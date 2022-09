FRAKTET UT: Her blir et lik fraktet ut av blokka i Lørenskog.

Person funnet død i Lørenskog: Mistanke om straffbart forhold svekket

LØRENSKOG (VG) En person er funnet død i Lørenskog. I ettermiddag fraktet politet et lik ut av blokka. Sent søndag kveld opplyser politiet at mistanken om straffbart forhold er svekket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har et dødsfall som vi ønsker å gjøre undersøkelser rundt, sa operasjonsleder Svein Walle til VG klokken 15.25.

Dødsfallet ble ansett som mistenkelig.







Klokken 22.50 skriver politiet på Twitter at de har arbeidet med saken gjennom dagen, og at noen etterforskningsskritt gjenstår, men at mistanken om straffbart forhold er svekket.

Det var like før klokken 18 søndag at et lik på båre ble fraktet ut av boligblokken.

En nabo ble vitne til at en person ble tatt hånd om av politiet.

Personen ble iført poser på hendene og en hvit heldekkende beskyttelsesdrakt, ifølge naboen. Slikt utstyr brukes for å ivareta bevis.

Personen ble plassert i politibilen, og deretter kjørt av gårde, sier naboen til VG.

Dette skal ifølge naboen ha skjedd i 12–13-tiden.

Krimteknikere skal også tidligere i dag ha tatt seg inn i leiligheten.

– Det var masse ambulanser og politi her. Nå lurer alle på hva som har skjedd, sa naboen til VG i ettermiddag.