IKKE TILFREDS: Statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre om rike som flytter for å spare skatt: − Ugreit

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at det ikke er greit når mennesker som har skapt store verdier i Norge, velger å flytte for å betale skatt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag ble det kjent at milliardær og Aker-eier Kjell Inge Røkke har flyttet til Lugano i Sveits. Røkke selv har ikke bekreftet om de lavere skattene i landet er en viktig del av årsaken.

Men flyttingen har ført til debatt om rammevilkår for industrieiere og skattlegging av formuer ved flytting.

– Hva tenker du om den flyttingen og den signaleffekten som ligger i det?

– Folk må velge hvor de vil bo, og jeg vil ikke kommentere enkelttilfeller. Men å flytte til utlandet for å slippe skatt i Norge mener jeg at er ugreit, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

– Den norske modellen er bygget på et spleiselag, hvor det er lagt til rette for store muligheter til verdiskapning. På internasjonale statistikker ligger Norge helt i topp på land det er gunstig å drive næringsvirksomhet i.

– I tillegg har vi store naturressurser, dyktige fagfolk og et godt arbeidsliv, legger han til.

Rike av norske ressurser

De som tjener seg rike i norsk næringsliv gjør ikke dette på tross av at de holder til i Norge, men på grunn av, mener Støre.

– Ja, det sier seg jo selv. Det er i Norge at disse verdiene er skapt. Jeg har stor respekt for de som utvikler energi, foredler råvarer i Norge og jobber med våre dyktige fagfolk, men vi har en skattemodell som sikrer velferdsstaten, sier statsministeren og fortsetter:

– Det er med på å skaffe grunnlaget for de verdiene, for vi har et utdanningssystem, vi har høyt kompetansenivå og vi har lavt konfliktnivå i arbeidslivet. Alt dette henger sammen.