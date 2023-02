PØLSEKØ: Edson Reistad er fersking i Nidaros sosialdemokratisk forum. Både han og Giske måtte ha seg en pølse i en pause i årsmøtet i forumet.

Giske om medlemssuksessen: − De skal tenke seg lenge om

FOLKETS HUS, TRONDHEIM (VG) Trond Giske er villig til å gi fra seg lokal makt i Trondheim og Trøndelag, men vil ha sentral medlemsmakt på landsmøtet i Ap. 23-år gamle Edison Reistad er en av de nye medlemmene laget hans. Han savner styring.

Giske-ledede Nidaros sosialdemokratiske forum har i løpet av vel et år gått fra noen få medlemmer til over 3000. Noe som ikke bare gjør det til Aps desidert største partilag, men også større enn de fleste fylkeslagene i Arbeiderpartiet.

Det gir uro.

Adressa har skrevet at den voldsomme veksten i Nidaros sosialdemokratiske forening vil redusere innflytelsen til 25 kommuner i Trøndelag, fordi de risikerer å miste delegater på årsmøtet i Trøndelag Ap.

Giske sier til VG at Nidaros ikke er ute etter å frata de andre lagene i Trøndelag innflytelse.

– Jeg har ikke imot et regelverk som ikke gir oss innflytelse i Trondheim og Trøndelag, basert på vår store oppslutning. Et medlem i Nidaros sosialdemokratiske forum fra Bodø er ikke så veldig interessert i å påvirke politikken i Trondheim. De som kommer utenfra til vårt lag er interessert i å påvirke den nasjonale politikken. Derfor må deres medlemskap telle der hvor de er medlem, når det gjelder fordelingen av delegater til landsmøtet i partiet, sier Giske.

FULLT: Rundt 120 deltok på årsmøtet i Nidaros-laget onsdag kveld.

På årsmøtet til Nidaros onsdag kveld, var ingen lokale saker på dagsordenen, bare nasjonale og overordnede.

I sin tale på årsmøtet fortalte Giske om den store bredden i partilaget; folk med ulik bakgrunn og mange ulike livssituasjoner.

Det foregår et utredningsarbeid i Arbeiderpartiet, som vurderer om reglene for medlemskap skal endres. Nidaros har rekruttert medlemmer fra hele landet og rundt halvparten kommer fra andre deler av landet.

Leder i Trøndelag Ap, helseminister Ingvild Kjerkol, har tatt til orde for at et partimedlem i Sandefjord, som er medlem i Nidaros, bør telle som medlem i Sandefjord når delegater til landsmøtet i Ap skal velges.

MEDLEMSVEKSTEN: Trond Giske kommer med klar advarsel.

Giske har tidligere vært forsiktig i sine uttalelser om saken, men han var onsdag kveld veldig klar i sin advarsel:

– De skal tenke seg lenge om før de fratar disse folkene fullverdig medlemskap til å påvirke i Norge og telle med til landsmøtet gjennom det partilaget som de for første gang har engasjert seg i. De deltar med håp, med kraft og ønske om å påvirke.

Han la til:

– Det kommer vi til å slåss imot.

Vårt Land skrev tirsdag at noen som har meldt seg inn i lokallaget Nidaros gjorde det for å støtte Giske – de forsto ikke at det innebar medlemskap i Ap.

– Det har skjedd, men det er ikke så mange, og de har nok meldt seg ut igjen, sier Giske.

– Ryster oss

Han ble gjenvalgt som leder og tok i sin tale opp en rekke nasjonale saker.

Blant annet om eldrepolitikken, som har vært i fokus i det siste, etter at Lise Fjeldstad har utfordret regjeringen.

Hun var i et VG-intervju 24. januar sint og opprørt etter å ha sett Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører».

– Bildene på TV-skjermen ryster oss. De gjør det. Selvfølgelig er det ikke representativt for den generelle eldreomsorgen, men det er sanne bilder, med sanne og ekte mennesker, som ikke får den omsorgen de trenger, sa Giske og la til:

– Det er ikke enestående eksempler.

Han sa at alle fortjener trygghet i alderdommen.

