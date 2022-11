Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen har planene klare dersom Norge rammes av flere epidemier i vinter.

Kjerkol om ny coronabølge: − Kan trappe opp tiltak ved behov

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen har planene klare dersom en ny coronabølge overbelaster norske sykehus.

NTB

Silje Lien Sveen

– Vi har planer om å kunne trappe opp tiltak hvis det blir behov, sier Kjerkol til NTB.

I en risikovurdering som ble publisert tirsdag denne uken, skrev FHI at sykehusene må forberede seg på at det sannsynligvis vil komme flere flere innleggelser i vinter enn under de vanlige prepandemiske vintrene.

Coronabølgen ser ut til å begynne nå, ifølge FHI. Samtidig venter instituttet epidemier av influensa, RSV-infeksjon og kanskje også kikhoste.

Eventuelle tiltak på sykehusene kan dreie seg om omdisponering av personell og avlastning sykehusene imellom.

– Det vi følger spesielt med på nå, er om vi får flere epidemier samtidig, altså en tøff sesong med for eksempel vinterinfluensa og økt koronasmitte, sier Kjerkol.