NAV: - TA kontakt hvis du mangler penger til mat og strøm, oppfordrer NAV.

18 prosent flere trenger sosialhjelp – frykter flere vil slite i vinter

Langt flere søker sosialhjelp, som følge av sterk prisstigning og høyere rente. Nå skal NAV stille mindre krav, i møtet med dem som trenger støtte.

NAV har innhentet nye tall fra kommunene, som sammenligner pågangen av søknader for økonomisk sosialhjelp i oktober 2021 og oktober 2022.

Tallene viser en økning på 18 prosent, noe NAV kaller en sterk økning. I 2021 mottok i snitt 54 000 personer økonomisk sosialhjelp hver måned.

– Alle merker at prisene har steget mer enn normalt, og flere har behov for hjelp, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Mye av økningen i sosialhjelpsøknader antas å ha sammenheng med flyktningene som er kommet fra Ukraina. Hittil i år er over 29 000 flyktninger bosatt.

Men også andre trenger støtte:

Noen kommuner melder at flere lavinntektsgrupper, både personer som er i arbeid og personer som mottar trygdeytelser, oftere søker sosialhjelp enn før.

Over 500.000 nordmenn har vedvarende lavinntekt, ifølge NAV.

Nye retningslinjer

Flere kommuner er bekymret for at økte priser vil føre til at flere grupper vil slite i vinter, heter det i pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

STATSRÅD: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Jeg innfører i dag en ny veileder for NAV som understreker folks rett til individuell behandling, de ansattes faglige skjønn og rausheten som ligger i lovverket, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Veilederen anbefaler NAV-kontorene blant annet å stille mindre krav til kartlegging og dokumentasjon og å være tilbakeholdne med å kreve salg av eiendeler dersom hjelpebehovet er kortvarig. Barns behov skal tas spesielt hensyn til.

NAV: Ta kontakt

Den nye veilederen skal være et hjelpemiddel for NAV-kontoret, når de skal utøve skjønn og foreta konkrete og individuelle vurderinger av søknader.

– Ta kontakt med oss i NAV så tidlig som mulig hvis du mangler penger til mat og strøm, eller ikke vet hva du skal gjøre for å betale regningene eller avdragene på huslånet, sier NAV-direktør Hans Christian Holte.

Han sier NAV kan hjelpe både med kortsiktige og mer langsiktige løsninger.

Økonomisk utsatte grupper rapporterer oftere at de ikke har råd til enkelte materielle eller sosiale goder, heter det i en ny NAV-rapport om lavinntekt og levekår i Norge.

– Forskjellen mellom befolkningen generelt og de med lavinntekt er størst når det gjelder det å ha råd til bil, å ha råd til å bytte ut utslitte møbler, eller å ha

råd til å reise bort på en ukes ferie, heter det i rapporten.

Mer nød i små kommuner

Økningen i søknader om sosialhjelp er ulikt fordelt:

De minste kommunene oppgir at antall søknader har økt med 30 prosent i snitt. I byer som Oslo, Bergen og Trondheim er snittøkningen på 11 prosent.

En av ti av kommuner forventer at det vil komme flere henvendelser om sosialhjelp etter hvert, blant annet dem som ikke har hatt stor pågang så langt.

131 kommuner har svart på NAVs undersøkelse. Det dekket nesten to tredjedeler av befolkningen.

83 av kommunene har oppgitt at det er en eller flere frivillige aktører som deler ut mat i kommunen. 51 av dem har inntrykk av at «pågangen på disse har økt».

500 000 med lavinntekt

I den nye rapporten om lavinntekt og levekår skriver NAV at det store flertallet i befolkningen har høy levestandard og gode levekår.

Men forskjellene øker mellom dem som har lite og dem som har mest.