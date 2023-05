Facebook-lån til 50 prosent rente: − Er det noen snille engler der ute?

Finanstilsynet advarer mot å ta opp lån på Facebook: Desperate mennesker i pengenød betaler skyhøy rente for å få hundrelapper.

Finanstilsynet har de siste månedene fått stengt tre lukkede Facebook-grupper som drev med ulovlig formidling av lån.

– Medlemmer synes å være forbrukere i akutt pengeknipe som låner av andre privatpersoner, sier seksjonssjef i Finanstilsynet Jo Gjedrem til VG.

Han har inntrykk av at summene som formidles, stort sett er små, noen hundre- eller tusenlapper. Horisonten er vanligvis kort, som frem til neste lønning.

– Vi er redd for at dette kan være veldig skadelig for forbrukerne. Det er stor fare for svindel, urimelige lånevilkår og ubehagelige inndrivningsteknikker.

En av gruppene som fortsatt formidler lån, har sitt utspring i Danmark.

– Hvad er man villig til at betale tilbage igen i Norge. I Danmark får vi mellem 10–50 prosent for 1 måned med beløber mellem 500–5000 kr, spør en administrator.

– Oppfører sig ordentligt

En av de andre administratorene, også dansk, understreker:

– Viktigst af alt er at man oppfører sig ordentligt begge veje. Trusler, svindel og krænkende adferd hører ikke hjemme i disse grupper.

Dansk TV2 fant i november i fjor mer enn 50 lukkede grupper der private låner av private. Samlet hadde gruppene knapt 40.000 medlemmer.

Felles for gruppene er at renten er ekstremt høy – på 50 prosent og oppover.

Slike rentesatser er i strid med loven. I Danmark er det ulovlig i låne ut, hvis lånets årlige omkostninger i prosent er mer enn 35 prosent.

– Ny her inne, og veit ikke åssen jeg skal si dette, men dette er tøft for meg, åpner innlegget til en kvinne i Facebook-gruppen VG har sett.

– Snille engler?

Hun publiserer en skjermdump fra nettbanken som viser at hun har 17,72 kroner på brukskonto og 15 e-faktura til godkjenning.

– Er det noen snille engler der ute som har 1000 kr å låne bort? Betaler tilbake den 20., skal gå til mat og drivstoff. Send pm. Sikker betaler.

Kvinnen ber om penger til trygden kommer. Hun skriver i kommentarfeltet at hun har spurt i flere grupper uten hell.

Andre viser til varsel om stengning av strømmen, høye tannlegeregninger, utlegg til konfirmasjon og 17. mai, sykdom og livskriser.

– Kjøleskap og skuffer er helt tomt, skriver en kvinne.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

«50 prosent rente»

I Facebook-gruppen VG har sett, er det låntager som skriver hva vedkommende er villig til å betale i renter for et korttidslån:

En kvinne ber 5. mai om 800 kroner og tilbyr 1400 tilbake senest 16. mai.

En kvinne spør 7. mai om 300 kroner – og er villig til å betale 400 kroner tilbake dagen etter. «Holder ord», skriver långiver i kommentarfeltet.

En mann søker 5. mai om et lån på 1000–2000 kroner. «Betaler 50 prosent rente som vanlig. Og betaler tilbake den 19. mai».

En kvinne ber om et lån på 2700 kroner og tilbyr 3700 tilbake 17.–18. mai. «Kos deg, og du betaler tilbake kun 2700», kommenterer långiver.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

– Vårt inntrykk er at det ikke bare er solidaritet som er motivet. Her er det snakk om at det er mulig å tjene penger på uregulert lånevirksomhet, sier Jo Gjedrem.

Kan være kriminelt

– Tror dere at det tas ågerrenter ågerrenterÅger betyr i dagligspråk det å ta ulovlige eller urimelig høye renter på lån av penger. Åger kunne i straffeloven av 1902 straffes med bøter eller fengsel, men bestemmelsen ble fjernet i straffeloven av 2005, da man mente at pristiltaksloven ville gi tilstrekkelig vern.?

– Det er stor fare for at det kan være det. Forholdene ligger til rette for at slike lån kan bli veldig dyre. Det er en risiko for at dette er kriminell virksomhet.

– Hvorfor går ikke disse låntagerne bare til banken?

– Vi tror vel mange har uttømt mulighetene til å få lån andre steder. Men for dem som sliter økonomisk, vil dyre lån via Facebook bare forverre situasjonen.

– Hva vil du anbefale dem å gjøre i stedet?

– NAV tilbyr gratis økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Gå dit og få lagt en plan for å komme ut av uføret, sier seksjonssjefen i Finanstilsynet.

Info Forbruksgjelden øker Samlet forbruksgjeld har økt det siste året, etter betydelig nedgang siden 2019.

Nordmenns samlede, usikrede forbruksgjeld var i april 154 milliarder kroner.

Forbrukslån og forfalt kredittkortgjeld utgjør 129,4 milliarder av totalen.

Fem prosent av låntagerne står for 40 prosent av forbruksgjelden. Kilde: Gjeldsregisteret AS og Finanstilsynet Vis mer

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post