Eksamensrot skaper uro: − Urettferdig

Flere elever fikk vite hva de skal ha eksamen i, flere uker før resten av elevkullet. Nå får noen elever nytt trekk, mens andre ber om en rettferdig løsning.

Elever på ungdomsskolen og videregående skole har hatt et trøblete møte med den første vanlige eksamensvåren etter pandemien.

Forrige uke fikk blant annet enkelte elever tilgang til muntlig eksamens-trekk flere uker for tidig.

– Det er urettferdig at andre får forberede seg i flere uker, mens vi andre får 48 timer, sier Stine Skaar Gulbrandsen, avgangselev på Bjertnes videregående skole i Nittedal.

Hun opplever at alt rotet rundt årets skoleeksamener overskygger forberedelsene.

– Jeg skulle gjerne tatt eksamen, uten å lure på så mye. Det tar mye tid og energi.

Frykter systemsvikt

Det står presisert i opplæringsloven at trekk til eksamen skal gjøres kjent for elevene 48 timer før selve eksamen.

Elever VG har vært i kontakt med, reagerer på at ingenting gjøres med muntlig eksamen etter at trekket ble gjort kjent for enkelte elever flere uker før tiden.

Gulbrandsen håper man finner en rettferdig løsning for muntlig eksamen.

– Det plager meg ordentlig at Udir ikke svarer.

Ber ministeren ta ansvar

Elevorganisasjonen opplever at elever tar kontakt med dem om eksamensrotet.

– De opplever dette som urettferdig, forklarer påtroppende leder Petter Andreas Lona.

Han etterlyser at Utdanningsdirektoratet og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) må ta mer ansvar.

– De kan ikke fraskrive seg ansvaret, fordi feilen skjedde i Visma VismaVisma InSchool, ofte omtalt som kun «Visma», er et administrativt nettbasert system skoler over hele landet bruker. Systemet skal bidra til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for elever, foresatte og skolenes medarbeidere.. Det er åpenbart at de har ansvar for at eksamen blir rettferdig for elevene, understreker Lona.

Hva burde gjøres med årets muntlig eksamen? Den bør avlyses Den bør trekkes på nytt Det burde ikke gjøres noe med den

Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona.

VG har sendt flere spørsmål til Utdanningsdirektoratet (Udir) om rotet rundt eksamen. Vedrørende trekket til muntlig eksamen viser de til fylkeskommunene. Kunnskapsdepartementet sier også at det er fylkeskommunenes ansvar.

Lekkasjen skjedde i totalt 8 fylkeskommuner, og totalt er 57 elever rammet av feilen.

IKKE NYE TREKK: I Viken fylkeskommune blir ikke eksamen trukket på nytt.

Store forskjeller i om elevene blir trukket på nytt

VG har snakket med forskjellige fylkeskommuner. Blant annet Viken, Rogaland og Nordland.

I Rogaland har man bestemt at eksamen må trekkes på nytt for de fire som fikk se sitt eksamenstrekk.

– I Rogaland fylkeskommune er det totalt fire elever som har kunnet se sitt eget eksamenstrekk. Disse fire skal nå få sine fag trukket på nytt, slik at de mister den mulige fordelen de kunne ha hatt, sier Randi Hummervoll, assisterende fylkesopplæringssjef.

I Nordland fylkeskommune har til sammen 32 elever fått vite hva de kommer opp i lenge før 48 timer. Dette er fylkeskommunen hvor det har vært flest lekkasjer.

– Det er selvfølgelig uheldig at slike ting skjer, men vi har fått god hjelp fra Visma til å kartlegge omfang, sier Geir Hareide Hansen, konst. fylkesdirektør for utdanning og kompetanse.

– Vi har gjennomført trekk for nye elever i de partiene der vi ser det har vært innsyn. Dermed mener vi å ivareta rettferdig overfor alle elevene, sier Hansen.

Viken, fylket hvor Gulbrandsens skole Bjertnes ligger, legger seg på en annen list.

Der har fire elever hatt muligheten til å se sitt eksamenstrekk på forhånd, ifølge fylkeskommunen.

De fire elevene går på tre forskjellige skoler. Viken vurderer det dit hen at det ikke er nødvendig å trekke eksamen på nytt.

– Tiltak om å foreta nytt trekk i Viken fylkeskommune er vurdert, men vi har besluttet å ikke pålegge skolene å endre eksamenstrekket. Begrunnelsen for dette, er at det gjelder svært få elever, og at elevene kun vil ha en begrenset fordel, sier Janne B. Sørensen, seksjonsleder for eksamen og dokumentasjon.

