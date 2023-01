GOD STEMNING: Brødskiver med salami spises samtidig som elevene i klasse 2A ser på Tullerud og Snublerud i Planetpatruljen på TV. Helle (7) og Yosef (7) liker komboen TV-titting og spisepause.

Foreldre reagerer på TV-titting i elevenes spisepause

RUSELØKKA SKOLE (VG) Brødskiven med salami tygges mens syvåringens øyne suger til seg det som skjer på skjermen. Nå har det reist seg en hel hær av foreldre mot skjermbruk og TV-titting i elevenes spisepause.

Over halvparten av norske grunnskoler lar elevene se på TV mens de spiser, viser en stor rundspørring i Aftenposten junior fra 2020.

I sosiale medier har det reist seg den rene protestbølgen av foreldre og mødre som vil gjøre spisepausene på skolen til TV-fri sone.

En av mange mødre som har engasjert seg, skriver hun er skrekkslagen av TV-tittingen i barnas spisepauser. Flere fremhever at spisepausene bør være for skravling og sosialt samvær fremfor passivt inntak av TV og mer skjermtid.

– Jeg synes det er helt krise. Så mye krise at da jeg fikk vite om det, så satte jeg kaffen i vrangstrupen, sier mamma Maren Haugfos (39) fra Drammen.

Hun har barn på Bragernes skole, og er en av mange som vil ha slutt på at skolene lar elevene se på TV i spisepausene.

MISFORNØYD MOR: Maren Haugfos (39) fra Drammen er mamma, utdannet norsk-lektor og jobber som bibliotekar ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Hun synes skoleelever skal få spise og snakke sammen i skolens spisepause - fremfor å se på TV.

For Haugfos ble det en kampsak med en gang barnet hennes begynte på skolen. Hun synes ikke TV-titting hører hjemme i elevenes spisepauser. Da bør de ha tid til å snakke sammen med andre barn, lytte til opplesning av bok, være sosiale - og ikke minst spise opp maten sin, mener Haugfos.

Hun sier at hun kjenner eksempler på at skoleelever kommer hjem med store deler av skolematen uspist.

I Tromsø bor firebarnsmamma Cathrine Ballo Olsen. Hun har barn på Gyllenborg skole. Også der veksler elevenes blikk mellom TV-bildene på den store smartboard-skjermen og matboksen.

– Jeg reagerte på det i starten, og var skeptisk. Men etter hvert har jeg blitt mer positiv innstilt når jeg har sett hvordan dette fungerer, sier Ballo Olsen til VG.

Skolen til barna hennes vektlegger variasjon mellom boklesing og TV-titting i elevenes mat-friminutt.

TROMSØ-SKOLE: Gyllenborg skole i Tromsø. Der praktiseres TV-titting i matpausen som på svært mange norske grunnskoler. Men ikke hver dag, i følge rektor

Variasjon

De viser ikke hva som helst på TV, ifølge rektoren på skolen, Jill Solheim-Olsen.

– Dette er pausetid som ikke tas av skolens og elevenes timeressurs. Hva som foregår i matpausen bestemmes i stor grad av pedagoger, fagarbeidere og assistenter som har tilsyn med elevene i denne tiden. De styrer dette. Noen ganger er det høytlesning, andre ganger er det TV-titting på for eksempel Super-Nytt på NRK, forteller Tromsø-rektoren.

– Noen barn får dessuten lettere i seg maten ved å sitte og se på TV – enn hvis spisingen skal skje samtidig med å snakke med medelever, nyanserer mamma Ballo Olsen.

SLAPPER AV: Elevene i klasse 2-A ser på TV-programmet Planetpatruljen mens de spiser og slapper av - noen med hendene på bakhodet.

I spisepausen til klasse 2-A på Ruseløkka skole i Oslo, er det ikke spesielt høyt lydnivå en vanlig mandag i januar.

Innledende prat i pausen overdøves snart av stemmene til de to figurene Tullerud og Snublerud i NRK Supers Planetpatruljen fra klasserommets egen storskjerm - en Smartboard på veggen.

Dagens TV-budskap: Ikke grav ned søppel som ikke er nedbrytbart.

Elevene Yosef Abed Al Munteleb Joseph (7) og Helle Paus Nerverud (7) viser at de klarer fint å ta inn både dagens medbragte nistemat og TV-budskapet.

– Hva synes dere om å se på TV mens dere spiser?

Helle: - Det er fint. Da lærer vi for eksempel om planeten og andre ting som TV-programmene handler om.

Yoseph: - Bedre enn uten å se på TV. Jeg spiser jeg fortere når jeg ser på TV.

– Glemmer å spise noen ganger

– Så dere fikser å spise samtidig som dere ser på TV?

Helle: - Ja. Men noen ganger glemmer jeg å spise når jeg ser på skjermen, svarer hun.

Helle spiste en gulrot og to brødskiver med salami i spisepausen mandag. Men favorittpålegget er noe annet, nemlig Nugatti.

Yoseph spiser som regel brødskiver med ost.

– Jeg spiser opp alt sammen hver eneste dag, avslører han.

– Hva liker du best å se på TV mens du spiser?

– Planetpatruljen. I dag handlet det om at at man ikke må grave ned søpla, svarer Yoseph.

REKTOR: Merete Hansen (50) er rektor på Ruseløkka skole i Oslo. Hun vektlegger variasjon og at de TV-programmene elevene ser på i spisepausen - har pedagogisk innhold.

Rektoren til elevene på Ruseløkka, Merete Hansen, understreker at elevene ikke har TV-titting i spisepausene hver dag.

– Det som er eller viktigst å si, er at vi ikke må se på den halvtime lange matpausen isolert sett. Men at den inngår i skoledagen som en helhet, sier Hansen.

Hun legger til:

– Det er ikke slik på Ruseløkka at elevene ser utelukkende på skjerm i alle matpauser. Vi har for eksempel høytlesning, prating med sidevennen og spørreleker også i denne tiden. Vi har også noen klasser der man ikke bruker skjerm i matpausen i det hele tatt, og det er helt greit.

Starter diskusjoner

I noen matpauser ser de på skjermbruk som en igangsetter av en liten diskusjon – der man ser noen minutter på for eksempel Super-Nytt, og deretter får til en samtale rundt innholdet.

– Så skal elevene ha tid til å spise?

– Ja, og derfor er det viktig at det ikke blir for kaotisk, og at de voksne får tid til å hjelpe og støtte. Vi vet at hvis barn ser på skjerm hele tiden, så kan de glemme å spise. De kan også glemme å kjenne etter om metthetsfølelsen kommer. Derfor prøver vi å ikke se skjerm hele matpausen, svarer rektoren,