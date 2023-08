Ubåten Titan, som skulle dykke ned med turister for å se Titanic.

Oppfinnerne som døde av sine oppfinnelser

Mennesker står bak mange utrolige oppfinnelser som kan redde liv. Men ikke sjelden ender det med oppfinnerens egen død.

Kortversjonen Stockton Rush (68), oppfinneren av den banebrytende undervannsbåten Titan, mistet livet sammen med fire passasjerer. Båten brøt sammen 18. juni, under en ekspedisjon for å se vraket av Titanic.

Ut over Rush omtales ni andre oppfinnere som døde grunnet sin egen oppfinnelse; blant disse, Marie Curie og hennes datter Irene som begge døde av sykdommer forårsaket av stråling.

Andrei Zheleznyakov, forskeren bak det dødelige nervemiddelet Novichok, ble ved et uhell selv utsatt for middelet og døde senere av følgerne. Vis mer

Stockton Rush (68) var pilot, ingeniør og forretningsmann og hadde ansvaret for design og bygging av ubåten Titan. Med den dykket han sammen med fire passasjerer for å se vraket av Titanic. Titan brøt sammen 18. juni i år, og alle fem om bord omkom.

Det skal ha vært flere advarsler mot selskapet og ekspedisjonen med Titan, som etter planen skulle gå ned til 3800 meters dyp. Rush hadde i årevis forsvart sin banebrytende design, og sa at på et eller annet tidspunkt er sikkerhetshensyn bare bortkastet.

Stockton Rush

– Hvis du bare vil være trygg, da må du la være å stå opp, la være å kjøre bil, la være å gjøre noe som helst, sa han i et intervju med CNN i fjor.

Modell av Titanic.

Titanic tok også livet av mannen bak det legendariske skipet:

Thomas Andrews Jr. var arkitekten bak luksuscruiseskipet Titanic. Han hadde allerede designet flere andre skip, og var alltid med på deres første reise for å sjekke at alt fungerte som det skulle. På Titanic hadde han plass på 1. klasse.

Han var blant de 1500 som døde da skipet traff et isfjell og sank på sin jomfrutur 15. april 1912.

Her er 9 andre oppfinnere som døde på grunn av sin egen oppfinnelse:

1. Karel Soucek sikret seg berømmelse da han i 1984 ble den første stuntmannen siden 1960-tallet som overlevde en tur ned Niagara Falls i en tønne. Noen måneder senere skulle han i en egendesignet tønne bli droppet fra taket på stadion i Houston, Texas og ned i et kar med vann. Tønnen spant ut av kurs, og landet utenfor karet. Soucek døde av skadene på sykehus.

Marie Curie sammen med ektemannen Pierre.

2. Vitenskapskvinnen Marie Curie oppdaget plutonium og radium, og fikk Nobelprisen to ganger. Hun døde i 1934 av en form for anemi som man tror hun utviklet etter å ha utsatt seg selv for stråling i årevis gjennom sitt arbeid.

Frankrikes president Emmanuel Macron og hans kone Brigitte besøker Curie-instituttet i Paris.

3. Irene Juliot-Curie, Marie Curies datter, gikk i sine foreldres fotspor. Sammen med sin mann Frédéric Joliot-Curie mottok hun Nobelprisen i kjemi for oppfinnelsen av såkalt kunstig fremstilt radioaktivitet. Hun døde av leukemi i 1958, trolig påført henne av stråling. Hennes mann døde to år senere av en leversykdom, som også antas å skyldes stråling.

Demonstranter utenfor den russiske ambassaden i Berlin i 2020. De mener Russland forgiftet den opposisjonelle aktivisten Aleksej Navalnyj med novishock gjennom te.

4. Under den kalde krigen den kalde krigenDen kalde krigen er betegnelsen på den intense politiske konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i perioden 1945–1991 jobbet både USA og Sovjetunionen med å utvikle biologiske og kjemiske våpen. Russerne utviklet en gruppe dødelig nervegift som fikk navnet Novichok. Ifølge BBC brukes middelet fortsatt i dag. En av forskerne bak Novichok, Andrei Zheleznyakov, skulle bli offer for sin egen oppfinnelse. Ved et uhell ble han i 1987 utsatt for middelet, mens han arbeidet i laboratoriet. Selv om han raskt fikk motgift, ble han syk og svak, med blant annet epilepsi, depresjoner og manglende evne til å konsentrere seg, frem til han døde i 1993.

Mygg er bærer av mange sykdommer, som malaria og gulfeber.

5. Den amerikanske legen Jesse Lazear studerte smittsomme sykdommer. På en tur til Cuba, fikk han anledning til å studere tropiske sykdommer som malaria og gulfeber på nært hold. Han mistenkte at det var mygg som spredde sykdommene, og drev testing på seg selv i skjul. I september 1900 døde han av gulfeber.

Blodposer klare til blodoverføring

6. Russiske Alexander Bogdanov blir omtalt som lege, økonom, filosof, vitenskapsmann, forfatter, poet, lærer og revolusjonær. Han skal ha fått midler fra Stalin til å lage et eget institutt for blodoverføring i 1926. Håpet var at blodoverføringer kunne gi eldre mennesker ungdommen tilbake.

I 1928 hadde Bogdanov utført 11 eksperimentelle blodoverføringer på seg selv. Den 12 skulle bli hans siste. Han overførte blod til seg selv fra en student, som det skulle vise seg at hadde malaria. Studenten overlevde, og Bogdanov døde. Teorien er at Bogdanov ikke døde av malaria, men av det faktum at studentens blodtype ikke kunne kombineres med hans egen.

Snurpetråleren Kvannøy passerer Kvalen fyrlykt på vei mot Island.

7. Hvordan kan man dø av å finne opp fyrlykter? Henry Winstanley fikk ideen til fyrlykter langs kysten, en oppfinnelse som har reddet tusenvis av liv. Det første ble satt i drift i 1698, og lyskilden var 50 stearinlys tent av Winstanely selv. Da han senere skulle reparere en av dem, ble han overrasket av en stor storm. Hele fyret kollapset over ham.

I fjor ble en flygende taxi demonstrert i Dubai. Den var ubemannet, men selskapet skal også ha testet det med pilot og passasjer.

8. Ideen om en flygende taxi tok livet av Michael Dacre. I 2004 lanserte oppfinneren planen om en åtte seters flygende taxi. Første prototyp ble lansert i 2009: Den slet med å komme opp i lufta, og da den endelig nådde 200 meter, snudde den brått nesen nedover og styrtet i bakken. Dacre overlevde ikke.

9. Skulptøren Luis Jiménez ble drept av sitt eget kunstverk i 2006. Han arbeidet på en skulptur av en steilende hest som var bestilt av flyplassen i Denver. Under arbeidet løsnet den ene foten på hesten og falt over ham så han døde. Statuen «Blue Mustang» ble gjort ferdig etter hans død, og pryder fortsatt området utenfor flyplassen i Colorado.

Kilder: The Guardian, Wikipedia, people.com, businessinsider.com, grunge.com, CNN.

