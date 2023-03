FÅR KRITIKK: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) får kritikk for sommel, dårlig koordinering og manglende opplysninger til Stortinget.

Kontrollkomiteen kritiserer regjeringens Ukraina-håndtering: − Altfor treg

Regjeringens håndtering av Ukrainas anmodninger om bistand var mangelfull i krigens første fase på grunn av lang saksbehandlingstid. Det mener en enstemmig kontrollkomite på Stortinget.

Høyres Peter Frølich mener også at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har brutt opplysningsplikten og at undersøkelsene avdekker mangelfull koordinering i regjeringen.

Han sier at den totale bistanden nå har kommet opp på et godt nivå, men kritiserer regjeringens håndtering i en tidlig fase.

– Vår jobb har vært å gjennomgå håndteringen av krigens første fase. Der er det avdekket en del store svakheter, sier Frølich i en pressemelding.

Han er leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite kontroll- og konstitusjonskomiteEn egen komité på Stortinget som har som oppgave å passe på at stortingets vedtak blir fulgt opp av regjeringen. Lederen kommer vanligvis fra det største av partiene som ikke sitter i regjeringen..

SÅRET I STRID: En skadet, ukrainsk soldat på et feltsykehus i Popasna i Luhansk, nær frontlinjen. Bildet er tatt 8. mai i fjor.

– Uholdbart

VG avdekket i fjor høst at regjeringen stoppet å hente ukrainske soldater i to og en halv måned. Årsaken var at en uenighet om de sårede soldatene skulle betale egenandel i primærhelsetjenesten.

– Høyre mener det var uholdbart at det sommeren 2022 tok 73 dager før ukrainske myndigheter fikk tilbakemelding om sårede soldater kunne få gratis helsebehandling. I denne perioden svarte ikke Norge på et høyt antall forespørsler fra Ukraina om evakuering av soldater, sier Frølich.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tok selvkritikk på den lange saksbehandlingstiden og endret rutinene i etterkant.

– Det er bra, sier Frølich.

GIR KRITIKK: Høyres Peter Frølich leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Her på kontoret i fjerde etasje i Stortinget.

Brudd på opplysningsplikten

Regjeringen stoppet også å hente soldater i fjor vår fordi de ønsket å utrede om Norge kunne hente soldater i krig.

Justisminister Mehl opplyste ikke Stortinget om at regjeringen først hadde sagt ja til å hente soldater da hun først ble spurt om status. Det mener Høyre og Venstre er et brudd på opplysningsplikten opplysningspliktenRegjeringen plikter å gi fullstendige og riktige opplysninger til Stortinget.

– Høyre mener det er sterkt kritikkverdig at justisministeren ga et villedende svar til Stortinget om regjeringens behandling av anmodningene om medisinsk evakuering av sårede soldater. På spørsmål fra Stortinget om Norge ville tilby medisinsk evakuering av sårede soldater, holdt statsråden tilbake informasjon om at Norge allerede hadde tilbudt dette, men at Justisdepartementet deretter ga stoppordre, og heller startet nye utredninger, sier Frølich.

Et flertall i komiteen mener at statsråden burde informert Stortinget om dette tidligere.

FÅR STERK KRITIKK: Brudd på opplysningsplikten er en dødssynd i norsk parlamentarisme. Høyre og Venstre mener Emilie Enger Mehl er skyldig i dette.

– Altfor treg

Ifølge Frølich har regjeringen endret enkelte rutiner etter kontrollkomiteens undersøkelser. Det gir han dem skryt for.

Men han mener samtidig at mangel på koordinering mellom departementer, manglende prioritering og politisk gjennomføringskraft har medført at det har tatt for lang tid å svare ut en rekke bistandsanmodninger.

– Norge fikk en forespørsel om bromateriell i mai 2022, men det gikk 3 måneder før regjeringen foretok undersøkelser om vi hadde bromateriellet tilgjengelig, og det gikk 223 dager før broene ble sendt, sier Frølich og legger til:

– Dette er noen av eksemplene på at håndteringen i krigens første måneder har vært altfor treg i en akutt situasjon.

