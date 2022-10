STÅR I DET: Charlotte vil gi norsk fattigdom et ansikt. SOS Bjørnafjorden, hjelpeorganisasjonen hun driver, merker en pågang av folk som trenger mat, klær og annen hjelp, forteller hun.

Charlotte (54) klarer ikke betale regningene: − Strømmen har veltet hele lasset

Stigende priser på strøm, mat og drivstoff gjør det stadig vanskeligere for vanskeligstilte å betjene utgiftene sine. – Folk skjønner ikke hvor mange det er som sliter, sier Charlotte Hægerness.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er vanskelig å snakke om det fordi det er så tøft.

Stemmen til Charlotte Hægerness brister.

54-åringen fra Bjørnafjorden, sør for Bergen, har slitt med økonomien i mange år. Men tidligere har det alltid løst seg på ett eller annet vis, forteller hun VG.

Denne gangen er det annerledes.

Etter at prisen på mat, strøm og drivstoff skjøt i været, har gjelden til den uføretrygdede vestlendingen hopet seg opp.

Strømregningene for de siste fem månedene ble liggende ubetalte. Fire av dem har gått til inkasso.

– Det er strømmen nå som har veltet hele lasset, kan du si, sier Charlotte.

Siste regning var på 4700 kroner, før strømstøtten, som Charlotte anslår kommer til å være en drøy tusenlapp.

Totalt har Charlotte over 13.700 kroner utestående i strømutgifter, viser fakturaene VG har fått se.

– Hvordan i verden skal jeg få ordnet det? spør Charlotte.

– De blir jo bare verre og verre fremover. Det blir kaldere og kaldere og jeg har jo ikke råd til å kjøpe ved.

Sjekk strømprisen i din kommune i VGs strømspesial.

– Konstant panikktilstand

Pris- og rentehopp vil føre til flere inkassosaker til høsten, har inkassobyråer tidligere advart om.

Ifølge en rapport fra forbrukerforskningsinstituttet SIFO publisert i august, har de med dårligst råd «i mye større grad enn andre måttet redusere forbruket (også mat) begrense bilbruken, ha mindre

sosial omgang, droppe ferie og låne penger (kreditt, privat)».

Er du en av dem som frykter en vinter med økte utgifter eller har kredittkortgjeld? Da vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt oss her.

Info Slik påvirkes norske husholdninger av prisveksten SIFO-rapporten finner at: Siden januar har 28 prosent av den norske befolkningen fått noe dårligere økonomi, mens 5 prosent har fått mye dårligere økonomi.

25 prosent av husholdningene oppgir at det er problematisk å betale regninger, renter og lånavdrag.

Den viktigste enkeltårsaken til økte levekostnader er veksten i strømprisene. Kilde: «Dyrtid under oppseiling. Hvordan takler husholdene de økende levekostnadene?» (SIFO). Vis mer

Charlotte er uføretrygdet og gjeldstynget, med spinkle muligheter til å legge av penger i en bufferkonto, slik forbrukerøkonomene anbefaler.

Men det var ikke alltid sånn.

Spol tilbake et drøyt tiår og Charlotte var en energisk ildsjel med litt for mange baller i luften samtidig.

– Jeg hadde vanskelig for å si nei. Jeg hadde lyst til å være med på alt, sier hun.

Hun forlot kontorjobben i kommunen til fordel for en stilling fagforeningstillitsvalgt og ble aktiv i lokalpolitikken for Arbeiderpartiet.

– Det ballet på seg. Det ble rett og slett for mye for meg. Hodet sa ja, men kroppen sa nei. Jeg gikk rett og slett på en kjempesmell.

Charlotte ble langtidssykmeldt og kom seg aldri tilbake til jobb. I takt med at inntekten sank ble det regningene vanskeligere å betjene. Charlotte fikk søvnproblemer og utviklet depresjon.

– Du har følelsen av at du går rundt i en konstant panikktilstand, sier hun.

– Du vet aldri når du får mat på bordet. Det er et ork hvert eneste dag. Det er ikke noe gunstig å ha det sånn. Når du går sånn i årevis kommer du til et punkt hvor du ikke orker mer.

HJELPER ANDRE: Charlotte sier det er flere og flere «som tidligere klarte seg» som nå trenger hjelp fra SOS Bjørnafjorden til å få tak i mat og klær.

I dag driver Charlotte hjelpeorganisasjonen SOS Bjørnafjorden, som hjelper andre i samme situasjon som henne selv.

De samler inn mat, klær, leker og møbler og andre ting folk har behov for.

– Jeg vil si vi har merket en bortimot dobling av henvendelser de siste fire månedene, sier Charlotte.

VG har tidligere skrevet om at fagfolk frykter at den økonomiske utviklingen vil føre til økt ulikhet.

Hjelper «dem som tidligere klarte seg»

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), som har ansvar for forbrukersaker, uttalte da at hun er spesielt bekymret for dem som sliter mest, og har minst fra før.

– Hvem er det som kommer for å få hjelp hos SOS Bjørnafjorden?

– Småbarnsforeldre, aleneforsørgere, lavinntektsfamilier, flyktninger, minstepensjonister – alle de som har minst, de hjelper vi, sier Charlotte.

– Den nye utviklingen er at de som tidligere klarte seg, får det ikke til å gå rundt fordi det er så høye strømpriser, matpriser og drivstoffpriser.

VIL STILLE: Terje Søviknes (FrP) har sagt han vil bli ordfører i Bjørnafjorden.

Bjørnafjorden er hjemkommunen til Fremskrittspartipolitiker Terje Søviknes.

Hvis den tidligere Olje- og energiministeren stiller som ordførerkandidat neste år, slik han har sagt han vil, er Charlotte sikker på at han vinner.

Frp har gått kraftig ut mot den sittende regjeringens økonomiske politikk, og kalt statsbudsjettforslaget for 2023 «vanlige folks nedtur». Regjeringen med Ap i spissen har slått hardt tilbake og kaller Frps økonomiske linje uansvarlig.

For Charlotte er det viktig å stå frem for å gi fattigdommen et ansikt.

– Jeg brenner for at folk skal få vite hvordan det er å ha det sånn. Det er tøft å snakke om det, fordi det er så privat. Men folk skjønner ikke hvor mange det er som sliter. Det er mange flere enn man tror, sier hun.