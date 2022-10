Barnevernskrisen i Bergen: Byrådet går av

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen går av etter knusende kritikk av kommunens barnevernstjeneste.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Valhammer kunngjorde beslutningen på en pressekonferanse i rådhuset i Bergen fredag kveld. Hele byrådet går av, sa han.

– Disse sakene er så alvorlige og grusomme at noen må ta ansvar. Jeg har ansvar og tar ansvar for det som har skjedd, sa Valhammer.

Det var en preget byrådsleder som møtte pressen.

– Tillit kan mistes og gjenvinnes. Jeg ønsker å ta ansvaret fullt og helt. Jeg varsler om at jeg på det neste bystyremøtet vil varsle om min fratreden.

Valhammer understreket at det er opp til bystyret å velge om de vil ha et nytt Ap-ledet byråd.

– Jeg mener dette er den riktige beslutningen for meg, som det øverste lederen for byen. For min del er retningen og politikken viktigst.

Valhammer sa at beslutningen om å gå av ikke må tolkes dit hen at Ap ikke vil lede byen i påvente av en avklaring.

– Det ville vært uansvarlig i denne situasjonen.

Flere partier med et samlet flertall i bystyret har denne uken varslet mistillit mot byrådslederen.

Mistilliten kommer som følge av at Statsforvalteren i Vestland har avdekket alvorlige mangler i barnevernets oppfølging i to barnevernssaker i Bergen.

19. september kom rapporten som konkluderte med at barnevernet i flere år hadde sviktet i oppfølgingen av et søskenpar der gutten i tenårene måtte legges inn på sykehus for underernæring.

Ifølge politiet hadde han aldri vært hos lege, og aldri hos tannlege. Han skal heller ikke ha gått på skole.

Ti dager senere, 29. september, kom en ny rapport fra Statsforvalteren i Vestland. I rapporten ble det avdekket alvorlige mangler i barnevernets oppfølging av en 7 år gammel gutt som ble funnet mishandlet og fastbundet i en seng i august. Faren ble pågrepet og varetektsfengslet - og er siktet i saken.

HAR SATT KRISESTAB: Katrine Nødtvedt er byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen.

To timer før pressekonferansen med Valhammer opplyste Bergen kommune at sosialbyråd Katrine Nødtvedt har satt krisestab i kommunen etter Barnevern-skandalen.

– Krisestaben har som mål å rette opp i feil, komme til bunns i uoppdagede avvik og styrke tjenesten i det viktige samfunnsoppdraget de har, sier Nødtvedt i pressemeldingen.

– Situasjonen er dypt alvorlig, og det kreves en omfattende innsats fremover, Nødtvedt.

Fredag ble det avdekket fire nye avvik hos barnevernet i Bergen. Avvikene går tilbake til 2020, og gjelder fristbrudd på avviksmeldinger, ifølge Bergensavisen.

– Disse skyldes manglende opplæring i et av kommunens meldingssystemer, sier Nødtvedt til avisen.

Allerede torsdag kveld ble det klart at det var flertall for å kaste byrådsleder Roger Valhammer (Ap), etter at Senterpartiet varslet mistillit.

Tidligere på kvelden hadde Høyre og Fremskrittspartet varslet at de ville stille mistillitsforslag mot Valhammer.

Samtidig opplyste Rødt i en pressemelding at heller ikke hadde tillitt til byrådslederen, mens Krf opplyste til BT at de støttet mistillitsforslaget.

Til sammen 37 av 67 representanter har stilt seg bak mistilitsforslaget.

For å få flertall i bystyret trengs det 34 stemmer.

POLITISK KAOS: 25. august i år overtok Venstre KrFs plass i byrådet i Bergen. Her er byrådsleder Roger Valhammer (tv), Per-Arne Hvidsten, byråd for finans, næring og eierskap, Ruth Grung, helse og omsorgs byråd og Katrine Nødtvedt, kultur, sosial og inkludering.

– Bergen kommune har sviktet på det mest fundamentale – å beskytte barn i Bergen. Sakens alvor gjør at Høyre fremmer mistillitsforslag mot Roger Valhammer, skrev gruppeleder Charlotte Spurkeland (H) i en pressemelding torsdag.

Rødt peker i sin pressemelding på at byrådslederen ga ansvaret for barnevernet til en ny byråd 25. august, da «situasjonen i barnevernet krevde tett oppfølging».

– At han ikke har satt barnevern høyere på byrådets dagsorden, og samtidig har byttet om på ansvarsområder midt i en krise, har ført til at Rødt ikke lenger har tillit til Valhammer som byrådsleder, heter det i pressemeldingen.

Tirsdag denne uken holdt Roger Valhammer en pressekonferanse der han beklaget til barna som ikke ble fanget opp av barnevernstjenesten.

