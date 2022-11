PÅ MØTE MED PAPPA: Vemund (3) er utstyrt med headset og nettbrett. Han konsentrerer seg om Barne-TV så lenge det varer da pappa og inspektør Sjur Stokke Skjeggestad deltar i møte med andre pedagoger på Rødtvet skole i Groruddalen.

Barnehagestreik: Vemund (3) lei av å være med pappa på jobb

RØDTVET SKOLE (VG) Vemund (3) er et av flere tusen barn som skulle ha vært i barnehagen. Men der er det streik på fjerde uken. Dermed er treåringen med pappa Sjur Stokke Skjeggestad (37) på jobb. Det er langt fra optimalt for hverken Vemund eller Sjur.

Mot slutten av møtet i konferanserommet på Rødtvet skole midt på dagen torsdag:

Det høres tendenser til sutrelyder helt ut i den lange korridoren utenfor.

Det er Vemund (3) som lager lydene. De vitner om et barn som er lei. Han er med pappa, lektor og inspektør Sjur, på et møte sammen med andre lærere. Utstyrt med et nettbrett med barne-TV og et headset på hodet, er treåringen likevel trøtt.

LITT LEI: Vemund (3) har egentlig fått nok av møtet med de voksne. Kroppsspråket antyder litt kjedsomhet.

– Han var møkk lei på slutten av det møtet. Det skjønner jeg godt. Jeg merker at han blir sliten. Pedagogen i meg får helt vondt i magen når vi passiviserer ham med et nettbrett. Jeg og kona mi kjenner jo på det: Hvor langt kan vi tøye strikken, beskriver Sjur Stokke Skjeggestad inne på inspektørkontoret.

UNDER PAPPAS SKRIVEPULT: Litt alenetid for Vemund etter møtet med de voksne.

Han er ferdig med møtet. Sønnen Vemund har tatt plass under skrivepulten på kontoret til pappaen. Han har med seg leker i en egen sjørøverkiste.

Sjurs kollega, Ulf Nyborg, frister med saftis. Det hjelper litt. Vemund kryper frem fra kontorpulten.

– Ja, svarer Vemund da VG spør om han helst skulle vært i barnehagen. Han virker ikke opplagt til å si så mye mer i intervjuet med «skrivemannen» fra avisen.

Før han får komme tilbake til Ragnas Hage barnehage like ved der familien bor i Kyrre Grepps gate i Oslo, må de ansatte og arbeidsgiversiden løse konflikten som har ført til streik.

ENDELIG FERDIG: Pedagog-møtet med pappa er over. Lærerkollega Ulf Nyborg (til venstre) på Rødtvet skole bistår med oppmuntrende ord og saftis.

Akkurat det ser ikke ikke spesielt lyst ut etter bruddet i meglingen tirsdag. Da synes Skjeggestad senior at Oslo kommune bør holde tilbake tilskuddet til barnehagene som er i streik.

Akkurat det vurderer Oslo kommune mot slutten av uka, får VG opplyst av oppvekstbyråd Sunniva Holmaas Eidsvold (SV).

– Vi avventer svar fra nasjonale myndigheter om kommunen har lov til det, sier byråden til VG.

Uansett så sliter familien Stokke Skjeggestad stort med å hverdags- og arbeidsliv til å fungere under streiken.

– Vi bruker ofte søndagen til å lage en logistikk-plan. Den involverer besteforeldre som er i jobb. Så ender vi opp sånn som i dag da - at vi ser ingen annen løsning enn å ta Vemund med på jobb, sier Sjur Stokke Skjeggestad til VG.

Han liker ikke situasjonen. Jobben hans strider kraftig med den utviklingen han ser for sønnen og de andre barnehagebarna som er blitt intetanende, helt uskyldige ofre for streiken.

SKULLE VÆRT HER: Ragnas Hage barnehage på Sandaker i Oslo er Vemunds barnehage. Den er en av over 200 private barnehager som er rammet av at 3100 ansatte er i streik.

– Kjernevirksomheten min skal være å lede pedagogisk utvikling for at det skal være læring for alle barna her. Det sier seg selv at ikke samtalene i møter med lærere blir like dynamiske med en treåring i rommet.

– Hvordan løser dere situasjonen hvis streiken varer i flere uker fremover?

– Vi har snakket om at det må ramme vår økonomi på et tidspunkt der vi tar ulønnet permisjon. Det gjør litt vondt i magen når tilbudet egentlig skal være der. Og at noen mottar det tilskuddet som egentlig skal gi oss det tilbudet som vi ikke får, svarer Skjeggestad.