STORE MØRKETALL: Helge Haugland, leder for etterretningsavsnittet ved seksjon for internettrelaterte overgrep på NC3 ved Kripos, ber om at de som opplever seksuell utpressing, går til politiet med saken.

For mange saker om seksuell utpressing kommer ikke til politiet, frykter Kripos

For mange saker om seksuell utpressing kommer ikke til politiet, frykter Kripos. Nå ber de om hjelp til å få inn sakene.

Kortversjonen Kripos frykter at mange saker om seksuell utpressing ikke blir rapportert til politiet.

I løpet av 2022 fanget de opp 11 slike saker.

Helge Haugland ved Kripos mener at det kan være underrapportering både fra de som blir utsatt for utpressing og fra omsorgspersoner.

Haugland oppfordrer til å bryte kontakt ved seksuell utpressing, snakke med en man stoler på og anmelde.

Tre typer utpressing er vanligst: profesjonelle nettverk, voksne som bygger opp tillitsforhold med mindreårige og mindreårige som selger seksualiserte bilder av seg selv. Vis mer

– Dette er saker som ikke blir fanget opp automatisk på samme måte som for eksempel nedlasting av overgrepsmateriale, sier Helge Haugland, leder for etterretningsavsnittet ved seksjon for internettrelaterte overgrep på NC3 ved Kripos.

Undersøkelser blant ungdom, internasjonale trender og opplysninger fra samarbeidspartnere viser Kripos at det i Norge antagelig er langt flere saker om seksuell utpressing enn de som Kripos får tips om.

I løpet av hele fjoråret fanget de opp bare 11 slike saker.

Det viser at det er store mørketall, mener Haugland.

– Vi kan ha saker med hundre eller flere fornærmede barn og unge, hvor vi ser at det er veldig få av dem som har rapportert eller sagt noe om utpressingen til noen, sier han.

Også tause pårørende

Men det er ikke bare ofrene selv som holder seg tause, tror Haugland.

– Det er trolig underrapportering både fra de som blir utsatt for utpressingen, og fra omsorgspersonene rundt dem som blir utsatt for det. Det er også få saker fra nett-tilbydere. Vi får lite informasjon i forhold til hva vi tenker er omfanget, sier han.

– Dette er en kriminalitet vi ønsker mer informasjon om.

Det er bare én måte å få til det på, sier Haugland.

– Vi må alle snakke med ungdommene våre og minne dem på at det er trygt å snakke med politiet og andre trygge voksne om ting de opplever på nett. Noen frykter at de selv kommer til å bli anmeldt hvis de sier fra, men de glemmer at de er barn.

Les også Mann i 20-årene tok livet sitt etter sexchat-utpressing - saken henlagt Kripos startet en omfattende internasjonal etterforskning etter at en mann i 20-årene fra Gudbrandsdalen tok livet sitt…

– Bryt kontakten

Mange av tipsene som Kripos får om internettovergrep kommer fra den amerikanske organisasjonen NCMEC. Enhver amerikansk leverandør av internettjenester plikter å melde fra dersom de oppdager seksuell utnytting av barn. Siden de aller største tjenestene som Facebook, Snapchat, Instagram og liknende er USA-baserte, fanger tilbyderne også opp mange saker som handler om norske gjerningspersoner og ofre.

Disse meldingene går først til Kripos, som så sender dem videre til de ulike politidistriktene.

– For overgrepsmateriale finnes et system for å fange det opp, gjennom NCMEC. Men NCMEC fanger ikke nødvendigvis opp samtaler om seksuell utpressing, forklarer Haugland.

Det er grunnen til at Kripos i løpet av 2022 bare mottok 11 tips fra NCMEC som handlet om utpressing, av totalt 10.000 tips. Seks av de elleve sakene var rapportert av brukeren selv.

Han har følgende råd til dem som blir utsatt for seksuell utpressing:

– Blir du utsatt for denne typen kriminalitet, er vårt råd at du bryter kontakten. Snakk med en du stoler på, slik at du ikke står alene i denne situasjonen. Vi ønsker også at det anmeldes.

Les også Tolvåring fikk opprette sugardating-profil Foreldrekontrollen på telefonen skulle hindre tolv år gamle «Ida» i å besøke nettsider for voksne.

Tre typer utpressing

Det er tre typer utpressingssaker som er de vanligste, forklarer Kripos-lederen.

– Det er sakene med et profesjonelt nettverk i bakgrunnen, gjerne utenlandske gjerningspersoner. De er vanligvis raske med å dele seksualisert materiale selv, slik at det fremstår som at det er en ekte person som oppfordrer mottakeren av bildene til å sende bilder av seg selv.

Deretter følger utpressingen ganske umiddelbart etterpå, forteller han.

Les også Politiet med sterk advarsel til unge gutter Unge gutter ned i 14-årsalderen presses for penger av det som fremstår som organiserte kriminelle grupper.

– En annen vanlig type er der voksne personer i lengre tid bygger opp et tillitsforhold til barn og unge som de er i kontakt med på nettet, hvor de først etterhvert ber om seksualisert materiale, og så bruker bildene som de mottar til å presse for mer, sier Haugland.

Den siste kategorien er barn og unge som selger seksualiserte bilder av seg selv. VG skrev nylig om at Vipps har varslet om 19 barn som de frykter kan ha gjort akkurat dette.

– I disse tilfellene ser vi at også dette materialet kan brukes til å presse barna til å sende mer materiale av seg selv.