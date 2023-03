Aktiver kart

Fører og samboer stanset med to i promille – hadde barn på fanget

Både fører og den kvinnelige samboeren blåste til over to i promille. På fanget hadde kvinnen et lite barn.

Lørdag kveld rundt 19.40 stanset en politipatrulje i Hønefoss et kjøretøy i Soknedalsveien etter å ha mottatt melding om en bil som hadde dultet borti et annet kjøretøy.

– Føreren fremstod veldig beruset overfor politiet, sier operasjonsleder Trond Egil Groth.

Det ble gjennomført promilletest, og den mannlige førere blåste til to i promille.

– I passasjersetet satt en dame som også blåste til to i promille. På fanget hennes satt det et lite barn.

Føreren, kvinnen og to mindreårige barn ble tatt med til politistasjonen. Fører anmeldes og tas med inn til bevissikring, ifølge politiet.

– Det er en veldig spesiell sak. Barna satt og gråt, sier operasjonsleder.

– Det er en hårreisende og en trist episode. Det er et under at ingen ble skadd. At folk kan miste dømmekraften så fullstendig er helt ufattelig, sier Groth.

Barnevernstjenesten bistår med videre oppfølging av mor og barn.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post