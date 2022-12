IKKE HELT PÅ LAG MED FOLKET OM DAGEN: Jonas Gahr Støre blir anbefalt å bedre kommunikasjonen med folk og ta rollen som styringsparti.

Nær 100.000 har gått fra Jonas til Erna: − Tapt kampen om middelklassen

Nesten 100.000 nordmenn som stemte på Ap for ett år siden, vil nå stemme Høyre, viser ferske tall. – Ap har tapt kampen om middelklassen, sier forsker.

En gjennomgang av syv nasjonale målinger de siste to ukene – VGs partibarometer inkludert, gir følgende snitt-tall:

Målingene hittil i desember viser at Ap mister 119.000 av sine 2021-velgere til borgerlig side. Nær 100.000 av disse til Høyre alene.

Ap taper 33.000 2021-velgere til SV og Rødt. Det er dobbelt så mange som Ap hadde tapt i november, men altså bare en firedel av Aps tap til høyresiden.

Totalt har regjeringspartiene Ap og Sp tapt hele 207.000 velgere fra 2021 til borgerlig side.

Det er Gabriel Steinsbakk, som også leverer regnestykker til pollofpolls, som har laget beregningene.

– Ap står i et dilemma, hvor de mister mange flere velgere til høyresiden, enn til venstresiden. For å beholde et flertall vil det være fornuftig å tekkes velgerne på høyresiden, men Aps politiske linje under Støre nok vært det motsatte, sier forskningsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

– Ap er i spagaten, hvor de lekker både til høyre- og venstresiden, og uten sammenligning mest til høyresiden. Støre må bestemme hvilken lekkasje det er viktigst å tette, til høyre eller til venstre, sier Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

SPAGAT: Jonas Stein sier det er vanskelig for et parti i spagaten å vite hvilket bein de skal stå på. Han var tidligere aktiv i Unge Venstre.

– Det ser ut som om det er viktigere å tette lekkasjen til høyresiden, fordi den lekkasjen er større?

– Ja, for å vinne valg er det viktigst. Men så må det veies opp mot hva slags politisk prosjekt som de ønsker å gjennomføre. Ønsker de å ta den økonomiske politikken til venstre, slik Støre har signalisert, så er det en politisk prioritering. Men foreløpig ser det ut til at det er SV og Rødt som har tjent på det velgermessig, sier Stein.

Han legger til:

– Å miste så mange velgere til høyresiden er mye farligere med tanke på å få flertall i valg, fordi partiene de taper stemmer til til venstre: SV og Rødt er tross alt er en del av den rødgrønne blokken og vil aldri sette inn Erna Solberg som statsminister.

Kampen med høyresiden dreier seg om mye om kampen om middelklassen, hvor Høyresiden har forsøkt å skapet et bilde av at regjeringen ikke prioriterer dem som tjener over 750 000 kroner; det er de under som skal få noe i skattelette.

– Mange i middelklassen opplever nok at Støre og regjeringen ikke prioriterer dem og det kan nok handle om hvorfor velgerne forsvinner over til høyresiden. Dette er velgere Ap er avhengige av for å sikre flertall, sier Bergh og understreker at dette er spagatens dilemma.

– Det har vært en suksessformel for venstresiden å være opptatt av sosial ulikhet og utjevning og det lyktes dem godt i valget i fjor ved å fokusere på det.

FORSKER: Johannes Bergh.

Jonas Stein i Tromsø sier det også dreier seg om mange som tjener under 750 000 kroner.

– Gjennomsnittlig inntekt i Norge er 610 000 kroner. Mange av de som tjener under 750 000 kroner er unge og nyutdannede som nok på sikt har ambisjoner om å tjene mer, så jeg tror det er riktig at mange i middelklassen opplever at Ap ikke prioriterer dem økonomisk, og at det er en av årsakene til at de heller vil stemme borgerlig. De har akkurat nå tapt kampen om middelklassen.

Bakgrunnstallene fra VGs partibarometer underbygger velgerflukten fra regjeringspartiene til Høyre:

Høyre, som i 2021 hadde markert tilbakegang i mindre kommuner, er nå størst også i kommuner med færre enn 10.000 innbyggere

Høyre er størst i alle landsdeler, også Ap-bastionene i Trøndelag og Nord-Norge. Ved valget i fjor fikk Høyre fra 7 til 16 prosent oppslutning i de fem nordligste fylkene. Nå sier 34 prosent i de samme fylkene at de vil stemme på Erna & co.

Johannes Bergh sier den største utfordringen for Støre trolig ikke er å velge mellom høyre- og venstresiden, men mangel på god kommunikasjon og lederskap folk har tillit til.

– Jeg tror at velgerne ikke opplever at Støre har gitt tydelige nok svar om strømkrisen og inflasjon og de økonomiske spørsmålene folk er opptatt av. De vil ha retning og tydelige løsninger. Det handler delvis også om kommunikasjon.

– I en førjulstid, hvor strømprisen når rekordnivå, hjelper ikke vise til at Norge allerede har Europas beste strømstøtteordning og at de ikke vil øke støtten?

– For velgerne er det viktig både ha svar på problemene og at det vises en retning – at man forstår alvoret i situasjonen. Det handler om hvordan man snakker, sier han og legger til:

– Det er ikke slik at Høyre har helt andre løsninger på disse problemene enn Ap har: Det handler om hvordan man kommuniserer, å vise forståelse og handlekraft.

– Hvilke råd vil du gi til Støre og Vedum?

– Det viktigste rådet er å være et tydelig styringsparti. Det er der Ap har slitt; deres rykte som styringsparti har blitt utfordret. Mer enn å gå til høyre- eller venstresiden tror jeg det viktigste er å vise lederskap for å vinne velgere tilbake, sier Bergh.

