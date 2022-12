Emilie Enger Mehl om Viggo Kristiansen: − Jeg vil si unnskyld

Etter 21 år ble Viggo Kristiansen frikjent i Baneheia-saken. Justisminister Emilie Enger Mehl ville vente med en beklagelse til dommen var på plass. Nå beklager hun, uten forbehold.

– Viggo, jeg vil si unnskyld for at du har blitt frarøvet store deler av ditt liv i frihet, sa Mehl under en pressekonferanse torsdag kveld.

Tidligere torsdag ble Viggo Kristiansen frikjent i Baneheia-saken. Dommen var enstemmig gi Borgarting lagmannsrett.

– På vegne av regjeringen vil jeg beklage uten forbehold til Viggo Kristiansen og hans nærmeste, sa Mehl.

– Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det har vært for deg å gjennomføre en så lang forvaringsdom for forhold som du nå er frifunnet for.

SETTER GRANSKINGSUTVALG: Mehl varslet at regjeringen vil oppnevne et utvalg til å gjennomgå hvordan feildømmingen kan ha skjedd.

Setter ned utvalg

Hun varslet at regjeringen vil oppnevne et utvalg til å gjennomgå hvordan feildømmingen har skjedd.

– Som rettsstat må vi lære av våre feil. Derfor vil regjeringen sette ned et uavhengig granskingsutvalg. Vi vil finne årsakene til at Viggo Kristiansen ble uriktig dømt.

Hun understrekte at det var viktig for henne på vegne av regjeringen å beklage for den uretten staten har begått mot han.

– Dette er kanskje norgeshistoriens største rettsskandale, sa Mehl til VG etter pressekonferansen.

– I midten av det er det en mann som har sittet i fengsel på forvaringsdom i omtrent 20 år for noe han nå er frifunnet for.

– Jeg tenker også på de etterlatte i dag. Det må være helt forferdelig vanskelig å miste barna sine, det mest dyrebare man har, sa Mehl.

Ba om frifinnelse

I oktober ba riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om frifinnelse, og beklagde på det sterkeste uretten som er begått mot Kristiansen.

Kristiansen har sonet over 20 år for overgrepene og drapene i Baneheia i 2000, men fikk etter gjentatte forsøk saken sin gjenopptatt i februar i fjor.

Lagdommeren som leste opp dommen i Borgarting lagmannsrett, understrekte de store konsekvensene av at Viggo Kristiansen ble feilaktig dømt i 2002 – både for ham selv og hans familie. Samtidig sier hun at drap på barn, en av samfunnets mest grufulle handlinger, bør oppklares.

Etter at riksadvokaten ba om frifinnelse sa justisminister Mehl at hun var sterkt preget av det som kom frem, men uttalte at hun ville vente med en beklagelse til det kom en rettskraftig dom.

– Skulle den rettskraftige avgjørelsen bli i tråd med Riksadvokatens vurdering, vil dette være en rettsskandale som mangler sidestykke i Norge. Blir det tilfelle, er de begått en enorm urett mot en enkeltperson som har fått konsekvenser for mange, sa hun da.