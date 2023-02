KATTEIKONER: Alle kattene er registrert med egne ikoner. Trykker man på ikonet, får man opp informasjon om katten.

Over 60 katter registrert i et eget kattekart

Kampen i Oslo har fått sitt eget kart med oversikten over områdets katter. Nå har kartet snart 100.000 klikk: – Jeg er veldig interessert i katter, sier hjernen bak kartet, Bjørn Lindahl.

Det er den 66-år gamle svenske journalisten Bjørn Lindahl som er hjernen bak det populære kartet.

– Jeg er veldig interessert i katter, selvom jeg ikke har katt selv. Jeg er et typisk kattemenneske. Det er fascinerende å tenke på hvordan de ser på området her med egne revirer, sier Lindahl til VG.

Sammen med et bilde av katten, legger han inn navn, alder og rase, samt det eieren forteller.

Nå har Kampen oversikt over store deler av kattebefolkningen i området.

Det var Vårt Oslo som omtalte saken først.

HJERNEN BAK: Bjørn Lindahl legger inn en ny katt for hver gang han observerer en nykommer i nabolaget. Her tar han morgenkaffe med katten Barong.

– Startet som et eksperiment

Bjørn Lindahl forteller at det hele startet som et eksperiment på Google Maps før han skulle jobbe med et større prosjekt.

– Jeg er styremedlem i Norsk-Svensk forening, og ønsket å lage et kart over alle svenske ting i Oslo. Jeg ville derfor teste på noe lite først, før jeg gikk i gang med hovedprosjektet, sier Lindahl.

Lindahl er glad i å ta bilder, og under hans daglige spaserturer under pandemien så han etter motiver i nærmiljøet. Etter hvert gikk han tom for ting å ta bilde av, og han startet med å ta bilder av katter.

– Katter er veldig utfordrende å ta bilde av, noe som også gjør det gøy! De beveger seg mye, og man vet aldri hva man får, forteller Lindahl.

KATTER I NÆRMILJØET: Lindahl har tatt flere bilder av kattene i nærmiljøet.

Lindahl tok bilde av ni katter som han publiserte på Kampens egne facebookside.

– Folk tok kontakt og sa det var deres katt! De spurte hvor jeg hadde sett kattene. Det var da jeg lagde kartet på Google Maps, og plasserte kattene inn på kartet med et katteikon. Etter dette gikk det meste av seg selv, sier Lindahl.

Flere mennesker sendte melding til Lindahl og ønsket å få katten sin på kartet.

Han begynte med å registrere bilde, hvilke kjønn og hvilken type katt. Etter hvert kom eierne med historier om kattene deres.

– Det begynte å bli spennende da de forskjellige kattene plutselig var i slekt. Vi fikk flere generasjoner med katter som har bodd på Kampen, opplyser Lindahl.

Prosjektet han jobbet med, kartet «Sverige i Oslo», har mellom 400 og 500 klikk.

Kattekartet har i dette øyeblikk 97.313 klikk.

KATTEN MANI: Trykker man på ikonet til Mani får man se en scooterkjørende katt.

Lindahl var i mange år utenrikskorrespondent i Norge for Svenska Dagbladet. Nå er han sjefredaktør for Arbeidsliv i Norden.

– Jeg er vant til å skrive om NATO, oljepriser og sånne ting. Derfor er det veldig gøy å se hvor stor interessen også er for mikrojournalistikk, sier Lindahl.

– Gir fin oversikt

Huskatten Mani er en av kattene man kan finne på kattekartet til Bjørn Lindahl. Eieren til Mani, Trine Paulsen (44), forteller at hun fikk vite om kartet på Kampens facebookside.

– Som tullete katteelsker gikk jeg rett inn og kikket på kattene i nabolaget. Jeg har alltid hilst på gatekattene her, og takket være kartet vet jeg nå stort sett hva de heter og hvor de hører til, sier hun til VG.

– Hvorfor plasserte du din egen katt på kartet?

– Når det først finnes et kart over kattene på Kampen, så må selvfølgelig Mani være med! Skulle han gå seg bort eller på klønete vis bli innestengt i naboens garasje vil forhåpentligvis noen bruke kartet til å kjenne ham igjen og hjelpe ham hjem, sier Paulsen.

Paulsen er overrasket over hvor mange som har ønsket å registrere katten sin på kartet.

– Jeg er ikke overrasket over at det bor mange katter her, men jeg er overrasket over at så mange har puttet kattene sine på kartet. Det er bra de gjør det, sier hun.

