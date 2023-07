Abida Raja forteller at hun er glad og lettet etter at eksmannen ble tiltalt forrige uke.

Abida Raja om tiltalen mot eksmannen: − Det er en lettelse!

Abida Raja (50) har fortalt åpent om livet i et voldelig tvangsekteskap. Tre år etter at hun anmeldte eksmannen, er han tiltalt.

Eksmannen hennes er nå tiltalt for vold og overgrep i nære relasjoner.

Han nekter straffskyld, ifølge sin forsvarer. Vis mer

– Jeg vet at tiden fremover kommer til å bli veldig tøff og vanskelig. Jeg kjenner på en redsel, men samtidig en lettelse, sier Abida Raja.

I 2015 skilte hun seg, og fem år senere anmeldte hun eksmannen for vold og overgrep i nære relasjoner. Forrige uke, etter tre år med venting, tok politiet ut tiltale.

– Det er masse følelser, men det føles først og fremst veldig bra. Jeg er glad det er tatt ut tiltale, sier Raja.

Eksmannens advokat, Javeed Shah, forteller til VG at hans klient ser på saken som en familietragedie, og at han ikke erkjenner straffskyld.

– Min klient har ikke ytterligere kommentar på nåværende tidspunkt, sier Shah.

Raja forteller til VG at ventetiden etter anmeldelsen i 2020 har vært tøff.

Grov vold og trusler

I tiltalen beskriver politiet en rekke tilfeller av seksuelle overgrep, trusler og grov vold mot Abida Raja, og vold mot deres fire felles barn, over en periode på 22 år.

«Truslene besto blant annet i utsagn om at han ville drepe henne eller barna dersom hun forlot ham eller fikk en annen mann, at hun kunne dø uten at noen ville finne ut av det eller lignende», står det i tiltalen.

Eksmannen er anklaget for å ha slått Abida Raja jevnlig på ulike steder på kroppen og i ansiktet, med flat hånd, knyttet neve og trestokk.

Ifølge tiltalen skal eksmannen også har utført grov seksuell vold som har gitt Abida Raja betydelige helseskader.

I tiltalen heter det at Abida Raja har utviklet posttraumatisk stresslidelse av kompleks type som følge av overgrepene og volden hun skal ha blitt utsatt for.

Strafferammen på lovbruddene i tiltalen er ti års fengsel.

Raja sier hun håper flere jenter og kvinner klarer å stå opp for seg selv.

Fått flere meldinger

Raja beskriver tiltalen som et skritt i riktig retning for henne og andre kvinner som har vært i lignende situasjoner:

– Det føles bra å oppleve rettferdighet. For meg selv, for mange andre kvinner, og for barna mine, sier Raja.

Siden utgivelsen av boken om Abida Rajas liv «Frihetens øyeblikk» i 2022, har Raja fått meldinger daglig av kvinner som ønsker å dele sine historier om sosial kontroll og familievold.

– De sier de ikke føler seg alene på grunn av meg. Det betyr at det jeg har gjort, betyr noe for andre, sier Raja.

Hun opplever likevel at mange kvinner fortsatt er redde for konsekvensene av å bryte ut voldelige forhold:

– Nå håper jeg at flere tør stå opp for seg selv.

Raja forteller at jobben på Blå Kors Bilpleie i Oslo har vært en stor støtte de siste årene.

– Har gjort mitt

VG møter Raja på jobben hennes, Blå Kors Bilpleie, i Oslo. Her jobber hun med rengjøring og vedlikehold av biler, en jobb hun fikk igjennom NAV i 2021.

Hun forteller at jobben har vært en god støtte underveis i prosessen.

– Det har vært tungt å vente på hva politiet gjør med anmeldelsen. Da har jobben vært et fint sted å være. Den har fått tankene over på andre ting, sier Raja.

Abida Raja forteller at jobben går ut på alt som har med bil å gjøre, blant annet vasking og polering.

Nå venter hun spent på fortsettelsen:

– Etter boken, anmeldelsen og alt, så er det endelig andre sin tur å ta saken videre. Jeg har gjort mitt.

I boken «Abida Raja. Frihetens øyeblikk», som er skrevet av VG-journalist Håkon F. Høydal, forteller Abida Raja om over 20 år med psykisk, fysisk og seksuell vold, og total sosial kontroll av sin tidligere ektemann. VG har ikke hatt noe med utgivelsen å gjøre.

Abida er søsteren til Venstrepolitikeren og tidligere statsråd Abid Raja, som selv kom ut med boken «Min Skyld» i 2021.

Les mer om Abida Rajas historie her.

