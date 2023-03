SEX OG SAMFUNN: Organisasjonen Sex og samfunn gjennomfører seksualundervisning på mange skoler, som her i Oslo. Helsesykepleier Hanne Nesbakken i Sex og samfunn underviser elever Skøyenåsen skole ved en tidligere anledning.

Seksualundervisning slaktes av utvalg: Bør inn i all lærerutdanning

Kvinnehelseutvalget er ikke imponert over seksualundervisningen i grunnskolen. Derfor foreslås det tidligere og oftere seksualundervisning - og et seksualitets-løft i all lærerutdanning.

Klager og kritikk mot manglende og dårlig seksualundervisning i skolen, har vært en gjenganger en årrekke.

I det nye forslaget til tiltak fra Kvinnehelseutvalget påpekes det et behov for at seksualundervisningen styrkes både i barne- og ungdomsskolen.

Allerede i barnehagene må barna få tilpasset seksualitetsundervisning, foreslår Kvinnehelseutvalget.

Utvalget anbefaler at alderstilpasset undervisning om seksualitet starter tidligere enn i dag, og gis hyppigere. I tillegg vil utvalget at seksualundervisningen inkluderer flere temaer enn tidligere.

Utvalget krever også at det utvikles flere undervisningsressurser som støtte til undervisning om kjønn og seksualitet, og at disse gjøres lett tilgjengelig for lærere.

«En forutsetning for god seksualundervisning

er at lærere har oppdatert kunnskap om seksualitet, og evner å formidle denne til elevene. I dag er seksualundervisning bare en del av nasjonale retningslinjer for naturfag 2, som er et valgbart fag og ikke obligatorisk i noen lærerutdanning,» skriver utvalget.

Det poengteres at både lærere og elever mener at seksualundervisningen ikke er god nok.

«Det er derfor viktig at alle lærere og barnehagelærere har kunnskap og kompetanse om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og hvordan de skal undervise om seksualitet. Utvalget anbefaler derfor at alderstilpasset seksualundervisning blir obligatorisk i alle lærerutdanningene,» skriver Kvinnehelseutvalget.

REGJERINGENS MANN: Sindre Lysø (Ap) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen og Kunnskapsdepartementet har merket seg at utvalget har gjort flere interessante funn - blant annet at elever selv og spesielt jentene ønsker å ha mer seksualundervisning på skolen.

På bedringens vei?

Statssekretær Sindre Lysø (Ap) i Kunnskapsdepartementet mener seksualundervisningen er på bedringens vei.

– Med fagfornyelsen som kom i 2020 tas seksualundervisning på større alvor. I de nye læreplanene er det mange kompetansemål knyttet til temaet seksualitet. Elevene skal lære om seksualitet i flere fag, både samfunnsfag og naturfag, men også i KRLE og kroppsøving, skriver Lysø i en e-post til VG.

– Mange mener seksualundervisningen i skolen hittil har vært for svak og tilfeldig?

– Mange mener at seksualitetsundervisningen ikke har vært god nok i norsk skole. Vi må nok erkjenne at det har vært mye variasjon i seksualitetsundervisningen elevene har fått. Det er derfor bra at det har fått mer plass i de nye læreplanene og at de er så tydelige på at alle barn i Norge skal lære om dette, svarer Lysø.

OPPOSISJONEN: Sandra Bruflot (H) er trebarnsmor og stortingsrepresentant.

Påtroppende leder i Høyres kvinneforum, Sandra Bruflot (H), støtter Kvinnehelseutvalget. Hun mener barnehagene også bør ha større fokus på seksualitet.

– Barn må lære om seksualitet, grenser, relasjoner og følelser helt fra barnehagealder. Det er ikke så altfor lenge siden vi fikk nye læreplaner med oppdatert innhold om kjønn, kjønnsmangfold og seksualitet, men disse har heller ikke fått virke så lenge, minner Bruflot om.

Viktig med mer kompetanse

Hun sitter i Stortingets helsekomite, og fikk nylig sitt barn nummer tre.

Hun advarer mot at politikere skal detaljstyre hvordan seksualitetsundervisningen gjennomføres.

