En tatt av snøskred i Rauma

En mann sitter fast i snømassene etter å ha blitt tatt av skredet.

– Vi er i telefonisk kontakt med han med jevne mellomrom. Han sier seg uskadet, og han meldte selv at han var tatt. Han er tilsynelatende fast i snømassene, forteller operasjonsleder Leif Arne Mork.

Han sier at mannen forteller at han var alene, og at det per nå ikke er mistanke om at flere er involvert.

– Nå er det redningsressurser på vei. Politipatruljen er ved foten av fjellet og etablerer et mottak der. Helikoptre fra Hovedredningssentralen (HRS) fra både Ørland og Dombås er på vei, samt skredressurser fra Røde Kors og redningshunder, sier Mork.

Klokken 10.25 forteller operasjonslederen at helikopter er på plass. Hvorvidt den skredtatte kan hentes ut på den måten er noe de må finne ut av.

– Han sier seg fortsatt uskadet. Vi vet ikke helt hvordan vi skal få ham ut helt ennå, han må først frigjøres fra snømassene, sier Mork.

