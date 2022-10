BLIR ADVOKATMAT: Porsgrunn-ordfører Robin Kåss har leid inn advokathjelp for å vurdere en skatteinnstramming som hans partikollega, Jonas Gahr Støre, har foreslått i statsbudsjettet. Her avbildet sammen tidligere i år under et besøk hos Yara på Herøya.

Ap-ordfører hyrer advokater mot egen regjering

Ap-ordfører Robin Kåss i Porsgrunn hyrer inn advokatselskap mot sin egen regjering, for å hindre at kommunen taper 180 millioner kroner som følge av et forslag fra regjeringen.

Kåss var statssekretær for daværende helseminister Jonas Gahr Støre frem til 2013.

Nå har Støre blitt statsminister og Kåss ordfører – for tiden en litt sint ordfører.

– Vi har bedt om en juridisk vurdering fra advokatselskapet Ernst & Young om lovligheten av forslaget i statsbudsjettet om å innføre grunnrenteskatt grunnrenteskattGrunnrente er en skatt som ilegges bedrifter som tjener penger på å bruke naturressurser, som oljeutvinning og vannkraft og oppdrett. på vannkraft med tilbakevirkende kraft tilbakevirkende kraftDet betyr å gi en rettsregel virkning for forhold som i tid ligger før regelen er vedtatt, i dette tilfelle for hele 2022. fra 1. januar 2022, sier Kåss.

VG har fått tilgang til avtalen med advokatfirmaet.

Der fremkommer det at timeratene for advokatjenestene vil variere fra 1500 til 2800 kroner.

Kåss sier det blir lite, mot konsekvensene av regjeringens skattepakke, som han mener vil filleriste kommunens økonomi.

– Samlet innebærer skatteskjerpelsene 1038 millioner kroner for vår kommune, hovedsakelig på grunn av at vi er eier i Skagerak Energi. Skjerpelsene knyttet til det som skal gis tilbakevirkende kraft, utgjør 180 millioner kroner, sier han oppgitt og viser til hva det betyr i praksis:

– 180 millioner utgjør utbyggingskostnader for et sykehjem. Samlet har vi to milliarder i årsbudsjett i vår kommune, så dette er så alvorlig at vi må handle.

POLITISK NÆRE: Støre, Kåss og tidligere statsråd Grete Strøm-Erichsen avbildet under en høring på Stortinget i 2015.

– Sparebøsse-strategien feilet

– Dere er på denne tiden av året midt i budsjettprosessen for kommunen neste år. Hvilke konsekvenser får statsbudsjettet for det arbeidet?

– Det vil ha en dramatisk effekt på både drift og investeringer. Det er så alvorlig at vi har bestemt oss for å prøve deler av dette juridisk. Vi gjør det sammen med Bamble og Skien kommuner, som ligger an til å få et tap på henholdsvis 233 og 1064 millioner kroner.

– Det er som følge av at kommunene er eiere i Skagerak Energi; som over tid har gitt dere store inntekter?

– Ja, vi eier 14,8 prosent i Skagerak Energi, men det er helt feil at vi har tatt ut store utbytter og blitt rike: Vi har i stedet for å ta ut store utbytter, valgt å reinvestere overskuddene i selskapet.

Han gir følgende bilde:

– Vi har altså valgt å bruke Skagerak Energi som en sparebøsse, hvor vi har plassert pengene våre. Men når staten plutselig går løs på den, så har hele den strategien feilet.

TUNG TELEMARK-SAMLING: Kåss har med seg Skien-ordfører og partikollega Hedda Foss Five i skattekampen.

Han sier de er utsatt for en dobbelt negativ effekt:

– I stedet for å ta penger ut av sparegrisen, har vi tatt opp lån. Med de økte rentene får vi nå en dobbelt smell.

Kåss sier advokatselskapet skal gi en redegjørelse til de tre kommunene i et felles formannskapsmøtet 2. november.

– Da vil vi få en første juridisk vurdering.

– Som kan ende med at dere går til sak mot deres egen regjering?

– Det vil eventuelt ikke være mot egen regjering, men mot staten, hvor vi vil få prøvet rettslig om det er lov å innføre en slik skatt med tilbakevirkende kraft. Vi er nødt til å gå til dette skrittet, fordi det dreier seg om innbyggernes penger, sier Ap-ordføreren i Porsgrunn.

Timelønn opp mot 2800 kroner

Her er oppdragsbeskrivelsen som advokatfirmaet har laget:

«Vurdere om forslaget i statsbudsjettet for 2023 om å innføre grunnrenteskatt på vannkraft med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2022 er lovlig iht. grunnlovsforbudet mot å gi lover tilbakevirkende kraft. Vi vil også vurdere dette forbudet opp mot innføring av et høyprisbidrag for kraftverk med virkning fra 28. september 2022».

Justisdepartementets lovavdeling har gjort en vurdering av lovligheten av å øke skattene på vannkraft med tilbakevirkende kraft.

De går langt i å fremme tvil om forslaget til regjeringen holder; forslaget er «nær grunnlovens yttergrense», heter det i deres tolkningsuttalelse.

Vedum: Tar til etterretning

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svarer på vegne av regjeringen i denne saken.

– Regjeringen tar til etterretning at Porsgrunn kommune, sammen med Bamble og Skien, vil gjøre en selvstendig undersøkelse av juridiske forhold rundt regjeringens forslag om økt grunnrenteskattesats og høyprisbidrag, fremholder finansministeren.

Han forsikrer at «regjeringen har gjort en grundig vurdering av spørsmålet om tilbakevirkning og Grunnlovens § 97».

– Dette er omtalt i Finansdepartementets skatteproposisjon og i en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling av 28. september.

ROLLEDELING: Statsminister Jonas Gahr Støre overlater til finansminister Trygve Slagsvold Vedum å svare på kritikken fra Aps ordfører i Porsgrunn.

Vedum argumenterer politisk med at kraftprodusentene «tjener milliarder på våre felles naturressurser».

– I en tid hvor selskapene har tjent ekstraordinært mye penger som en følge av folks høye strømregninger, så mener Senterpartiet og AP at det er riktig at noe av dette kommer tilbake til fellesskapet gjennom en kraftig strømstøtteordning til husholdningene.

Tre prioriteringer

Han sier at de har prioritert:

Å redusere skatten for de som tjener under 750 000 kroner.

En styrking av nasjonal beredskap.

Og å sikre pensjonen til landets pensjonister.

– I budsjettet for neste år er en av de viktigste jobbene å skape trygghet for folk og deres hverdagsøkonomi. Den beste måten å gjøre det på er å dempe prisveksten, da er lavere oljepengebruk en forutsetning. Da må utgiftene dekkes på andre måter, som grunnrente og høyprisbidrag for norske kraftselskaper.

Han avslutter:

– Jeg har forståelse for at kraftselskapene og eierne av disse er kritisk til dette, da vi flytter verdier fra dem til det store fellesskapet. En debatt rundt tiltakene er en del av demokratiet vårt.