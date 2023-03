NY SATSING: Regjeringen vil bygge opp Norges kompetanse innenfor det nukleæret feltet forteller forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Skal forske mer på kjernekraft: − Vi trenger informasjon

Regjeringen bevilger 200 millioner til et nasjonalt senter for nukleær forskning. Nytt verdensbilde krever omstilling mener minister.

– Vi er omgitt av land som har kjernekraft kjernekraftKjernekraft - også kjent som atomkraft - er elektrisk energi som produseres i kjernekraftverk ved hjelp av kjernefysisk fisjon eller fusjon. Kilde: Store Norske Leksikon, og som planlegger å utvikle ny kjernekraft for å sikre stabilitet i energiforsyningene sine. Vi må derfor ha fagmiljøer som har kunnskap om, og kan vurdere og håndtere hendelser med spredning av radioaktive stoffer som kan ramme Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Det er Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Institutt for energiteknikk (IFE), som sammen skal drive det nye nasjonale senteret.

Bredt forskningsfelt

– Mange tenker kjernekraft, men det er mye mer enn det, sier Borten Moe til VG.

Ifølge Borten Moe skal senteret forske på et bredt saksfelt innenfor nukleær forskning. Norge har en betydelig aktivitet innenfor radiofarmasi som vi må støtte opp om, mener han.

Bruk av radioaktive isotoper kan avdekke og behandle sykdom mer presist, skriver kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

– Vi trenger og kunnskap om lagring, behandling og sluttdisponering av radioaktivt avfall.

Borten Moe trekker frem at Norge har lagt ned to forsøksreaktorer på Kjeller og i Halden, hvor det nå er behov for sikker lagring av radioaktivt avfall.

«Absurd, men reell»

– Jeg tror veldig mange i Norge har tenkt at denne teknologien er noe vi i mindre og mindre grad måtte forholde oss til, sier Borten Moe.

– Det er en unnlatelsessynd, kanskje, legger han til.

Borten Moe nevner at vi har hatt et fredelig forhold til atommakten Russland og at bruken av kjernekraft i Europa tidligere har gått ned. Nå er situasjonen endret.

– Mange europeiske land har endret planer om å satse på kjernekraft, Sverige er en av dem landene.

Krigen i Ukraina har også aktualisert risikoen for atomvåpen mener Borten Moe. Han betegner faren som «absurd, men reell».

– Første gang på generasjoner

Borten Moe skrev 6. mars et leserinnlegg i VG der han tok til orde for mer kunnskap om kjernekraft. Her trekker han blant annet frem det store energibehovet i Norge og Europa.

– Det er første gang, sikkert på et par generasjoner, at vi har en diskusjon om bruk av kjernekraft i Norge, sier han til VG.

Borten Moe understreker at hverken han eller Senterpartiet har tatt stilling til bruk av kjernekraft i Norge. Han mener kjernekraft er sikrere enn tidligere, men at mange av argumentene mot kjernekraft fortsatt står seg.

Han trekker blant annet frem at kjernekraft fortsatt er forbundet med en helserisiko, er svært kostbart å bygge opp og vil ta lang tid å få på plass.

– Vi trenger mer kunnskap om dette.

– Med grepene vi tar nå, kan vi ha en faktabasert diskusjon litt frem i tid.

«Stort behov»

Dette er en videre opptrapping etter at regjeringen opprettet 40 studieplasser innenfor kjernefysikk og kjernekjemi i fjor, forteller Borten Moe.

– Disse sentrene betyr jo også at vi får forskningsstillinger. Så det er en fortsettelse av løftet vi gjorde i fjor innenfor utdanningsfeltet.

I pressemeldingen sier Borten Moe at norske fagmyndigheter har et stort behov for å rekruttere fagfolk med rett kompetanse i årene fremover.

Borten Moe forteller at midlene er en omdisponering fra penger som tidligere var satt av til forskningssamarbeid mellom Norge og Russland.

– Vi må bruke pengene på noe mer fornuftig, og det betyr nå et senter for nukleær forskning.

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sandli Tveit sier hun er veldig glad for at senteret kan finansieres i pressemeldingen.

– Her skal tre sterke miljøer som utfyller hverandre samarbeide tett, og potensialet for synergier er stort.

Har store forventninger til at sentersatsingen skal gi resultater av svært høy vitenskapelig kvalitet og ny viktig kunnskap.