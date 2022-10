UNDER PRESS: Justisministeren avkreves svar av flere stortingspolitikere etter VGs saker om autorisasjonspraksisen til Politiets sikkerhetstjeneste.

Justisministeren må svare Stortinget om PST-krav

Flere justispolitikere krever nå at justisminister Emilie Enger Mehl avklarer om det ble innført et ulovlig stillingskrav for politivarsleren Øyvind Tenold.

VG har avslørt at Øyvind Tenold ble sagt opp fra stillingen som leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Vest politidistrikt i juni – etter å ha varslet på flere av Norges mektigste politiledere.

Da Tenold skulle tilbake på jobb i 2019, etter ett års permisjon, fikk han beskjed om at han måtte autoriseres to ganger for å få tilgang til hemmelige PST-dokumenter: Først av politimesteren. Så av sjefen for PST.

MISTET JOBBEN: Øyvind nektet å stille til autorisasjonssamtale med PST.

Justisdepartementet kan ikke svare VG på om kravet om dobbel autorisering er lovlig eller når det ble innført, skrev VG mandag.

Nå har justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl:

«Er PSTs krav om dobbel autorisasjon lovlig – og når ble kravet om at lokale PST-ledere skal gjennomgå en slik autorisasjon eventuelt innført?»

Thorsvik mener usikkerheten som er skapt kan bidra til å svekke folks tillit til Politiets sikkerhetstjeneste.

– Det er Justisdepartementet som har ansvar for dette lovverket, og derfor er det svært uheldig at de ikke bidrar til å klargjøre saken, sier Thorsvik.

– Nå må justisministeren komme på banen og rydde opp. Det er hennes ansvar å sørge for at Justisdepartementet bidrar til oppklaring i saken.

KREVER HANDLING: Justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre.

PST feiltolker loven

Forrige uke sa en av Norges fremste eksperter på sikkerhetsloven, Carsten Rapp, at PST har misforstått loven.

Justisdepartementet har tidligere gått god for kravet om to autoriseringer. Da VG stilte spørsmål om det rettslige grunnlaget for kravet, skrev departementet at alle svar de har gitt VG er generelle.

Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson for SV, sier justisministeren nå må avklare om dette stillingskravet foreligger og om det i hele tatt har eksistert.

– I lys av tidligere varslingssaker, har justisministeren et stort ansvar for å rydde opp i tilliten til politiet og PST, og sørge for at folk kan varsle trygt, sier han.

Stortingsrepresentant og medlem av Stortingets kontrollkomité, Carl I. Hagen (Frp) er i ferd med å ferdigstille et brev med flere spørsmål til Justisdepartementet.

Han har lest flere av VGs saker om tidligere PST Vest-leder Øyvind Tenold.

– Dersom det er slik at årsaken til alle disse problemene han har fått, er at han varslet mot sine overordnede, er det svært uheldig, sier Hagen.

Dette er spørsmålene han skal stille Mehl: