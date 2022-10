ENSTE I LANDET: Ørjan Jensen er Norges eneste MDG-ordfører. Han håper det stiller seg annerledes etter valget.

Ordføreren mener han har trukket «taperlodd» – nå ber han om ny skatt

VARDØ (VG) Norges eneste MDG-ordfører vil at fiskere skal bla opp for å høste av havet deres, og ber regjeringen innføre tøffere beskatning på næringer som nyter godt av fellesskapets naturressurser.

Publisert: Nå nettopp

Ørjan Jensen er ordfører i Vardø – en kommune helt øst i Finnmark.

For å komme til senteret i kommunen, Vardøya, må man gjennom en undersjøisk tunnel under Bussesundet, som leder til det lille øysamfunnet midt ute i havgapet.

VARDØYA: Vardø ligger en times kjøretur fra Vadsø, det administrative hovedsetet i Finnmark. Etter en times kjøring ser man en øy full av bebyggelse - uten verken ferge eller bru - men en undersjøisk tunnel.

Og mens det flere steder langs kysten hyttes med never over regjeringens skattegrep som vil kreve milliarder fra både oppdrettsnæringen, vindkraft og vannkraft, så gir denne distriktsordføreren forslaget to tomler opp.

Han mener sågar at regjeringen bør gå enda lengre.

– Jeg mener det bør være grunnrente grunnrenteGrunnrente, eller ressursrente, er en egen type skatt som staten pålegger aktører utover øvrige skattlegging. Den pålegges i hovedsak næringer som utnytter en begrenset naturressurs. på alle naturressurser. Der grunnlaget for næringsdrift kommer fra fellesskapets ressurser, så er det rimelig at de som for bruke det også bidrar til å finansiere fellesskapet, forklarer han når VG møter han på Nordpol Kro, Nord-Norges eldste bevertningssted.

PUBEN: VG møter ordføreren på Nordpol kro i sentrum av Vardø.

– Ikke ei krone

Jensen peker på fiskeri som den neste næringen som bør betale grunnrente som skal komme fiskerikommunene langs kysten til gode.

– Vi bør også ha grunnrente på det som fiskes i havet. Har man en halvdød fjord hvor det kan bygges oppdrettsanlegg, så får kommunen enorme inntekter. Men her har vi verdens mest fiskerike hav rett utenfor dørstokken, og vi får ikke ei krone for at båter reiser hit for å fiske, sier han oppgitt.

Vardø kommune har rundt 1900 innbyggere – hvor omtrent 10 prosent av dem jobber med fiskeri. Halvparten på mottak, og halvparten i kystflåten.

– Vi har 250 båter som leverer fisk i løpet av året. Men mange som fisker utenfor her leverer i Båtsfjord, Berlevåg eller andre plasser. Da ser ikke vi noe til verdiskapningen av vår egne fiskeressurser, sier han, og sender noen lengselsfulle blikk ut mot det fiskerike havgapet.

FISKERI: Omtrent ti prosent av innbyggerne i Vardø jobber med fiskeri, opplyser ordføreren.

Taper- og vinnerkommuner

Ordføreren mener Kommune-Norge kan deles i to: De som har ressurser å høste av, som gir penger i kommunekassen. Og kommuner som ikke har det.

Jensen forteller at tidligere planer om vindkraft i kommunen har blitt vraket, etter innsigelser fra forsvaret som driver militær radarovervåkning i kommunen.

– I tillegg er det ganske grunt i fjorden her som gjør at det ikke er ideelt for oppdrett heller. Dermed mister vi mulighet til inntjening som andre kommuner har. Man kan egentlig dele inn Kommune-Norge i vinnere og tapere med tanke på hvilke naturressurser man har. Det handler jo om tilfeldigheter. Og vi har trukket «taperloddet», sier han.

Jensen håper likevel at det er muligheter for å få vindkraft, uten at det trengs enorme inngrep i uberørt natur.

– Langs hele bilveien man kommer kjørende fra Vadsø kunne det vært vindmøller. Da slipper man store naturinngrep, men man må bare innstille seg på å se vindmøllene. Og det ser jeg ikke på som noe motargument, sier han.

KA SKU VI GJORT UTEN FISKEN? Sånne spørsmål finnes det ikke gode svar på. Men Jensen vil gjerne se litt flere fiskekroner i kommunekassen.

Verdikonservativ

Ørjan Jensen var på nittitallet Høyremann, men meldte seg ut av paritet da han opplevde at partiet prioritere de store byene og kommunene, foran Distrikts-Norge.

Vel ti år senere meldte han seg inn i MDG som følge av klimakrisen, men han omtaler seg selv ennå som verdikonservativ.

Jensen driver et eget regnskapsfirma i Vardø, og nå teller han på knappene om han skal tilbake til selskapet for fullt, eller kjempe for å beholde ordførerkjedet i fire år til.

Å rasle med kommunal blingbling rundt halsen som første og eneste MDGer, har vært en stor suksess, mener han.

– Fordelen med en ordfører fra MDG, er at vi er så små at vi er nødt til å være gode til å samarbeide og å snakke med alle andre.

– Gode på samarbeid er vel kanskje ikke det som dukker opp fremst i pannebrasken, om man tenker på MDG?

– Nei, det har du vel rett i. I mediene og på Stortinget har man kanskje ikke valgt en så klok strategi. Men se her eller i Oslo, og der man har fått makt og innflytelse, så viser vi at vi er gode på samarbeid. For da har man ikke noe annet valg.