Krever endring – anklager Oslo kommune

Embetsverket i Samferdselsdepartementet skriver i en e-post til VG at Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede har som formål å «sikre et tilgjengelig parkeringstilbud for forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette.»

– Det er etter forskriften to vilkår som må være oppfylt for å få innvilget søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det første er at søkeren ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. Det andre vilkåret er at søkeren må ha et særlig behov for parkeringslette. Det er kommunen som etter forskriften behandler og vurderer søknader, skriver Samferdselsdepartementet.

Juridisk direktør i Bymiljøetaten i Oslo, Susanne Lyng, påpeker i en e-post til VG at under vurderingen av «særlig behov» vektes fritidsaktiviteter/handling og legebesøk/behandling ulikt.

Hun skriver at forskriften stiller vilkår om:

Nedsatt gangevne (det er altså gangevnen og ikke diagnosen til søker vi vurderer). For eksempel: En person med lungesykdom kan få HC-kort dersom gangevnen er nedsatt, mens angst som eneste diagnose ikke kvalifiserer til HC-kort.

I tillegg må søker ha et særlig behov for parkeringslettelser. Det er fastsatt i veilederen og praksis at fritidsaktiviteter, handling o.l. alene ikke er særlige behov, men tas med i en totalvurdering. Jevnlige legebesøk, behandlinger, opptrening mv. anses derimot normalt som særlige behov.

Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede er ment å gi støtte til kommunene i deres behandling av slike saker, informasjon til andre brukere og bidra til likere behandling mellom kommunene, skriver Samferdselsdepartementet.