Fosen-aksjonister skal blokkere Statsministerens kontor

Tilliten til statsministeren er borte, forteller Ella Marie Hætta Isaksen. Nå vil aksjonistene blokkere Statsministerens kontor med lavvo, lenker og folk.

Natur og ungdom og Norske samers riksforbunds ungdomslag demonstrerer igjen i Oslos gater.

I vinter blokkerte de først Olje- og energidepartementet, og senere en rekke andre departementer.

Siden klokken 10.00 har de hatt en demonstrasjon utenfor slottet, mens Kongen i statsråd Kongen i statsråd Navnet på når hele regjeringen møtes for å formelt treffe beslutninger. Skjer på slottet i samvær med kongen. avholdes.

Nå har aksjonistene annonsert at de i hemmelighet har lagt en plan til – nemlig å blokkere Statsministerens kontor.

Aksjonistene blir eskortert til SMK av politi på hest, opplyser politibetjenter på stedet til VG.

– Vi kommer til å etablere stor leir og blokkere inngangen til Statsministerens kontor. Vi vil ikke flytte oss om vi får anmodning fra politiet om å gjøre det, sier NU-leder Gina Gylver til VG.

BLOKKERER SMK: Aksjonistene blir eskortert til SMK av politi på hest.

Aktivist, musiker og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen forteller VG om planene om å blokkere Statsministerens kontor.

– Planen er å våke over statsministeren de siste timene før vi går inn i det 600. døgnet med menneskerettighetsbrudd. Han skal ikke få glemme den kampen vi står i, og det ansvaret han har for å sørge for at menneskerettighetsbruddet mot Fosen-samene opphører snarest.

STRATEGENE: Elle Nystad fra NSR-N, Gina Gylver i NU og Ella Maire Hætta Isaksen, er tre av de sentrale aksjonistene bak Fosen-demonstrasjonene.

– Hvorfor aksjonerer dere igjen nå?

– Mange av oss opplever at livene våre er satt på vent mens dette statlige overgrepet fortsetter. Det er vår plikt å stille myndighetene til ansvar, når de ikke gjør jobben sin.

Hvordan er din tillit til at Støre klarer å løse denne saken?

– Det er uvirkelig å oppleve at myndighetene bestiller en forsoningsprosess, gjennom lanseringen av sannhets- og Forsoningskommisjonens rapport, samtidig som vi markerer 600 dager med menneskerettighetsbrudd.

– At Støre kan tillate dette å skje er hårreisende, og om jeg hadde noen tillit til han før, så er alt det forsvunnet nå.

De er forberedt på å aksjonere sivilt ulydig.

– Dersom politiet bærer oss bort, så er vi forberedt på det.

Innsatsleder på stedet, Svein Arild Jørundland. opplyser til VG at politiet foreløpig ikke planlegger å fjerne aktivistene.

– Politiet kommer til å vurdere hvordan dette ser ut.

Han sier politiets rolle er å legge til rette for ytringsfriheten, og har et mål om at denne skal stå.

Info Dette har skjedd siden forrige demonstrasjon: Regjeringen har beklaget til reindriftssamene på Fosen og innrømmet at konsesjonsvedtaket har krenket menneskerettighetene.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har sagt at det trengs et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å fatte et nytt konsesjonsvedtak. Utredningsprogram vil tidligst være på plass i 2024, ifølge NTB.

Riksmegler Mats Ruland er hentet inn for å megle mellom Olje- og energidepartementet og Fosen-samene. Vis mer