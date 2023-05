RØRT: Det var et følelsesladd møte mellom soldaten Oleksander Lymarov og Ukrainas parlamentsformann Ruslan Stefantsjuk.

Besøkte skadede soldater i Norge: − Virkelig modige

ULLEVÅL SYKEHUS (VG) Så langt er 236 soldater evakuert til Norge. Tirsdag var Ukrainas parlamentsformann Ruslan Stefantsjuk på besøk hos flere av sine sårede landsmenn.

Det ble et sterkt møte for soldat Oleksander Lymarov, da parlamentsformann Ruslan Stefantsjuk kom på besøk.

Lymarov ble skadet i krigen og evakuert fra Ukraina til Norge og Ullevål.

På grunn av strenge smitteverntiltak, måtte Stefantsjuk kle seg i smittevernutstyr.

– For Ukraina er menneskeliv det mest verdifulle vi har. Når jeg drar til andre land, sørger jeg for å besøke våre flyktninger og våre modige soldater som er her, sier han til VG.

– Det sterkeste med mitt besøk er å komme til soldatene våre. Dette er virkelig modige folk.

1 / 2 BESØK: Soldaten fikk en gullklokke som en gave fra parlamentet i hjemlandet. forrige neste fullskjerm BESØK: Soldaten fikk en gullklokke som en gave fra parlamentet i hjemlandet.

Stefantsjuk forteller at sykehusene i Ukraina er fulle av soldater.

– Legeyrket er det viktigste yrket i verden, fordi de redder livene våre. Takk til alle legene som kjemper for livene til våre soldater.

Han takker Norge og er takknemlig for hjelpen til Ukraina, og for at han fikk besøke soldatene på sykehuset.

Soldatene isoleres

Når de skadede pasientene kommer til Norge, blir de isolert og nøye undersøkt for multiresistente bakterier.

Slike bakterier er vanlig i Ukraina, og noen av dem har blitt mer vanlig etter at krigen brøt ut.

– I en slik situasjon har man færre muligheter og ressurser til å kirurgisk fjerne dødt og infisert vev. Så da bruker man mye antibiotika, fordi det er den enkleste løsningen der og da. Da kan man få problemer med resistens, sier Anders Holtan.

Han er nasjonal koordinator for den medisinske evakueringen fra Ukraina.

– På sykehusene er man veldig engstelige for at bakteriene skal få fotfeste, fordi det er mange sårbare pasienter her, sier Holtan.

For friske folk utenfor sykehuset er disse bakteriene ikke like farlige.

Over 230 soldater til Norge

Det er snart ett år siden Norge bestemte å ta imot sårede soldater fra Ukraina. De første pasientene kom 21. mars 2022.

Sårede soldater tas imot som en del av Norges bidrag gjennom EUs mekanisme for sivil beredskap (UCPM).

Så langt har Norge tatt imot 236 sårede soldater fra Ukraina. Norge har totalt bistått med å evakuere 876 pasienter fra Ukraina til ulike land.

Inkludert pårørende har Norge evakuert over 1200 personer så langt.

I januar 2023 åpnet en helt ny avdeling på Oslo universitetssykehus, som tar imot skadede ukrainske soldater.

Avdelingen har seks sengeplasser og flere sykepleiere og leger som snakker ukrainsk.

ÆRESGJEST: Stortingspresident Masud Gharahkhani var med på besøket på sykehuset. Stefantsjuk er hans æresgjest på 17. mai.

Æresgjest på 17. mai

Stefantsjuk besøkte sykehuset sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani. Dette er en del av hans besøk til Norge som skal vare fra 16.- 18. mai.

På nasjonaldagen vil Stefantsjuk være æresgjest under stortingspresidentens tradisjonelle 17. mai-program.

− Det er symboltungt og sterkt å ha min venn og kollega, lederen for det ukrainske parlamentet, her på 17. mai. Vi står sammen med det ukrainske folket i deres kamp for frihet og demokrati, sier Gharahkhani i en pressemelding.