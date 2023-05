Eldre kvinne omkom etter påkjørsel på Jessheim

Føreren av en varebil er siktet etter at bilen kolliderte med en rullestol i et fotgjengerfelt mandag.

Mandag ettermiddag var det et sammenstøt mellom en varebil og en rullestol i et fotgjengerfelt på Jessheim.

Det ble meldt at føreren av rullestolen, en eldre kvinne, var alvorlig skadet og fraktet til sykehus.







– Kvinnen døde på sykehus, sier operasjonsleder Jon Erik Nygård til VG.

Pårørende er varslet.

Det var Romerikes Blad som omtalte dødsfallet først.

Føreren av varebilen, en mann i 40-årene, er siktet.

– Mannen er siktet i forbindelse med å ha kjørt på en rullestol i et fotgjengerfelt, og får førerkortet sitt beslaglagt, sa operasjonsleder Melissa Krag til VG tidligere mandag.

– I et fotgjengerfelt har varebilen truffet rullestolen som hadde påbegynt fotgjengerfeltet. Det fremstår som et uhell i den forstand at det virker som fører ikke har lagt merke til rullestolen.