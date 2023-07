Nestleder i Venstre

Borten Moes avgang: − Eneste utvei

Nok en statsråd har trukket seg etter å ha begått habilitetsfeil. Nå ber Venstre statsminister Jonas Gahr Støre om å rydde opp.

Saken oppdateres.

– Dette var eneste utvei for Borten Moe. Nå forventer Venstre en kraftig oppstramming i regjeringen når det kommer til oppfølging av habilitetsreglene. Dette er Støres ansvar. Det går rett og slett ikke an å fortsette sånn, sier nestleder i Venstre Sveinung Rotevatn.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) tar også til orde for en grundigere gjennomgang av habilitetsreglene.

– Dette var en helt nødvendig beslutning, men problemstillingen rundt habilitet er for alvorlig til at den er over med hans avgang, skriver Haltbrekken i en e-post til VG og legger til:

– Vi må se på hvordan regjeringen og departementene jobber med habilitet på systemnivå.

HABILITETS-KRØLL: SV-politiker Lars Haltbrekken.

Ola Borten Moe (Sp) trakk seg fredag, både som forsknings- og høyere utdanningsminister og nestleder i Senterpartiet.

Det er en avgjørelse partlider Trygve Slagsvold Vedum støtter:

– Jeg støtter og respekterer beslutningene Ola Borten Moe har tatt i dag, skriver Vedum i en SMS til VG.

STØTTER: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum, her fra et tidligere intervju.

– Han har vært en dyktig statsråd som har tatt viktige grep som forsknings- og høyere utdanningsminister. Ola er en kunnskapsrik politiker som har vært en viktig bidragsyter i regjeringens samlede arbeid. Jeg har hatt stor glede av å jobbe sammen med han både i partiet og i regjering, skriver Vedum videre.

Fredag avslørte E24 at Sp-nestleder og utdanningsminister Ola Borten Moe har brutt regjeringens habilitetsregler.

Det gjorde han ved å kjøpe aksjer for flere hundre tusen kroner i våpenselskapet Kongsberg Gruppen – en uke før regjeringen ga en milliardkontrakt til et selskap som Kongsberg Gruppen eier 25 prosent av.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post