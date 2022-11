VAR IKKE I TVIL, KJØPTE «MIKROBIL»: Da bompengene ble innført på Nordøyvegen i Ålesund, kjøpte Torbjørn Aakre (19 til venstre) Tazzari’en, her sammen med bestekompisen Knut Aksnes (19).

Slik lurer Torbjørn (19) og Knut (19) seg unna bompengene

HARAMSØYA/OSLO (VG) I stedet for å betale 350 kroner dagen i bompenger, kjøpte Torbjørn Aakre heller en elektrisk firehjuls motorsykkel. Den smyger seg forbi bommen – helt gratis.

Nesten hver dag pendler bestekompisene Torbjørn Aakre (19) og Knut Aksnes (19) fra Haramsøya i Ålesund der begge bor, og til Vard Electro på fastlandet der begge er lærlinger.

– Det er som å kle på deg et kjøleskap. Og så plasserer du hjul på det, og et ratt inni, sier Knut Aksnes om opplevelsen av å kjøre «mikrobilen» som er av typen Tazzari Electric.

Sparer penger

Mellom hjemmet og arbeidsplassen ligger Lepsøybroen. Der en passering med en drivstoffbil koster 175 kroner med autopassavtale, og 219 kroner uten. Aakre kjøpte «bilen» for rundt 150.000 kroner – og gjorde det nettopp fordi bompengene skulle komme.

BESTEKAMERATER: Bestekompisene Torbjørn Aakre (19) og Knut Aksnes (19) henger i hop som to erteris. De spiller fotball sammen, drar på fester sammen, og pendler til jobb sammen.

Info Bompengepriser Nordøyvegen Takstgruppe 1 (kjøretøy inntil 3500 kg) Full pris: 219 kroner

Med autopass-avtale: 175,20 kroner

Nullutslippskjøretøy: 87,60 kroner Takstgruppe 2 (kjøretøy fra 3501 kg) Full pris: 657 kroner

Med autopass-avtale: 657 kroner

Nullutslipp: 0,00 kroner Vis mer

– Jeg så hva det kom til å koste. Og da var det bare å finne andre løsninger. Enten måtte jeg flytte herfra, eller finne en annen måte å komme meg billigere gjennom bommen, forteller 19-åringen til VG.

SVIR PÅ PUNGEN: Uten autopassavtale koster det 219 kroner å slippe inn til øysamfunnet nord for Ålesund med en vanlig fossilbil.

Begge er lærlinger og oppgir å ha en lærlinglønn på rundt 18.500 kroner før skatt. Dersom de hadde pendlet til jobb med en fossilbil – og nådd makstaket på 40 passeringer – ville det kostet dem 7.000 kroner i måneden.

Kjører sammen

Onsdag skrev VG om Malin Alvestad Hjelle (36) og ektemannen Philippe Bessemans (43) som fikk en bompengeregning på 8500 kroner for bare én måneds kjøring, hovedsakelig på samme strekning.

– Til å begynne med fikk jeg en klump i magen hver gang jeg kjørte over her. Nå prøver jeg å ikke tenke på det. Men når regningen kommer, da knyter det seg igjen, fortalte Hjelle til VG.

Info Nordøyvegen Nordøyvegen knytter de fem øyene Lepsøya, Haramsøya, Longva, Fjørtoft og Harøy til fastlandet i Ålesund kommune. Forbindelsen består av tre broer, tre undersjøiske tunneler, en veitunnel, vei på en sjøfylling og vanlig vei. Forbindelsen har kostet over 5 milliarder kroner å bygge. 27. august i år var veien ferdig bygd. Vis mer

Aksnes og Aakre kjører «mikrobilen» fra Haramsøya der begge bor – bare noen hundre meter fra hverandre – over broen og forbi bomstasjonen – til Skjelten. Der har de parkert en personbil som de kjører videre til jobb.

PARKERT: Da VG besøkte Nordøyene i Ålesund i forrige uke – fant vi bestekompisenes pendlerbil parkert ved Skjelten.

Termodress på vinteren

«Mikrobilen» er registrert som en motorsykkel. Den har en toppfart på 80 km/t, og kan kjøres på førerkort klasse B.

– Det er jo mye vær der ute da. Er det trygt å kjøre over broen på vinteren?

– Det tror jeg kommer til å gå helt fint. Vi har gått til innkjøp av skikkelige vinterdekk til «bilen», forteller Aakre.

Men 19-åringene ser for seg at de nok kommer til å ha termodress på seg i «bilen» når de pendler over broen på vinteren.

Heller ikke mamma til Torbjørn Aakre, Julianne Aakre, er bekymret for 19-åringene når de skal kjøre over broen på vinterstid.

STOLT MOR: Mamma Julianne Aakre får låne Tezzari’en, «hvis hun vil», forteller sønnen Torbjørn Aakre til VG.

– De er ansvarlige og voksne ungdommer, og tar gode valg, forteller hun til VG.

Bompengeselskap: – Mener ingenting

Det er bompengeselskapet Vegamot AS som er ansvarlig for innkrevingen på Nordøyveien.

– Hva tenker dere om at folk kjøper seg mopedbiler og firehjuls motorsykler for å slippe unna å betale bompenger?

– Vi mener ingenting om det. Vi forholder oss til takstvedtaket. Så lenge det ikke er bompenger for motorsykler, har vi ingen mening om det, sier daglig leder Marius Maske i Vegamot til VG.

Han forteller at bompengeselskapet ikke har fått særlig til henvendelser fra bilister som er misfornøyde med satsene.

– Jeg tror folk skjønner at det ikke er Vegamot som har satt prisen på takstvedtaket. Så lenge det ikke er bompenger for motorsykler, så har vi ikke noen mening om det, sier han.