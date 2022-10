BEILERE: Det gamle (og selverklærte) «lærerpartiet» Venstre frir nå til norske lærere – som har hatt en konfliktfylt høst. Her er nestleder Sveinung Rotevatn, leder Guri Melby og nestleder Abid Raja.

Venstre vil gjøre lærer til beskyttet tittel: − Alle kan ikke bli lærer

Slik skal du bli lærer, ifølge Venstre: Ta høyere utdanning innenfor faget du skal undervise i og i pedagogikk. Har du ikke det, skal du ikke lenger kunne kalle deg lærer, om partiet får det som de vil.

– Vi skal fremme forslag denne uken om at læreryrket skal bli en beskyttet tittel beskyttet tittelYrkestittel som krever at du har en bestemt utdanning og offentlig godkjenning/ autorisasjon. Kilde: utdanning.no. Det er et grep for å løfte statusen til læreryrket, for å reflektere at det tross alt er en av de viktigste jobbene vi har i samfunnet, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

I dag kreves det ingen lærerutdanning for å kalle seg lærer. Venstre vil ha en slutt på det: Partiet vil at bare de som har fullført lærerutdanning skal kunne ha tittelen «lærer». Personer som underviser uten lærerutdanning, må bruke en annen tittel, om Melby og Abid Raja får med seg et flertall på Stortinget.

Venstres mål med forslaget er å løfte statusen til læreryrket.

VENSTRE-LÆRER: Guri Melby er lærer – med fullført lærerutdanning. Her på besøk hos Bjørnegård skole i Bærum da hun var kunnskapsminister.

Lærermangel

Nesten hver femte lærer i skolen, målt i lærerårsverk, mangler lærerutdanning, viser tall fra SSB.

I flere år har søkertallene til lærerutdanningene vært dystre, og trenden fortsatte i 2022: En fjerdedel av studieplassene som i år var ledige etter hovedopptaket, var plasser til lærerstudiet, viser tall fra Samordna opptak.

I tillegg har omtrent 40.000 lærere valgt bort en jobb i skolen til fordel for noe annet, ifølge Utdanningsforbundet.

– Alle kan ikke bli lærer

KS, arbeidsgiverorganisasjonen som havnet i konflikt med norske lærere da sistnevnte gikk ut i streik, har tidligere uttalt at «lærere med variert utdanningsbakgrunn er en styrke for skolen».

Venstre-nestleder Raja er uenig.

– Jeg synes at KS’ uttalelser om at det er mange veier inn til læreryrket, at hvem som helst kan bli lærer og at hva som helst av kompetanse kan passe inn i skolen, er med på å redusere hva det vil si å være lærer, sier Raja og legger til:

– Sånn er det faktisk ikke, alle kan ikke bli lærer.

– Det er ikke det skoleverket trenger, det er ikke det Utdanningsforbundet og lærerne ber om. Foreldrene må være sikre på barna deres har en lærer med kompetansen som trengs for å sikre at alle barn og unge får like muligheter, fortsetter han.

IKKE VENSTRE-LÆRER: Abid Raja har ikke lærerutdanning. Han er derimot utdannet jurist, og har jobbet som advokat. Men ifølge Stortingets nettsider har han litt erfaring som lærer fra studietiden: Underviser i studieteknikk, ansvar for egen læring (AFEL) 1998–2001.

Info Dette er Venstres forslag: Stortinget ber regjeringen legge fram en sak for Stortinget om mer variert praksis i lærerutdanningene og bedre oppfølging og veiledning av nye lærere i starten av karrieren. Stortinget ber regjeringen utvide ordningen med sletting av studielån for lærere til å omfatte også barnehagelærere og alle andre med godkjent lærerutdanning. Stortinget ber regjeringen trappe opp innsatsen på etter- og videreutdanning av lærere slik at flere søknader godkjent hos skoleeier kan innvilges. Stortinget ber regjeringen følge opp anbefalingene i NOU 2022: 13 knyttet til rett til veiledningsår for nytilsatte og karriereveier for lærere i skolen, og legge forslaget fram for Stortinget innen utgangen av 2023. Stortinget ber regjeringen gjøre ordningene med offentlig sektor-ph.d. og nærings-ph.d. bedre kjent i kommunenes oppvekstenheter. Stortinget ber regjeringen legge fram et forslag til sertifisering av lærere, med sikte på innføre beskyttede titler for lærerstillinger. Stortinget ber regjeringen legge fram en strategi for å styrke laget rundt læreren og eleven, slik at lærerne får mer tid til sine kjerneoppgaver, herunder å øke antallet helsesykepleiere i skolen. Vis mer

– Ikke hvem som helst

Melby tror mange lærere støtter Venstres forslag:

– Lærerne er opptatte av lønn, og det er helt fair, men jeg tror at mange også er opptatte av at det å være lærer er en jobb som krever kompetanse, og at ikke hvem som helst kan gjøre det, sier Melby.

– Veien til å bli lærer er å ta høyere utdanning i de fagene de skal undervise i og i pedagogikk?

– Ja, rett og slett. Og hvis det er folk med annen yrkesbakgrunn som ønsker å bli lærer, så må vi gi dem den tilleggsutdanningen de trenger for å kunne gi barn og unge den opplæringen de fortjener, sier Melby.

– Hverken sagt eller ment at hvem som helst kan bli lærer

På spørsmål fra VG sier ikke arbeidsgiverorganisasjonen KS om de støtter Venstres forslag.

– Vi har ikke sett dette forslaget, og må vurdere det nærmere, skriver styreleder Gunn Marit Helgesen i en e-post videreformidlet av en kommunikasjonsrådgiver.

Men Helgesen mener det ikke er så langt mellom Venstre og organisasjonen hennes i denne saken.

– KS har hverken sagt eller ment at hvem som helst kan bli lærer. Vi støtter opplæringslovens kompetansekrav som Venstre selv foreslo å videreføre for et år siden, som innebærer krav om relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Hovedveien til læreryrket er lærerutdanning.

– Kan hvem som helst bli lærer?

– For faste undervisningsstillinger i skolen kreves det relevant faglig og pedagogisk kompetanse, og dette støtter KS. I enkelte tilfeller når man ikke får ansatt en kvalifisert lærer, for eksempel ved sykefravær, kan man ansette vikarer som ikke fyller kompetansekravene. Disse kan bare ansettes midlertidig i inntil et skoleår.