– Og for å være 100 prosent tydelig: Trygghet skal ikke privatiseres, hverken til kommersielle aktører eller til at hver enkelt skal ta ansvar. Eldres trygghet er fellesskapet ansvar.

GJENVALGT: Trond Giske ble gjenvalgt som leder i Nidaros sosialdemokratiske forum onsdag kveld.

Han la til at gode lønninger og hele stillinger er viktige kampsaker for å gi gode offentlige tilbud og advarte:

– De neste 35 årene går vi fra å ha 600 000 mennesker over 70 år til 1,2 millioner mennesker. Antallet over 90 år vil bli tidoblet. De kommer til å bli kravstor. Det vet jeg, fordi det er meg. Vi er ikke nøysomme som dagens eldre. Dette må vi løse, hvis ikke presser private seg frem, og som vil gi dype forskjeller.

Han sier skattekutt står mot bedre offentlige tjenester.

– Jeg er ikke mot skattekutt i seg selv. Den dagen ingen venter på operasjon eller ligger på gangen på et sykehus, den dagen skal vi diskutere skattekutt, men ikke en dag før. Den dagen alle får unge får den hjelpen de trenger for å lykkes på skolen, da kan vi diskutere skattekutt.

– Og, sa han:

– Det blir ikke skattekutt før det skinner av eldreomsorgen i Trondheim.

UTFORDRER: Giskes lag utfordrer den såkalte arbeidslinjen.

Utfordrer arbeidslinjen

Nidaros utfordrer arbeidslinjen.

Arbeidslinjen betyr at det i praktisk politikk skal prioriteres at mennesker som kan og vil jobbe, skal jobbe – og at det skal lønne seg å jobbe fremfor å være på trygd.

«I mange år har den såkalte arbeidslinjen vært styrende for norsk velferdspolitikk. Mantraet har vært at det skal lønne seg å jobbe. Nidaros er enig i at alle som deltar i arbeidslivet og gjør en innsats der skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår. Men vi er skeptisk til en politikk som i realiteten kan innebære økte belastninger for dem som allerede er rammet», heter det i vedtaket som ble fattet i kveld.

ENIGE: Alle forslagene til styret ble vedtatt på årsmøtet.

De skriver videre at en del av arbeidslinjen har vært at man ikke skal komme bedre ut økonomisk ut av å leve på trygd enn å være i arbeid.

«Men det er to veier til det målet. Enten kan man kutte trygder, eller man kan sørge for at de lavest betalte jobbene løftes lønnsmessig».

De tar til orde for å løfte dem som har minst og tjener minst.

– Vi skal diskutere for å lære, ikke for å vinne

Edson Reistad (23) er en av deltagerne på årsmøtet. Han er fra Bergen, men studerer kunstig intelligens, på fjerde året i Trondheim.

– Jeg meldte meg inn i høst fordi forumets politikk taler til mine verdier, bygd på tradisjonelle sosialdemokratiske verdier. Ap har mistet litt av det fokuset, etter min mening.

IKKE GISKE-INNMELDT: Reistad sier det ikke er Giske som er årsaken til at han har blitt medlem.

– Må være sannhetssøkende

Han har aldri vært medlem av Ap.

– Er det at laget er ledet av Giske en viktig årsak?

– Nei, det er politikken til forumet som gjorde at jeg meldt meg inn.

Han sier strømpriskrisen er viktig å løse og støtter lagets krav om at det må bankes på i Brussel og ta full kontroll med kablene til utlandet.

«Norge tar initiativ til forhandlinger med EU og Storbritannia for å sikre nødvendig nasjonal styring, og kontroll med eksport av strøm i de etablerte utenlandskablene» vedtok årsmøtet.

– Vi bør være mer offensiv for å få til det, sier 23-åringen.

– Hva brenner du spesielt for?

– Vi må være sannhetssøkende og finne tilbake de de gamle verdiene partiet er fundamentert på.

– Hva er årsaken til Aps dårlig oppslutning?

– Det er så mye at jeg ikke rekker å redegjøre for. I min omgangskrets er opplevelsen at partiet har mistet litt av retningen og styringen, sier han fra sin plass langt bak i salen.

Han ble valgt inn i styret i forumet sent onsdag kveld.