STANDHAFTIGE: Samiske aktivister og Natur og Ungdom demonstrerer i inngangspartiet hos Olje- og energidepartementet for å demonstrere mot vindturbinene på Fosen.

Vindturbin-aktivister holder stand i Olje- og energidepartementet

Aktivister tok seg torsdag inn i Olje- og energidepartementet. De reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.

NTB

Torsdag er det 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanlegget på Fosen er ulovlig, og at den er i strid med menneskerettighetene fordi den krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Torsdag formiddag tok samiske aktivister fra den kulturpolitiske organisasjonen NSR-Nuorat og Natur og ungdom seg inn i departementsbygningen i protest mot at vindturbinene ikke er revet, og at landet ikke er tilbakeført til reindriften.

Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen er en av dem som demonstrerer inne hos Olje- og energidepartementet.

Ti timer senere forberedte de seg på å tilbringe natten i resepsjonen.

– Vi har ingen planer om å flytte oss før de flytter oss med makt. Verken vi eller demonstrantene utenfor har tenkt å gi oss, til tross for at det er kaldt og mørkt, og det kommer til å bli en lang natt, sier leder i NSR-Nuorat Elle Nystad i en pressemelding torsdag kveld.

I tillegg til Nystad er artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen leder i Natur og Ungdom Gina Gylver blant demonstrantene.

Høyesterett har tidligere uttalt at kjennelsen ikke automatisk medfører at vindmøllene må demonteres.

Krever at vindturbinene rives

– Vindturbinene på Fosen skal rives, og landet skal tilbakeføres til Fosen-samene. De har kjempet kampen mot vindindustrien og staten i rundt 10 år. Vi er her i solidaritet med dem som ikke har så mye mer å gå på, og som er slitne etter alle statlige overgrep, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kom selv og snakket med aktivistene inne på departementet torsdag.

I løpet av dagen har over hundre mennesker vært innom markeringen utenfor for å vise støtte, og antallet toppet seg ved tretiden da det ble holdt appeller, diktlesing, joik og direktesending av innslag fra aktivistene innendørs, ifølge aktivistene.

– Olje- og energiministeren får nok en gang tråkke over oss på vei til jobb, denne gangen bokstavelig talt. Nå kan de ikke lenger overse oss, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

Gina Gylver (t.h.) leder i Natur og Ungdom og flere aktivister har tatt seg inn på Olje- og energidepartementet for å demonstrere mot vindturbinene på Fosen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sameksistens

Onsdag sa Aasland til NTB at regjeringen først og fremst vil ha et nytt forvaltningsvedtak på plass slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side.

– Det som kreves av oss nå, er å svare ut det Høyesterett egentlig ikke svarte på, nemlig hvordan en kan fatte et nytt forvaltningsvedtak der man har avbøtende tiltak for reindriftsnæringen og klarer å bevare urfolks rettigheter over tid. Vi må få på plass dette utredningsprogrammet, sa Aasland.

På spørsmål om hvorfor det ikke har skjedd noe til tross for at det har gått 500 dager, svarte Aasland:

– Jeg tok kontakt med vindkrafteierne, reindrifta, Sametinget og de involverte umiddelbart etter Høyesteretts kjennelse – nettopp for å få på plass rammene for hvordan vi skal gå fram.