innleide, profesjonelle korps Christiania blåseensemble, gå som nummer to i barnetoget. En stor begivenhet.

Men rett under NRK-sendingen - og midt i folkehavet - ble korpset ledet ut og bort av politiet. På bildene fra NRK ser vi en forfjamset rektor som løper frem og tilbake mellom korpset og politiet for å prøve å oppklare det hele.

1 / 3 DRAMA: Til høyre i bildet ser du rektor på Slemdal skole, Vegard Tversland Kjesbu, komme løpende opp til toget etter å ha prøvd å snakke med politiet. I STUSS: Rett før elevene var i ferd med å gå forbi Slottet og kongefamilien, oppdaget de at korpset hadde falt fra og snur seg rundt for å se etter dem. STILLE FØR STORMEN: Korpset går bak elevene ved Slemdal skole gjennom sentrum og på vei opp mot Slottsplassen. forrige neste fullskjerm DRAMA: Til høyre i bildet ser du rektor på Slemdal skole, Vegard Tversland Kjesbu, komme løpende opp til toget etter å ha prøvd å snakke med politiet.

Politiet forklarte at de spurte om de tilhørte skolen, der de skal ha fått nei til svar. Korpset mener på sin side at de sa at de var innmeldt på listen, slik de har gjort hvert år de siste ti årene.

Korpset selv krevde en beklagelse, noe de etter hvert fikk, og kalte det hele ekstremt ydmykende.

Og ballen rullet videre: Et par dager senere kastet tidligere ordfører Fabian Stang (H) seg på, forsvarte politiet og kalte korpset lettkrenket.

Ett år senere har fortsatt ikke Slemdal-rektoren kommet til bunns i hvorfor de ble kastet ut.

– Hva er planen i år?

– Vi prøver jo på nytt med å ta med oss orkesteret. Vi har gjort det samme som i fjor, meldt inn orkesteret sammen med skolen.

– Du understreker «samme som i fjor»?

– Ja, samme som i fjor og det samme som de siste ti årene. Så håper vi politiet får med seg den informasjonen i år.

I år går korpset i midten

Barnetoget starter klokken 10.00 fra hovedporten til Akershus festning, og avsluttes på Rådhusplassen rundt 13:30. Rundt klokken 10.30 er de på ved Slottet.

I år har ikke Slemdal jubileum, og må nøye seg med en 80. plass i toget. Nå er det jubileumsskolen Svarttjern på Romsås som går først i det tradisjonelle barnetoget, etterfulgt av Rommen og Lutvann.

Sekretær Hanne Dannevig Hauge for 17.mai-komiteen i Oslo sier til VG at de har tatt veldig konkrete grep etter fjorårets fadese.

– Vi har tenkt «hva skal vi gjøre for å unngå at dette ikke hender igjen?». Vi har faktisk gjort en ganske stor endring, og det er at skolens fane og flaggborg kommer først, så korps, og så resten av skolen bak korpset.

På den måten havner korpset midt i skoletoget, som gjør det lettere for politiet å se hvilke korps som hører med hvor.

– Og vi har hatt en veldig god dialog med politiet og vaktselskaper.

FORSIKRER: Sekretær Hanne Dannevig Hauge for 17.mai-komiteen forteller at de har tatt flere grep for å unngå fjorårets hendelse. Her feirer hun 17.mai med Kampen skole, der hun flere år var rektor.

17.mai-komiteen var raske med å beklage til Slemdal-skolen og korpset i fjor. Men også for dem sitter hendelsen fortsatt i:

– Vi syntes jo det var veldig uheldig og leit, og det syntes politiet også.

– Så ønsker vi alle en strålende feiring, jeg tror det blir bedre enn noensinne.

Slemdal-rektoren gleder seg også - om enn litt mer på alerten enn den jevne toggåer:

– Jeg kommer nok til å være spesielt observant på vei opp Slottsparken og følge med på hvor politiet er - og sørge for at jeg er spesielt synlig med tanke på at de ikke fikk øye på meg i fjor, avslutter en lattermild - og litt avventende - rektor.