– Men vi må sørge for at det finnes nok kompetanse hos lærere i både barnehage og skole. Det betyr at lærerutdanningen må være god nok på å lære opp kommende lærere i temaet, vi må ha videreutdanning for de som trenger det, og læreplanene og rammene i skolen må ha nok oppmerksomhet og plass til god seksualitetsundervisning, sier Høyre-representanten.

HELSESYKEPLEIERE: Per-Vidar Nielsen og Kirsti Sulusnes er helsesykepleiere i Sarpsborg. Førstnevnte har deltatt i Kvinnehelseutvalget sammen med blant andre utvalgsleder Christine Meyer og sosiolog, komiker og vitenskapsformidler Harald Eia.

I tillegg til tidligere og oftere seksualundervisning i grunnskoleløpet, anbefaler Kvinnehelseutvalget også at skolehelsetjenesten i større grad enn i dag bidrar i skolens seksualundervisning, spesielt på områder innen seksuell helse.

Per-Vidar Nielsen (56) er medlem av Kvinnehelseutvalget og spesialsykepleier/psykisk sykepleier og jobber i skolehelsetjenesten i ungdomsskole og i videregående skole. Kirsti Sulusnes (48) er helsesykepleier i Sarpsborg kommune og i videregående.

De to understreker betydningen av at både lærere og skolenes helsesykepleiere er delaktige i å løfte seksualundervisningen.

– Det er absolutt behov for mer seksualundervisning i skolen. Dette har lenge vært et mindre benyttet kompetansemål i skolen, sier Sulusnes til VG.

– Vi helsefolk er ofte litt mer distansert for elevene enn lærerne. Det er jo gjerne lærerne og spesielt kontaktlærerne som er de mest kjente voksenpersonene for elevene, supplerer Nielsen.

Moralsk pekefinger

De viser til at den tiden er forbi da seksualundervisning skal preges av moralske pekefingre og å tre kondomer på bananer.

Undervisningen må også omhandle de positive faktorene ved seksualitet, som kjærlighet, nærhet, følelser, forelskelse og lyst, fremholder Nielsen og Sulusnes.

I tillegg må det også informeres om de mer negative og utfordrende aspektene som seksuelle overførbare infeksjoner, smitte, press, overgrep, grensesetting og porno.

Som en del av kvinnehelseutvalget foreslår Nielsen og de andre medlemmene:

«Gjennom god og alderstilpasset seksualundervisning får barn og unge nødvendig kunnskap, ferdigheter og holdninger knyttet til seksuell helse. Seksualundervisning bidrar også til å forebygge seksuelle overgrep og er viktig for at barn og unge skal få et godt forhold til egen kropp. Dessverre blir det ofte lagt størst vekt på det som kan true god seksuell helse gjennom sykdom og overskridelse av grenser i seksualundervisningen, ikke lengsel, lyst, nærhet og kjærlighet.»

Statssekretær Sindre Lysø i KD minner om at lærerutdanningene er forpliktet til å styrke studentenes kompetanse om seksualundervisning - så lenge rammeplanene for lærerutdanning skal bygge på læreplanene i skolen.

– Hvor trygg føler du deg på at skolene har lærerkompetanse til å gi en god og oppdatert seksualundervisning?

– Jeg føler meg trygg på at lærerne som nå går ut av lærerutdanningen, er godt rustet til å gjennomføre seksualitetsundervisning på en god måte. Lærerutdanningene skal i sin helhet ruste studentene til å møte en kompleks lærerhverdag, slik at de kan gi god og inkluderende undervisning, også om kjønn og seksualitet, svarer statssekretæren i Kunnskapsdepartementet.

Info Innspill fra Sex og samfunn Innspill fra Sex og samfunn til Kvinnehelseutvalget: Sex og samfunn mener at undervisning om seksualitet må:

• Være alderstilpasset, starte tidligere og gis hyppigere enn den gjør i dag.

• Ha et helsefremmende fokus, ikke kun forebyggende.

• Være inkluderende og tilgjengelig for alle, og gjenspeile mangfoldet i samfunnet med tanke på kjønn, kjønnskarakteristika, seksuell orientering,

funksjonsnedsettelse og etnisitet.

• Være aktuell, relevant og oppdatert, og følge eventuelle samfunnsendringer.

knyttet til seksualitet og seksuell helse.

• Bygge på innsats og dialog mellom skolen og skolehelsetjenesten. (Kilder: Kvinnehelseutvalget, Sex og samfunn) Vis mer