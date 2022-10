Riksrevisjonen: Svært alvorlig svikt i Forsvarets systemer

Riksrevisjonen har funnet svært alvorlige mangler i de digitale informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. De kaller sin ferske rapport «en av de mest alvorlige de noen gang har lagt frem.»

Riksrevisjonen har undersøkt om systemene som Forsvaret bruker i sine operasjoner er sikre, og om de fungerer effektivt.

Konklusjonen er at det gjør de ikke.

– I dag legger vi frem en av de mest alvorlige rapporten vi noen gang har lagt frem, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på en pressekonferanse tirsdag.

Han forteller at ting er så ille at de har tatt i bruk den høyeste alvorlighetsgraden i sin rangering: «Svært alvorlig».

Sist gang revisjonen gjorde det var for tre år siden.

– Det er grunn til å merke seg at forsvarsministeren deler vår vurdering av situasjonen, sier Schjøtt-Pedersen.

Han legger til følgende:

– At både Forsvarsdepartementet og Stortinget har vært klar over dette lenge, gjør det ikke bedre.

Tre konklusjoner

Riksrevisjonen har kommet til tre konklusjoner:

Sårbarheter i sikkerhet i informasjonssystemer. Systemene fungerer ikke sammen. Forsvarsdepartementets styring er for dårlig.

– Systemene er avgjørende for Forsvarets operative evner, sier riksrevisoren.

Her er noen av punktene Riksrevisjonen har merket seg at fungerer for dårlig:

Forsvaret har skjermingsverdige informasjonssystemer som ikke tilfredsstiller sikkerhetslovens krav.

Forsvaret har mangler i evnen til å oppdage og stanse digitale angrep.

Svakheter i sikkerhetsstyringen forsterker utfordringene.

Ifølge Riksrevisjonen har Forsvarsdepartementet over tid ikke greid å realisere effektive og sikre informasjonssystemer som understøtter Forsvarets operative evne.

Revisorene peker på at svak styring har medvirket til utfordringene på IKT-området og svekket verdien av investeringer. Det er overlappende og uklare ansvarsforhold mellom etatene i forsvarssektoren som har påvirket gjennomføringsevnen på IKTområdet.

Mangel på kompetanse har medvirket til at forsvarssektoren ikke har klart å løse mange av utfordringene på IKT-området. Det er også vesentlig risiko knyttet til en pågående IKT-satsing.

Kan bli vanskeligere å håndtere angrep mot Norge

Riksrevisjonen sier at det er snakk om mangel på grunnleggende sikkerhet i en stadig mer digital verden. Summen av alt dette er ifølge dem svært alvorlig.

– Det kan bli vanskeligere for Forsvaret å håndtere angrep mot norske mål, slår Schjøtt-Pedersen fast.

I en krisesituasjon skal informasjon kunne deles enkelt og kommandoer gis raskt. Det krever at ulike systemer må fungere på tvers og snakke godt sammen.

– Vår undersøkelse viser imidlertid at det IKKE er tilfelle, sier riksrevisoren.

Hemmeligstemplet

Hele rapporten er hemmeligstemplet og gradert som konfidensiell etter sikkerhetsloven.

Men Riksrevisjonen har laget et sammendrag som ikke er gradert, og som riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen nå legger fram.

Riksrevisjonen opplyser selv at denne oppsummeringen gir et relativt fullstendig bilde av saken. Men graderte opplysninger er fjernet og en del informasjon er skrevet om slik at det kan offentliggjøres uten å komme i konflikt med sikkerhetsloven.

– Vi har mer detaljert kritikk enn jeg kan gå inn på her, sier Schjøtt-Pedersen, som legger til:

– Når Riksrevisjonen finner så alvorlige feil i statsforvaltningen er det viktig at innbyggerne får vite om det.

Rapporten overleveres Stortinget i dag. Deretter blir det opp til kontrollkomiteen på Stortinget å bestemme hvordan rapporten skal behandles videre.

VAKTHOLD PÅ KÅRSTØ: Heimevernet passer nå på Equinor sitt anlegg på Kårstø.

Brennhett tema

Temaet er brennhet i disse dager med høyere europeisk konfliktnivå, der Norge de siste dagene blant annet har utplassert vakthold ved olje- og gassinstallasjoner offshore og på land, fordi disse informasjonssystemene er avgjørende både for Forsvarets operative egne, og for Norges sikkerhet.

De siste årene har Nato brukt store ressurser på å få medlemslandene til å investere i kommunikasjonssystemer som er produsert i vestlige land, og å spesielt unngå kinesisk utstyr og teknologi.

i 2020 slo en intern Nato-rapport fast at medlemslandene ikke hadde god nok kontroll over utenlandske og spesielt kinesiske investeringer i havner, flyplasser og telekommunikasjon.

Utdatert IKT

Forsvaret har også tidligere fått kritikk for at de sliter med å koordinere avdelinger og enheter. Det kan føre til at ulike deler av Forsvaret opererer ved siden av hverandre, men ikke samen.

Den store forsvarsstudien som FFI, Forsvarets Forskningsinstitutt, gjennomførte i 2021 slo fast at Forsvaret har store utfordringer med samvirke mellom ulike deler av virksomheten:

«Forsvaret har i dag delvis utdaterte IKT-løsninger, og forsvarssektoren er ikke tilstrekkelig i stand til å utnytte ny teknologi», konkluderte FFI.