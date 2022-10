STILLER KRAV: Venstre-politikerne Sveinung Rotevatn og Ola Elvestuen mener regjeringen må oppfylle seks krav for å nå klimamålene.

Eks-klimaministre ut mot Eide: − Grunn til å være urolig

De to tidligere klimaministrene Sveinung Rotevatn og Ola Elvestuen (V) lar seg ikke imponere over regjeringens varslede klimabudsjett. – Det er ikke å nok å telle utslipp, de må kutte også.

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) varslet i VG mandag at han denne uken, samtidig som regjeringen legger frem statsbudsjettet, vil presentere sitt eget klimabudsjett med et detaljert regnskap over hvor mye klimagasser de ulike sektorene i Norge slipper ut.

Her gjør regjeringen for første gang opp status på hvor nærme – eller langt unna – Norge er å nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030.

– Det går ikke så verst. Det viser at det går an å nå målene i 2030. Men det er fremdeles mye som må på plass, har Eide sagt til VG om resultatene.

Regjeringen legger frem sitt første klimabudsjett med 900.000 tonn i «utslippsgjeld», ifølge NTB, der det i fjor og i år blir kuttet betydelig mindre i klimagassutslippene enn hva Norge har forpliktet seg til nasjonalt og internasjonalt.

LOVER KUTT: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide lover store kutt i sitt eget budsjett – nemlig kutt i CO2.

«Ikke sånn at vi hadde null oversikt»

Opposisjonen på Stortinget sier de er spent på hva konkret som vil ligge i klimabudsjettet, der norske kroner er bytte ut med CO₂.

– Det er ikke nok å bare telle utslipp, de må kutte også, sier Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre.

Han satt som klimaminister for Solberg-regjeringen fra 2020 til 2021.

VG møter Rotevatn og Ola Elvestuen, også han forhenværende klimaminister (2018–2020), på en kafé i Oslo sentrum innimellom den høytidelige åpningen av Stortinget.

– Det er ikke sånn at vi har null oversikt fra før, påpeker Venstre-duoen.

De sier at deres regjeringer rapporterte inn utslippsstatistikk i hvert eneste statsbudsjett, og minner om at det var de som la frem en klimaplan for 2021–2030 med oversikt over hvor det skal kuttes i de ulike sektorene, som ble vedtatt av Stortinget.

– Det viktige regjeringen må levere på torsdag er et statsbudsjett med tiltak, som følger denne klimaplanen, mener Rotevatn.

DUO: Rotevatn og Elvestuen har til sammen styrt Norges klimapolitikk i tre år og et halvt år.

Stiller seks krav

Eks-klimaministrene stiller seks klimakrav til Ap/Sp-regjeringen. Hvis de ikke innfrir på disse, er det bare å vinke farvel til klimamålet om 55 prosent kutt innen 2030, ifølge Rotevatn og Elvestuen.

– Når de går opp til eksamen på torsdag må de vise at de har dette på plass. Det er grunn til å være urolig, for det de har gjort så langt er å svekke deler av klimaplanen, sier Rotevatn.

I revidert statsbudsjett før sommeren kuttet Eides regjering 222 millioner kroner i klima- og miljøtiltak, ifølge Aftenposten.

– Vi er spent på hva som blir det hele bildet, sier eks-klimaministrene.

Dette er Venstres klimakrav til regjeringen, som de mener avgjør om Norge kan nå klimamålet eller ei:

Øke CO₂-avgiften. De krever at CO₂-avgiften trappes opp med 167 kroner i året, opp til 2000 kroner i året i 2030. Regjeringen har i sin plattform at den skal til «om lag 2000 kroner». Mer biodrivstoff. De krever mer bruk av biodrivstoff i veitrafikken, og at det skal blandes inn biodrivstoff i anleggsdiesel og skipsfart. Til sammen vil endringene kutte 5,5 millioner tonn CO₂ gjennom perioden, hevder de. Mer penger til Enova. De krever at regjeringen sørger for at Enova har nok penger til å investere i klimateknologi og energieffektivisering. Nullutslippskrav. Få på plass krav om klimakutt i innkjøp av biler, ferger, hurtigbåter og nye krav til havbruksnæringen. Satsing på elbil og kollektiv. Regjeringen har varslet at de vil fjerne noen av elbilfordelene, blant annet at de vil innføre moms på elbiler. Venstre mener det ødelegger for elbilsatsingen, og ber også om økt styrking av kollektivtrafikken. Klimakutt i jordbruket. Landbruksorganisasjonene har forpliktet seg til å kutte fem millioner tonn CO₂ gjennom perioden. Venstre mener regjeringen må komme med virkemidler slik at jordbruket holder seg til avtalen.

Ingen tid til å hvile

– Det er ikke ett grep, du må ha alle tiltakene for å nå klimamålene. Det er så krevende forpliktelser fram til 2030, at ingen år kan være hvileår, sier Venstres Ola Elvestuen.

– Dere hadde til sammen ansvaret for klimaet fra 2018 til 2021. Hvor mye kuttet dere i klimagasser?

– Fra 2015 var det 55 millioner tonn, og i 2021 var det 49,1 millioner tonn, svarer Elvestuen.

Rotevatn tar ordet:

– Det gikk jevnt ned hvert eneste år. Det kunne selvfølgelig ha gått enda raskere, men det var ingen tvil om retningen på klimapolitikken da vi styrte. Vi forsterket klimavirkemidlene i hvert budsjett, utslippene gikk ned hvert år, og vi fikk strammet til skruen der det var nødvendig.

Holder kortene tett

VG har bedt klimaminister Eide kommentere kritikken fra opposisjonen. Han svarer med å be dem vente til torsdag klokken 10.

– Jeg gleder meg til å kunne fortelle mer om regjeringen-Støre sin «klimastatus og -plan», som legges frem sammen med budsjettet, skriver han i en sms fra Kinshasa, der han deltar på forberedelser til klimatoppmøtet i november.

MDG-lederen: – Trenger tiltak som monner

Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet de grønne, applauderer Eides klimabudsjett, men sier at også han er «litt urolig» for hva torsdagen skal bringe.

– Skal regjeringen være i nærheten av å nå klimamålene vi er forpliktet til, må dette statsbudsjettet komme med tiltak som monner. Vi trenger å kutte utslipp i alle sektorer. Jeg savner at Eide nevner noe om hvor regjeringen vil kutte hvis dette faktisk blir et reelt budsjett, sier han til VG.

UROLIG: MDG-leder Arild Hermstad er spent på klimabudsjettet.

Info Dette er klimakuttene MDG mener regjeringen må innføre: Reduksjon i forbruket, gjennom momsfritak på reparasjon, støtte til bedrifter som vil bli mer sirkulære, momsfritak på frukt og grønt.

Matkastelov.

Solceller og Enøktiltak for husholdninger, landbruk og industri.

Omstillingsavgift for olje og gass.

Elektrifisering av transportsektoren og motorveikutt.

Økte miljøkrav i offentlige innkjøp og økte miljøkrav i anbud og anskaffelser.

Økt støtte til kommunene for grønn omstilling og virkemidler for kommunene for å kutte utslipp, for eksempel på fossilfrie anleggsplasser. Vis mer

– Ingenting å vente på

KrFs klima- og energipolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, mener regjeringen må ta de store kuttene nå, og ikke utsette dem til det nærmer seg deadline i 2030.

– Klimakrisen blir ofte snakket om som noe som venter oss i en fjern fremtid, men det stemmer ikke. Klimakrisen er her nå. Å kutte store utslipp er ingenting å vente på, sier Ropstad.