DOBBELTDØDSFALL: Politiet jobbet på funnstedet i Kristiansund lørdag 20. mai.

Dødsfallene i Kristiansund: Avdød mann (73) siktet for drap på sin kone(75)

Dobbeltdrapet i Kristiansund var drap og selvdrap, melder politiet i Møre og Romsdal.

Den 73 år gammel mann som ble funnet død i sitt hjem 19. mai i år, er siktet for å ha drept sin 75 år gamle kone.

Det opplyser politiet i en pressemelding fredag.

– Politiet har arbeidet etter en hovedhypotese om at mannen først har skutt kvinnen og deretter tatt sitt eget liv, sier politiinspektør Ove Brudevoll i Møre og Romsdal politidistrikt i en uttalelse.

En omfattende etterforskning har styrket hypotesen, ifølge politiet.

Det har vært gjennomført omlag 30 vitneavhør, blitt foretatt åstedsundersøkelser, rundspørringer, innhenting av tekniske spor. Telefoner har blitt gjennomgått og det er innhentet helseopplysninger.

Det har ikke vært øyenvitner til handlingene, opplyser politiet.

Etterforskningen så langt tyder på at det har vært løsnet skudd mot kvinnen både inne i boligen og utenfor, på stedet der hun ble funnet.

Familiemedlem varslet politiet

Fredag 19. mai meldte politiet om en «alvorlig hendelse» i Kristiansund.

Et eldre ektepar i 70-årene var funnet med skuddskader.

Kvinnen ble funnet alvorlig skadet utenfor parets hjem sentralt i byen. Hun ble kjørt til sykehus med ambulanse, men ble kort tid senere erklært død.

Mannen ble funnet død inne i huset. Han har nå status som siktet og er siktet for drap.

Et familiemedlem av ekteparet varslet politiet om hendelsen.

Ingenting tyder på at andre har vært involverte enn de avdøde, opplyste politiet under en pressekonferanse samme kveld. De avdøde er ikke kjent for politiet fra tidligere.

Gjenstår etterforskning

De etterlatte har fått oppnevnt bistandsadvokat.

Det gjenstår fortsatt etterforskning i saken. Åstedet er ikke frigitt.

– Vi avventer svar på sikrede spor. Det gjenstår også noen vitneavhør. Gjennomgangen av sikrede digitale enheter er heller ikke avsluttet, opplyser politiadvokat og påtaleansvarlig Merethe Falkevik i pressemeldingen.

Det ble funnet et lovlig registrert håndvåpen på stedet, bekreftet politiadvokat Merethe Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt lørdag 20. mai.

Huset der ekteparet ble funnet ligger i en blindvei i et stort nabolag i nærheten av sentrum av Kristiansund.

Lokalkjente VG snakket med beskrev området om et fredelig nabolag hvor «alle kjenner alle» og hilser på hverandre når man møtes.

Det er kort vei til både skole og barnehage.

Ordfører: – Rystet og i sjokk

Ordfører Kjetil Neergaard – som selv kjente ekteparet – beskrev et lokalsamfunn i sjokk.

KJENTE EKTEPARET: Ordfører Kjetil Neergaard i Kristiansund.

– Folk er dypt rystet og i sjokk. Du finner ikke ordene, man blir litt satt ut, sa Arbeiderparti-ordføreren til VG lørdag 20. mai.

Hans tanker gikk da særlig til avdødes barn og barnebarn.

– Det er to godt voksne mennesker som har levd et langt liv i byen, som har bodd her hele tiden og drevet virksomhet. Da vet folk hvem de er.