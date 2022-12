OPP OG NED: Prisene på gatelading i Oslo settes ned igjen.

Oslo kommune endrer prisene på gatelading – igjen

Bystyret i Oslo snur på hælen og justerer satsene for gateladingen etter mye kritikk.

Onsdag ettermiddag vedtok Oslo bystyre å nedjustere ladeprisene. Det er foreløpig uklart fra når dette skal skje.

Vedtaket skjer bare en uke etter at det samme bystyret vedtok å sette opp prisene med nesten tregangeren.

De nye takstene som ble vedtatt i dag innebærer en betydelig prisnedgang, ifølge kommunikasjonsleder Unni Berge i foreningen.

Foreløpige beregninger fra Elbilforeningen på de nye prisene er:

På ladestolper der det etter takstøkningen kostet 35 kroner timen nattetid, anslår vi at prisen om kort tid kommer til å være om lag 19 kroner timen. Gammel takst var 13 kroner.

På ladestolper der det etter takstøkningen kostet 49 kroner timen dagtid, vil ny pris om kort tid bli om lag 27 kroner timen. Gammel takst var 18 kroner.

Byrådspartiene sammen med Rødt fremmet forslaget om nye satser, ifølge VGs opplysninger.

Det var etter at opposisjonens forslag om å reversere prisene til nivået fra 1. desember ikke fikk flertall.

– Det løser dessverre ikke problemet. Dagens vedtak betyr at det kan ta et helt år før satsene endres. I mellomtiden er det for noen opptil tre ganger så dyrt å lade som det er å fylle diesel, sier Eirik Lae Solberg, leder av Høyres bystyregruppe via sin politiske rådgiver.

NY PRISMODELL: – Det er bra at bystyret lover elbilistene en fremtidig prismodell som baserer seg på hvor mye strøm du faktisk får på batteriet. Bystyret sier at dette skal skje innen utgangen av 2023. Vi mener det er mulig å få til raskere, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

– I dag har bystyret erkjent forrige ukes ladeblemme. De stått opp for egne klimamål og kommet elbilistene i møte, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Hun gikk så langt som å fraråde folk i Oslo å bytte til elbil, dersom de ikke har egen parkeringsplass.

Det nye vedtaket er en god midlertidig løsning, mener Elbilforeningen.

Info Vedtaket om det nye takstsystemet Modellen som brukes inntil videre, og med oppstart så raskt som mulig er: Ladekapasitet på laderen (3,6 eller 7,2 kW) x strømprisprognose x +/- 1,2 (+20 % dagtid, – 20 % nattetid) x 1,15 (15 % risiko- og driftspåslag). Byråden har fullmakt til å justere prisene videre i tråd med bystyrets vedtak 7.12 og 14.12. (Kilde: Elbilforeningen) Vis mer

FULL GASS: – Oslo har ikke gitt opp klimamålene, tvert imot. Vi er på god vei mot å bli verdens første storby uten utslipp, mener Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø- og samferdsel.

I forrige uke ble det nemlig nesten tre ganger så dyrt å lade på Oslo kommunes over 2000 ladere.

Fra torsdag den 8. desember er billigste timepris til 35 kroner (natt), mens den dyreste timeprisen er på 62 kroner (dag), ifølge prislisten.

Prisøkningen skjedde fra en dag til en annen, etter at bystyreflertallet i Oslo kommunen vedtok nye satser.

Begrunnelsen fra byråd for miljø- og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG), er høye strømpriser.

– Strømprisene har skutt i været, ladeprisen har stått stille. Elbileiere har fått lade til lavere kostnad enn det kommunen betaler for strømmen. Kommunen får ikke en krone i strømstøtte. Derfor bestemte bystyreflertallet at ladeprisene skulle øke, opplyste byråden til VG.

Målet er at kommunen skal gå i null, og hverken subsidiere eller tape penger på privat elbilladingen, opplyste byråden til VG.