Johny Vassbakk (52) tiltalt for drapet på Birgitte Tengs: Nekter skyld

Snart starter straffesaken mot drapstiltalte Johny Vassbakk (52) i Haugland og Sunnhordaland tingrett. Når 52-åringen møter opp til rettssakens første dag, er det ventet at han vil svare nei på spørsmålet fra dommeren om han erkjenner straffskyld for drapet på Birgitte Tengs (17).

Den 52 år gamle mannen fra Haugalandet har vært en såkalt moduskandidat i drapssaken i over 27 år og vært avhørt en rekke ganger som vitne.

I fjor høst ble han pågrepet og siktet for drapet, etter at politiet hadde funnet DNA som kunne stamme fra ham – i en blodflekk på Tengs’ strømpebukse. Vassbakk har siden vært gjennom en rekke avhør på politihuset i Stavanger, der han gjennomgående har bestridt drapsanklagene som rettes mot ham.

Men hvordan argumenterer han for sin uskyld?

I straffesaken mot Johny Vassbakk vil spesielt to spørsmål stå sentralt for 52-åringens forsvar:

1. Hvor var han da Birgitte Tengs ble drept?

2. Hvordan havnet hans antatte DNA på strømpebuksen til offeret?

La oss ta for oss spørsmål én først:

Allerede i 1995 fikk politiet tips om Johny Vassbakk som potensiell gjerningsperson. Årsakene var mange, deriblant:

** Straffehistorikken, som involverte flere kvinner, gjorde ham til en potensiell moduskandidat.

** Han var i Kopervik med bil i samme tidsrom som Birgitte Tengs før hun ble drept på vei hjem.

** Han kjørte en grønn bil. Vitneobservasjoner har beskrevet en jente med lyst hår som sto ved en grønn bil i Kopervik sentrum.

** Bilkjøring generelt var sentralt i Vassbakks liv på denne tiden. Han kjørte unge jenter rundt, når de skulle på fest.

** Han skal ha vært lokalkjent og angivelig kjørt alene mellom Skudeneshavn og Haugesund om drapsnatten. Han hevder selv at han ikke var i Kopervik.

** Vassbakk mangler alibi på drapstidspunktet, ifølge politiet.

Forsvaret

Til tross for en lang liste med påstander som kan bidra til å tegne et bilde av Vassbakk som drapsmann og plassere ham i nærheten av Tengs og åstedet både i tid og på sted, så står 52-åringen fast ved sin forklaring – som han har gjentatt til politiet siden 1995:

** Han har aldri møtt, snakket med, hatt kontakt med eller vært i nærheten av Birgitte Tengs. Han hevder også at han ikke kjenner Tengs’ venner og vet derfor ikke om han noen gang har vært i kontakt med dem.

** Han kjente ikke til Gamle Sundsveg, som strekker seg forbi åstedet, på drapstidspunktet – og har aldri vært der.

** Han tilbrakte formiddagen i Haugesund under 12 timer etter og tok blant annet ut 2000 kroner fra en minibank, ifølge VGs opplysninger. Det aktuelle bankuttaket gir ikke Vassbakk alibi, men det knytter ham heller ikke nærmere åstedet eller drapet.

** Vassbakk har holdt fast på sin forklaring fra 1995 og 1996 da han ble avhørt som vitne og forklarte seg om sine bevegelser i Kopervik i tiden rundt drapet. Siktede antok at han kjørte til Haugesund på kvelden før drapet - og at han kom hjem derfra omkring halv tre på natten. Han var uklar på formålet med turen, men forklarte til politiet at han vanligvis dro til Haugesund for å bowle eller gå på kino.

Den nå drapssiktede mannen var tydelig på at han plukket opp to kvinner som haiket med ham til Haugesund kvelden før drapet, og at han dro rett hjem den påfølgende natten, uten å stoppe noe sted – heller ikke i Kopervik, ifølge et vitneavhør fra 1996.

** Han har selv sagt at han alltid har brutt sammen og erkjent i tidligere straffesaker, men nå står han på sitt.

Blodflekken på strømpebuksen

Etter at Birgitte Tengs ble funnet drept i 1995, var strømpebuksen hennes gjenstand for grundige rettsmedisinske undersøkelser.

I løpet av de siste årene har strømpebuksen på nytt blitt undersøkt på laboratoriet, i håp om at ny teknologi kunne trylle frem svar som tidligere var umulig.

De første resultatene viste et DNA-funn som pekte mot Johny Vassbakk. DNA-funnet stammet fra en såkalt Y-kromosomanalyse av blodflekken på strømpebuksen og er fra et ukjent biologisk materiale. Analysen ga ekspertene en tallrekke på 23 markører. Denne tallrekkene er som en lang ID-kode og ble sammenholdt med 15.000 andre profiler fra Vest-Europa. Ingen av disse var lik Y-profilen til Vassbakk.

Ekspertene gjorde derfor samme øvelse opp mot en tilsvarende base i Norge som besto av 1500 profiler, men heller ikke her var noen lik hans. Isteden viste undersøkelsene at samtlige 29 markører, som var funnet på strømpebuksen, hadde lik Y-profil som Vassbakk.

Eksperter ved Netherlands Forensic Institute (NFI) har også jobbet med DNA-funnet i saken, blant annet for å se om de kan skille Vassbakk fra øvrig mannlig slekt i familien.

De nye undersøkelsene i Nederland viser at siktede har en mutasjon i sin Y-profil som ingen av hans mannlige slektninger har – og som dermed utelukker faren og brødrene hans.

Drapstiltalte Johny Vassbakk har i minst to politiavhør blitt forelagt DNA-funnene i saken. Han har vært sjokkert over resultatene og stilt seg uforstående til dem, får VG opplyst:

** Vassbakk opprettholder påstanden om at han aldri har vært i nærheten av Tengs.

** Han mener noen har gjort feil, at prøver har blitt byttet om eller mikset slik at hans markør ble dratt inn – bevisst eller ubevisst.

** 52-åringen ville avgi en ny referanseprøve til politiet – selv om han ikke trodde det ville bevise noe som helst, på grunn av feilen han mener er gjort på laboratoriet, får VG opplyst. Han mener derfor at resultatet uansett vil bli det samme.