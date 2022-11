FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen fikk Krigskorset med sverd, den høyeste utmerkelsen Norge har, for sin innsats i to operasjoner i Afghanistan.

Professor: − Fikk Krigskorset for sin ledelse av operasjoner

Det er mulig å få Krigskorset selv om man tar feil person, sier professor Torunn Laugen Haaland.

– Eirik Kristoffersen har fått Krigskorset først og fremst for måten han ledet norske spesialstyrkeoperasjoner i Afghanistan, sier professoren.

Hun jobber ved Institutt for forsvarsstudier. Haaland har forsket på hva som regnes som militært heltemot i dag.

I arbeidet har hun fått tilgang til Forsvarsdepartementets arkiver og lest begrunnelsene for tildelingene av de høyest rangerte medaljene.

FORSKER: Professor Torunn Laugen Haaland ved Institutt for forsvarsstudier har lest begrunnelsene for alle tildelingene av Krigskorset med sverd som er gitt i moderne tid.

Én av de to operasjonene har i årene etterpå vært omtalt i en rekke bøker, nyhetsartikler og Norges offisielle gjennomgang av innsatsen i Afghanistan. Operasjonen var planlagt i flere måneder og målet var å pågripe en beryktet Taliban-leder som het Qari Nejat.

Historien har vært at operasjonen var vellykket og at Taliban-lederen ble tatt til fange.

VG fortalte søndag om hvordan operasjonen tok feil mann, en innleid murer.

Mureren var i en periode tilsluttet Taliban, ifølge to som kjente ham, men han var ingen leder.

STYRKEN: Spesialsoldater fra Forsvarets Spesialkommando gjennomførte oppdraget, sammen med amerikanske og afghanske soldater.

Mer for ledelse enn tapperhet

Nyheten om at operasjonen tok feil person har utløst krav fra stortingsrepresentanter om at Forsvaret og Forsvarsdepartementet må komme til bunns i hva som gikk galt – og hvorfor feilen ikke ble kjent.

Saken har også skapt debatt om tildelingen av Krigskorset, hvor flere – blant andre forsvarsministeren – har tatt Kristoffersen i forsvar og sagt at medaljen uansett var velfortjent.

Professor Haaland sier tildelingen av Krigskorset til Kristoffersen er mer en utmerkelse for ledelse enn tapperhet.

– Kristoffersen har sikkert utvist personlig tapperhet i andre situasjoner enn den konkrete operasjonen som VG har omtalt. Men det er uansett ikke det han er blitt dekorert for, sier Haaland.

– Var ikke spesielt utsatt

Norges medaljer skiller seg en del fra medaljer i andre land, forklarer Haaland.

I sin forskning har professoren sammenlignet begrunnelsene for tildelingene av Krigskorset med begrunnelsene for to medaljer fra andre land:

Victoriakorset, som er den høyeste medaljen i Storbritannia

Congressional Medal of Honor, som er den høyeste medaljen i USA.

For disse to medaljene legges det vekt på å ofre seg eller å risikere eget liv «beyond the call of duty», forteller hun.

– En helt er altså en som tar en stor personlig risiko og ofrer seg selv for andre, sier Haaland.

For de engelske og amerikanske dekorasjonene stilles det ikke noe krav om ledelse, men i Norge er dette nøkkelordet, forklarer hun.

Under operasjonen ble Kristoffersen igjen i fjellsiden, beskyttet av amerikanske spesialsoldater, mens gruppen med norske spesialjegere gikk ned mot huset de trodde Taliban-lederen Qari Nejat oppholdt seg i.

– Eirik Kristoffersen fikk Krigskorset for sin ledelse av operasjoner på en spesielt imponerende måte. Han var ikke selv spesielt utsatt for noen personlig risiko i akkurat den operasjonen som VG har omtalt. Tildelingen skyldes ikke først og fremst at han har gjort noe spesielt tappert, i betydningen å ha utsatt seg selv for stor fare for å bli drept, men at han har vært en flink leder, sier Haaland.

HUSET: Dette huset aksjonerte de norske soldatene mot. Det tilhørte en kontakt av Taliban-lederen. Ifølge amerikanske rapporter og husets eier tok de norske soldatene ved en feil med seg en innleid murer.

– Fikk ros av allierte

– Det som vektlegges i tildelingen var at det var en ny måte å gjennomføre den type operasjoner på og at operasjonene førte til økt sikkerhet for den afghanske befolkningen. Det fikk ros av viktige allierte. Det er det han er dekorert for. Han planla og ledet flere operasjoner som bedret sikkerheten i Afghanistan og styrket Norges renomme i ISAF, sier Haaland.

– Er det mulig å få Krigskorset selv om feil person blir pågrepet?

– Ja. Det er det. Eirik Kristoffersen har fått Krigskorset for sin ledelse av norske spesialstyrkeoperasjoner i Afghanistan.

Forsvarssjefen ba om åpenhet

Begrunnelsene for medaljetildelinger er hemmelig. Men forsvarssjefen har bedt om at det blir vist åpenhet om hans tildeling.

VG har derfor fått innsyn i begrunnelsen til Forsvarssjefens Stridsdekorasjonsråd. Der heter det at Kristoffersen viste «[...] lederegenskaper og mot langt utover det man kan forvente».

– Begrunnelsen inneholder ingen beskrivelse av situasjoner der Kristoffersen har vært spesielt utsatt for risiko for eget liv, sier hun.

MEDALJEN: Eirik Kristoffersen mottok Krigskorset med sverd fra daværende statsminister Jens Stoltenberg i 2011.

Vil offentliggjøre begrunnelsene

Haaland har lest begrunnelsene for alle tildelingene av Krigskorset med sverd, pluss et større antall av begrunnelsene for tildelingen av St. Olavsmedaljen med ekegren som er gitt i moderne tid. Dette er den nest høyeste medaljen i Norge.

– Det er litt vanskelig å forstå hvorfor Norge ikke bare offentliggjør begrunnelsene for tildelingene. Da hadde vi sluppet alle spekulasjonene og undringen, sier Haaland og fortsetter:

– Begrunnelsene for de høyeste amerikanske og britiske krigsdekorasjonene ligger åpne på nett, sier professoren.

Lederen i Norsk Offisersforbund, Torbjørn Bongo, vil også ha mer åpenhet rundt tildelinger av stridsdekorasjoner.

– En av tilbakemeldingene jeg har fått, som jeg synes er god og bør vurderes, er om man i større grad kan og bør offentliggjøre begrunnelsen for medaljene som deles ut. Hvert fall for personell som ikke er i direkte operativ tjeneste, sa Bongo til Klassekampen.

FAGFORENINGSLEDER: Torbjørn Bongo er forbundsleder i Norges Offiserforbund.

32 medaljer til en avdeling

VG skrev i fjor at regjeringen har gitt 78 medaljer til soldater for deres innsats i kamp for Norge. 32 av medaljene har gått til en bestemt avdeling, Forsvarets Spesialkommando. Dette er en spesialstyrkeavdeling som Eirik Kristoffersen selv ledet i fire år fra 2010.

Oberstløytnant Harald Høiback skrev en kronikk etter at VG publiserte denne oversikten.

– Du finner ingen fra Luftforsvaret på denne listen. Hvorfor det er slik vet jeg ikke, sier Høiback, som selv kommer fra Luftforsvaret.

Etter VGs sak mener han det er minst like interessant å undersøke hvorfor innstillingen ble skrevet, av hvem og med hvilke hensikt.

