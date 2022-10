Viggo Kristiansen skal ikke måtte betale erstatning, mener forsvarer: − Det kan ikke staten pålegge ham

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, sier Kristiansen ikke vil betale erstatning til de etterlatte foreldrene i Baneheia-saken. Sjødin bekrefter at de nå vil begjæret erstatningsdommen gjenåpnet.

Da Baneheia-saken gikk for retten, ble Viggo Kristiansen dømt til å betale store summer i erstatning til de etterlatte foreldrene.

Til sammen ble han dømt til å betale nesten 1,7 millioner til foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8).

Noe av summen ble han dømt til å betale solidarisk sammen med Jan Helge Andersen.

Nå forteller Kristiansen forsvarer, Arvid Sjødin, at Kristiansen vil motsette seg erstatningen.

– Vi kommer aldri til å godta noen utbetaling til de pårørende i den saken, sier Sjødin til VG.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til Borgarting lagmannsrett å avsi en frifinnende dom for Kristiansen. Vis mer

Kan måtte møte i retten

Arvid Sjødin bekrefter at de nå kommer til å begjære erstatningsdommen gjenåpnet. Med andre ord, be om at erstatningskravet skal forsvinne.

– Viggo Kristiansen kan ikke sitte og betale for noe han ikke har gjort. Det kan ikke staten pålegge ham, sier Sjødin.

Dersom foreldrene ønsker at erstatningsdommen opprettholdes, vil det bli en full sivilrettslig behandling i retten.

Med andre ord kan Viggo Kristiansen måtte møte i retten på nytt. Denne gangen i en sivilrettslig sak.

– I så fall vil Viggo Kristiansen måtte legge frem sine bevis, sier tidligere høyesterettsdommer Magnus Matningsdal.

Foreldrenes bistandsadvokat Audun Beckstrøm sier at det er for tidlig for familien å gi noen kommentar til at Kristiansen ikke ønsker å betale erstatningen.

– Dette er noe vi må komme tilbake til når det blir aktuelt. Vi har ikke tenkt så mye på dette, og i dag er ikke dagen for å bestemme seg for noe i den retning.

– Dette ligger frem i tid, og vi må selvfølgelig snakke med foreldrene om dette dersom det kommer på banen, uttaler Beckstrøm.

Nå som Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ber om at Viggo Kristiansen skal frifinnes, blir drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) foreløpig stående uløst. Beckstrøm understreker at de etterlatte nå sitter igjen med flere spørsmål enn svar.

– Jeg synes det er vanskelig å si at man har fått så mange gode svar her. Man vet ikke nøyaktig hva som skjedde. Det hersker usikkerhet om hva som har skjedd i Baneheia nå som innstillingen er som den er.

Beckstrøm ville tidligere fredag ikke kommentere hva foreldrene i dag mener om skyldspørsmålet og Viggo Kristiansen.

Ulik terskel for frifinnelse

Når Viggo Kristiansen nå frikjennes i Baneheia-saken, betyr ikke det at erstatningsansvaret automatisk bør falle bort.

– Selv om han er frifunnet for straff, er det ikke dermed sagt at han uten videre er fritatt for erstatningsansvaret, sier den tidligere høyesterettsdommeren.

Årsaken er de ulike beviskravene i sivilretten og strafferetten.

Mens det i strafferetten må bevises utover enhver rimelig og fornuftig tvil at vedkommende har gjort noe før de kan kommes til straff, behøves det bare tilstrekkelig sannsynlighetsovervekt i sivilretten.

Med andre ord at det må være mer sannsynlig at vedkommende har gjort det enn ikke gjort det.

– Det ikke dermed sagt at beviskravet om sannsynlighetsovervekt uten videre ikke er oppfylt, presiserer Matningsdal.

Foreldelsesfristen har gått ut

Den sivile erstatningsdommen ble avsagt i 2002.

Derfor kan foreldelsesfristen på 10 år i tvisteloven også skape problemer for Viggo Kristiansen på samme måte som den har skapt problemer for fetteren til Birgitte Tengs.

– Kristiansen vil i utgangspunktet møte på samme problemstilling som i Tengs-saken, sier Matningsdal.

Fristen for å gjenåpne sivile saker, også erstatningssaker, går ifølge tvisteloven ut etter 10 år. Fristen er uten unntak.

Sjødin sier de kommer til å argumentere for at saken skal gjenåpnes etter den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og tvisteloven.