– På vegne av Bergen kommune, beklager jeg på det dypeste. Dere skulle ha blitt sett før. Dere skulle ha vært fanget opp før, og noen skulle ha hjulpet dere lenge før, sa han.

Dagen før trakk barnevernsjef Alette Hilton Knudsen seg fra stillingen.

– Dette har ikke vært en enkel avgjørelse. Trykket på etaten har over tid vært stort, også mot meg som leder. Mitt håp er at min fratreden vil skape arbeidsro i organisasjonen, skrev Hilton Knudsen i en pressemelding.

GÅR: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) kunngjorde fredag kveld at han trekker seg som byrådsleder.

VG har fått innsyn i sladdede utgaver av de to tilsynsrapportene fra Statsforvaltaren i Vestland.

I begge rapportene rettes det nådeløs kritikk mot barnevernet i Bergen for manglende oppfølging av de berørte barna.

I saken som gjelder søskenparet slår Statsforvalteren fast at de to barna ikke fikk forsvarlige tjenester fra Bergen kommune, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og tannhelsetjenesten i Vestland fylkeskommune.

– Tjenestene har ikke oppfylt den lovpålagte meldeplikten til barnevernet, og samhandlingen har ikke vært god nok. Ansvaret ligger i hovedsak hos ledelsen i virksomhetene.

Les også Høyre truer med å felle byrådet i Bergen: – Har ikke tatt ansvar Byrådet i Bergen sitter på nåde etter en knusende tilsynsrapport om barnevernet.

Under etterforskningen ble mor til søskenparet siktet for grov mishandling.

– I denne saken er det avdekket svikt i ledelsen sin styring som har ført til at barna ikke har fått oppfylt retten til helsehjelp. Tiltak fra barnevernet ble satt inn sent og var mangelfulle fram til situasjonen ble akutt. Vi ser det også slik at ansvaret her i hovedsak ligg hos ledelsen, ved at det ikke var lagt til rette for tilstrekkelig systematikk, fremdrift og tiltak fra barnevernstjenesten, etter hvert som situasjonen ble forverret utover i 2021.

Info Hva handler denne saken om? Dette har skjedd: Statsforvalteren i Vestland, som gransker barnevernstjenesten og andre helsetjenester, har avdekket alvorlig mangler i barnevernets oppfølging av en gutt, som ble funnet hardt skadet og fastbundet i en seng i august. Faren er siktet i saken. Mandag varslet barnevernssjefen i Bergen at hun går av. Hvorfor er dette viktig? I Bergen har denne saken ført til en politisk debatt. Tirsdag fremmet Bergen SV mistillitsforslag mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG), som har det overordnede politiske ansvaret for barnevernet i Bergen. Flere vurderer det samme. Et mistillitsforslag kan fremmes mot en politisk leder, en regjering eller et byråd - som følge av kritikkverdige forhold. Dersom forslaget blir vedtatt, må vedkommende gå av. Vis mer

I den andre rapporten, som omhandler oppfølgingen av 7-åringen som ble funnet skadet og fastbundet i sin egen seng, skriver Statsforvalteren.

– Samlet sett er det vår vurdering at barnevernstjenesten har brutt loven ved at de har hatt informasjon om saken i 32 dager, uten å sørge for at bekymringsfull informasjon ble fulgt opp, og slik ikke har undersøkt barnets omsorgssituasjon innen rimelig tid.

I rapporten kommer det frem at faren selv ba barnevernet om hjelp i saken, en måned før gutten ble funnet skadet.

Statsforvalteren skriver at de mener barnevernstjenesten har tatt

beslutninger der det vises til barnets beste, uten at det går frem at tjenesten har vurdert informasjonen de har i saken opp mot barnets beste og barnets behov på en faglig forsvarlig måte.

HARD KRITIKK: Sjur Lehmann er fylkeslege i Vestland.

Statsforvalteren konkluderer slik:

* Barnevernstjenesten i Bergenhus og Årstad har ikke gjort en forsvarlig undersøkelse av barnets omsorgssituasjon innen rimelig tid.

* Meldingen ble ikke dokumentert og fulgt opp i tråd med lovkrav. Det er ikke gjort en forsvarlig vurdering av bekymringsmeldingen innen fristen.

* Barnet har ikke fått ivaretatt sin rett til medvirkning, og det er ikke gjort forsvarlige vurderinger av informasjonen i saken underveis i arbeidet.

*Barneverntjenesten har heller ikke dokumentert arbeidet i tråd med kravet til god forvaltningsskikk.

På pressekonferansen fredag kveld sa Valhammer at han i tråd med kommunelovens bestemmelser formelt vil melde hans og byrådets avgang i neste bystyremøte.

– Det er særdeles viktig for meg å påpeke at dette ikke endrer oppfølgingen av et særdeles viktig barnevern i krise, noe annet ville vært uansvarlig i den situasjonen vi er i nå.